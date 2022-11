Huippupaikalle Tampereelle nousee uusi ranta­kaupunginosa, jossa ei autoilla ajeta – Kuvaparit näyttävät ison muutoksen: tätä kaikkea on tulossa

Viinikanlahden alue muuttuu tulevaisuudessa rantakaupunginosaksi ja julkiseksi virkistyksen ja vapaa-ajan alueeksi. Alueelle rakennetaan yhteensä 12 umpikorttelia, joissa on asuntoja, tornitaloja ja liiketiloja.

Aamulehti

Viinikanlahden alue Tampereen keskustan kupeessa muuttuu tulevaisuudessa täysin. Kun Viinikan jätevedenpuhdistamo siirretään vuonna 2025 Sulkavuoreen, puhdistamon tilalle alkaa rakentua uusi, noin 3 300 asukkaan rantakaupunginosa.

Asemakaavaluonnos, yleissuunnitelma ja valmisteluaineisto ovat nyt nähtävillä. Niistä voi antaa palautetta 6. tammikuuta mennessä.

Alue sijaitsee Viinikanlahden etelärannalla, Hatanpään valtatien ja Hatanpäänkadun varressa. Sen koko on vesialueineen yhteensä noin 39 hehtaaria.

Viinikanlahteen on suunniteltu muun muassa rantareitti, soutu- ja melontakeskus, uimaranta, koulu ja päiväkoti, satama, kaksi pysäköintitaloa, hotelli, liike- ja toimistotiloja sekä kaksi kävely- ja pyöräilysiltaa Pyhäjärven lahden yli.

Liikenne

Viinikanlahdesta suunnitellaan keskeisen sijainnin vuoksi autoliikenteeltä rauhoitettu. Uusien jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien kautta matka keskustaan muuttuu sujuvammaksi.

Alueelle suunnitellaan kahta siltaa nykyisen lisäksi, jotka ylittäisivät lahden. Vaihtoehtona pitkälle sillalle on myös lauttayhteys. Silloista on tehty jo tekninen ja taloudellinen selvitys, jossa erilaisia vaihtoehtoja on tutkittu. Lahden ylityksen ratkaisut ovat vielä auki. Siltojen suunnittelua siis edelleen jatketaan.

Havainnekuvassa on katukortteleita, joiden jalustaosasta rakentuu vielä tornitaloja, joiden korkeudeksi tulee 12–17 kerrosta. Näkymä on Hatanpään valtatieltä. Kuvassa näkyy myös suunniteltua ratikka- ja bussiliikennettä. Pysäkit tulevat keskusaukion kupeeseen.

Havainnekuva näyttää, mitä kaikkea alueelle on suunniteltu. Järvenranta varataan kaavassa julkiseksi virkistystoimintojen ja oleskelun alueeksi, jonne suunnitellaan muun muassa vesiliikunnan, vapaa-ajan ja matkailun palveluita.

Joukkoliikennepysäkit sijaitsevat keskusaukion vieressä ja Viinikanojan sillan tuntumassa. Ratikasta ei ole vielä tehty rakentamispäätöstä, mutta Pirkkalan ja Linnainmaan haaran suunnittelu on käynnissä. Siitä on tarkoitus päättää ensi vuonna. Viinikanlahden alue toteutuu, vaikka ratikkaa ei tulisi, mutta ratikka on sovitettu alueen kanssa yhteen suunnitteluratkaisuissa.

Alueelle tulee kaksi pysäköintitaloa. Sisääntulokadut rakentuvat niiden viereen. Muuten alue ja kortteleiden väliset väylät ovat pihakatua, jossa liikkuminen on hyvin rauhallista. Pysäköintitaloista pääsee moottoriajoneuvoilla liikenteeseen, mutta alueella muuten tuetaan jalankulkua ja pyöräilyä. Lyhytaikainen pysäköinti kuitenkin mahdollistetaan huoltoliikenteelle ja tavarantoimitukselle. Liikuntaesteisille tulee korttelipaikat. Myös erityisasuminen ja esteetön liikkuminen otetaan huomioon.

Pysäköintitaloihin voidaan keskittää muun muassa liikkumisen palveluja, yhteiskäyttökulkuneuvoja ja energiantuotannon tarvitsemia tiloja. Katoille voidaan sijoittaa myös esimerkiksi urheilukenttiä ja aurinkokeräimiä.

Mitä? Näin Viinikanlahti rakentuu 2019-2020 asemakaavoitus käynnistyi ja Viinikanlahdesta järjestettiin kaksivaiheinen kansainvälinen ideakilpailu. Sen voitti arkkitehtitoimisto Noan. 2021 Viinikanlahden alueen yleissuunnittelu ja asemakaavoitus. 2022-2023 asemakaavaluonnos on nähtävillä, jolloin suunnitelmista voi antaa palautetta. Myöhemmin asemakaavaehdotusta esitellään. 2025 alkavat Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon purkutyöt, maa- ja vesialueiden kunnostukset sekä muu esirakentaminen. 2030 Viinikanlahdessa on ensimmäiset asukkaat, koulu ja päiväkoti sekä työpaikkoja. 2035 kaupunginosan on arvioitu valmistuvan kokonaisuudessaan. Aikataulu tarkentuu suunnittelun ja toteutuksen edetessä. Lähde: Tampereen kaupunki

Asuminen

Viinikanlahteen tulee yhteensä kaksitoista urbaania umpikorttelia, jotka jakautuvat ranta-, katu- ja keskuskortteleiksi. Korttelit rakennetaan keskusaukion ja kahden korttelipuiston ympärille, Pyhäjärven rantaa myötäilevien rantapuistojen ja Hatanpään valtatien ja Hatanpäänkadun välille.

Kortteleissa on asuntoja, mutta osassa myös liiketilaa.

Hatanpään valtatien ja Hatanpäänkadun puolelle tulee seitsemän katukorttelia, joissa on 4–7 kerroksen korkuiset jalustaosat. Tornimaisia osia tulee niiden päälle, jolloin korkeutta tulee 12–17 kerrosta. Hatanpään valtatien varrelle on mitoitettu liiketilaa hotellin tarpeisiin ja lisäksi kahdesta tornista on varattu tilaa esimerkiksi toimistohotellia tai majoitustoimintaa varten.

Alueelle suunnitellut tornitalot ovat 12–17 kerroksen korkuisia. Niitä on suunniteltu hotellimajoitusta varten, mutta myös asumista sekä liike- ja toimistotiloja varten.

Rantakortteleita tulee neljä, ja ne ovat 4–6 kerroksen korkuisia. Rakennuksia leimaa aaltomainen porraskatto ja tiilijulkisivut. Niiden on tarkoitus kunnioittaa kaupungin teollista historiaa. Osaan rantakortteleista on suunnitteilla katutasolle liiketilaa, joissa voi hyödyntää järvimaisemaa. Sinne voi siis tulla esimerkiksi kahviloita tai ravintoloita.

Keskuskortteliksi on nimetty kortteleista pienin, joka sijoittuu keskusaukiolle. Kyseiselle korttelille on suunniteltu katutasolle liiketilaa.

Kaikkiin kortteleihin tulee kattopihoja sekä maanvaraiset vehreät sisäpihat. Kattopihoilta on näkymiä järvelle.

Virkistys

Pyhäjärven rantaan rakentuu koko kaava-alueen mittainen puistomainen rantavyöhyke. Se, ja rantaan rakentuvat virkistysalueet on tarkoitettu kaikille kaupunkilaisille.

Viinikanlahden alueella viiden kilometrin säteellä on noin 130 000 asukasta. Se luo suuren mahdollisuuden Pyhäjärveen liittyvien vapaa-ajan palveluille.

Viinikanlahden länsiosaan, rantavyöhykkeelle tulee uimaranta, oleskeltavaa puistoa sekä yleinen sauna. Läntisimpään osaan rannasta mahdollistetaan vesiurheiluun- ja harrastamiseen kehitettävä soutu- ja melontakeskus. Se sijaitsee rantareitin ja yleisen saunan läheisyydessä. Koulukortteliin tulee myös liikuntahalli.

Virkistysalue voi tulevaisuudessa näyttää tältä. Katutason liiketilat voivat hyödyntää järvimaisemaa.

Tältä näyttää suunniteltu rantapuisto. Rantakorttelien halutaan muistuttavan tehdashistoriasta.

Koulu ja päiväkoti oli alunperin suunniteltu toiseen paikkaan, mutta nyt esillä olevassa asemakaavaluonnoksessa ne ovat sijoitettuina länsiosiin. Päätöksen taustalla oli se, että itäosissa on ympäristöriskejä. Länsialue on taas sopivan rauhallinen. Tilaa on varattu myös nuorisotiloille.

Rantaosan keskivaiheille tulee satama, jossa on myös viranomaistoimintaa. Satama on huvivene- ja vierasvenesatama. Risteilylaivojen laituri on sillan kupeessa.

Keskusaukion ja joukkoliikennepysäkin viereen suunnitellaan päivittäistavarakaupan tiloja. Toinen laajempi liiketila voidaan toteuttaa läntisen pysäköintilaitoksen katutasoon. Keskusaukion ja sataman vieressä sijaitsevat katukerroksen tilat on varattu pienemmille liikkeille ja lähinnä asumista palveleville liikkeille, esimerkiksi ravintoloille terasseineen.

Tältä Viinikanlahden alueen keskusaukio voisi näyttää. Keskusaukion kortteleiden katutasolle on suunniteltu liiketilaa.

Lähteet: Tampereen kaupungin hankekehityspäällikkö Minna Seppänen ja projektiarkkitehti Milla Hilli-Lukkarinen.