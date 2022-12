Aamulehti

Tampereen yliopiston panostus varainhankintaan on jäänyt vähiin käsiin yliopiston kokoon nähden. Tampereen yliopisto on opiskelijamäärältään Suomen toiseksi suurin yliopisto. Silti päätehtävänään lahjoituksia säätiöiltä, yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä hankkii yliopistossa vain yksi työntekijä. Vertailuksi Aalto-yliopistossa Helsingissä varainhankintaa tekee päätyönään seitsemän ihmistä. Aalto on opiskelijamäärältään Suomen neljänneksi suurin yliopisto.

Yliopistojen panostukset varainhankintaan näkyivät marraskuun alussa päättyneessä valtion vastinrahoituskampanjassa yliopistoille. Siinä valtio pääomitti yliopistoja 67 miljoonalla eurolla sen mukaan, miten yliopistot olivat itse hankkineet lahjoituksia. Kampanjassa parhaiten pärjäsi Suomen suurin yliopisto Helsingin yliopisto, ja heti kakkosena tuli Aalto-yliopisto. Tällä listalla Tampereen yliopisto löytyy sijalta yhdeksän.

Mikä? Vastinrahoituksen jakautuminen 1. Helsingin yliopisto 10 977 000 euroa. 2. Aalto-yliopisto (Aalto-korkeakoulusäätiö) 7 065 000. 3. Jyväskylän yliopisto 6 899 000. 4. Svenska handelshögskolan 6 273 000. 5. Åbo Akademi 6 141 000. 6. Turun yliopisto 5 059 000. 7. Oulun yliopisto 4 990 000. 8. Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 4 469 000. 9.Tampereen yliopisto (Tampereen korkeakoulusäätiö) 4 310 000. 10. Itä-Suomen yliopisto 3 612 000. 11. Taideyliopisto 3 378 000. 12. Vaasan yliopisto 2 366 000. 13. Lapin yliopisto 1 461 000. Yhteensä 67 miljoonaa euroa.

Jyväskylän yliopiston kolmossija on yrittäjä Matti Hällin ansiota. Hän on Jyväskylän yliopiston alumni, eli sieltä valmistunut henkilö. Häll lahjoitti Jyväskylän yliopistolle 4 miljoonaa euroa, joka oli Suomen yliopistojen varainhankintakampanjoiden suurin yksityislahjoitus.

Hitaasti vauhtiin

Aalto-yliopisto ja Tampereen yliopisto ovat Suomen ainoat säätiöyliopistot. Niiden toiminta perustuu säätiöpääoman tuottoihin. Niissä jo lähtökohtaisesti yksityisen pääoman hankinta säätiöpääoman vahvistukseksi luultaisiin koettavan luonnolliseksi osaksi yliopiston rahoitusta. Silti lahjoitusten hankinta on päässyt vauhtiin niissäkin melko hitaasti.

Lahjoitusten hankintaan alettiin Aallossa tosissaan panostaa vasta vuonna 2018. Tuolloin oli kulunut vuosi edellisestä vastinrahakampanjasta ja kahdeksan vuotta Aallon perustamisesta.

Vuonna 2017 valtio pääomitti yliopistoja 150 miljoonalla eurolla. Tampereen vanha yliopisto sai tuossa jaossa 4 067 454 euroa ja Tampereen teknillinen yliopisto (TTY-säätiö) 7 367 243 euroa. Tuolloinkin potista eniten saivat Helsingin yliopisto (39 633 676) ja Aalto-yliopisto (24 285 001 euroa).

Aalto-yliopistossa lahjoitusten hankinta koottiin Kumppanuudet ja yritysyhteistyö -yksikköön. Yksikössä kuusi ihmistä tekee varsinaista varainhankintaa ja lisäksi vielä yksi työntekijä keskittyy verkkolahjoittamisen kehittämiseen.

”Tämä on meidän strateginen linjauksemme. Tiedän, että kaikilla yliopistoilla ei ihan tällaista panostusta lahjoitusten hankintaan ole. Iloitsen siitä, että yliopiston johto on kovasti panostanut ja panostaa tähän. Väitän että se on osasyy meidän nytkin hyvään tulokseen vastinrahakampanjassa”, sanoo Sinikka Heikkala, Aalto-yliopiston lahjoittajasuhteiden päällikkö.

”Ylitimme tavoitteen”

Tampereen vuonna 2019 aloittaneessa uudessa yliopistossa ehti toimia hetken aikaa oma varainhankinta-, sidosryhmä- ja alumnisuhdetoimintatiimi. Syksyn 2021 yliopiston tukipalveluihin kohdistuneiden yt-neuvotteluiden jälkeen tiimin tehtävät siirrettiin Viestintä ja markkinointi -yksikköön. Yksikössä tekee nyt vain yksi henkilö täysipäiväisesti varainhankintaa. Hän on varainhankintapäällikkö Elina Suojanen-Laine.

Harmittaako varainhankintapäällikköä se, että Aalto-yliopisto sai vastinrahakampanjassa niin paljon Tampereen yliopistoa paremman tuloksen?

”Ei suinkaan harmita. Olen hyvin iloinen heidän puolestaan. Missään nimessä emme kilpaile. Meillä oli asetettu tavoite ja ylitimme sen selkeästi.”

Suojanen-Laineen mukaan Tampereen yliopiston asettama tavoite vastinrahakampanjassa oli 4,4 miljoonaa euroa ja yliopisto keräsi 4,6 miljoonaa euroa. Keräyssummasta aivan kaikkea ei voitu käyttää säätiöpääoman vahvistamiseen, koska osa lahjoituksista oli jollekin tietylle yliopiston koulutusalalle tai tiedekunnalle kohdistettuja täsmälahjoituksia.

”Kiitos tiedekuntien kanssa tehdyn yhteistyön, saimme näin hienon tuloksen aikaiseksi. Tiedekunnista lähti huikeita ihmisiä mukaan kampanjaan”, Suojanen-Laine sanoo.

Lahjoituksista hieman yli 50 prosenttia tuli säätiöiltä ja yhdistyksiltä. Yrityksiltä tuli reilut 40 prosenttia ja loput noin 7 prosenttia yksityishenkilöiltä. Yrityksillä keskimääräinen lahjoitussumma oli noin 50 000 euroa. Henkilölahjoittajien joukosta löytyi muutama 100 000 euron lahjoittaja.

Varainhankintatyö on Suojanen-Laineen mukaan pitkäjänteistä sidosryhmätyötä, jota tehdään yhteistyössä yliopiston johdon, dekaanien, professoreiden ja tutkijoiden kanssa. Tämä vaatii jatkuvaa yhteydenottoa ja suhteiden hoitoa yrityksiin, säätiöihin ja lahjoittajahenkilöihin sekä yhteydenpitoa tiedekuntien asiantuntijoihin.

Suojanen-Laine painottaa, että varainhankinnan kokonaisuus kehittyy koko ajan. Tällä hetkellä työn alla on muun muassa yliopiston verkkolahjoituspalvelun uudistaminen nykyistä monipuolisemmaksi.

”Onhan se selvää, että jos olisi enemmän ihan täysin varainhankintaa tekeviä, niin se mahdollistaisi tiedekuntien palvelun tehokkaammin. Onhan kahdet kädet enemmän kuin yhdet kädet, mutta aina mennään sen mukaan mitä yliopisto linjaa, ja teemme parhaamme siinä”, Suojanen-Laine sanoo.