Pörssisähkön hinta kävi jo lähellä 50 senttiä, mutta pakkaset eivät sitä yksin selitä – Energiateollisuus: Nyt eletään kovempia aikoja kuin toivottiin

Sähköntuotannon epävarmuus luo lisänsä pörssisähkön hintaan. Tampereella kuukausihinnat näyttävät kiristyvän tulevina kuukausina. Halvimpia pörssisähkön hetkiä voi selvittää sääennusteesta.

Keskiviikkona aamuseitsemältä pakkasta oli Tampereella 3,8 astetta ja pörssisähkön hinta 36,32 senttiä kilowattitunnilta. Samaan kellonaikaan torstaina pakkasta oli vain 0,9 astetta enemmän, mutta sähkö oli yli 12 senttiä kalliimpaa. Hinnaksi merkattiin 48,59 senttiä.

Sähkön hintaan vaikuttaa niin moni tekijä, että on mahdotonta eritellä, miten yhden pakkasasteen muutos vaikuttaa pörssisähkön asiakashintaan, sanovat sekä Energiateollisuuden johtaja Pekka Salomaa että Tampereen sähkölaitoksen asiakkuusjohtaja Mikko Erma.

Lämpötilalla on silti selvä vaikutus sähkönkulutukseen, joka puolestaan vaikuttaa suoraan sähkön hintaan, kantaverkkoyhtiö Fingridin markkinakehityspäällikkö Juha Hiekkala kertoo.

”Näillä säillä yksi aste lisää pakkasta aiheuttaa valtakunnallisesti noin sadan megawatin kasvun sähkön päiväkulutukseen. Tosipakkasilla, eli noin –15–20 asteen lämpötiloissa, yhden lisäasteen vaikutus on jo 150 megawattia”, Hiekkala kertoo.

”Jos voimala käy ja kukkuu hyvin”

Energiateollisuuden Salomaa myöntää, että nyt eletään kovempia aikoja kuin toivottiin.

”Euroopassa maakaasuvarastot ovat suunnilleen täynnä ja Pohjolassa aiemmin varsin heikko vesivarantotilanne on nyt parantunut, mutta oma tuotantokapasiteetti on kovin rajallinen ja Venäjältä ei tule energiaa.”

Tampereella tilanne näkyy talven mittaan kiristyvinä hintoina, sanoo Tampereen sähkölaitoksen Mikko Erma.

”Me ostamme nettona noin 70 prosenttia ulos myymästämme sähköstä sähköpörssistä. Pörssisähkön hinnanvaihteluilta suojaudutaan käyttämällä sähköjohdannaisia, joilla pystymme lukitsemaan hintaa tulevaisuuteen. Nyt johdannaiskäyrät ovat pikkuhiljaa hiipimässä taas ylöspäin. Johdannaismarkkinoiden perusteella sähkö maksaisi nyt kiinnitettynä joulukuussa asiakkaalle noin 40 senttiä kilowattitunnilta, mutta helmikuuhun mennessä hinta nousisi noin 50 senttiin. Kiinnityksiä on onneksi tehty myös reilusti ennakkoon, jotta hinta pysyisi asiakkaalle mahdollisimman maltillisena.”

Erma sanoo, että yksi iso epävarmuustekijä on Olkiluoto 3, jonka käyttöönottoa kuluvalla viikolla siirrettiin jälleen kerran. Nyt päivämäärä on tammikuun lopussa.

”Jos voimala käy ja kukkuu hyvin, sen pitäisi näkyä Suomen alueen hintojen rauhoittumisena.”

Paras ystävä tuuli

Tampereen sähkölaitoksen salkunhoitaja Antti Merikivi sanoo, että torstaiaamuna Suomen sähköntuotanto oli melko tasaista ja tuulivoimatuotanto jäi vähäiseksi. Samalla Suomi on Merikiven mukaan ollut reilun viikon ajan täysin kiinni Baltian hintatasossa. Hintapiikki koettiin myös viime perjantaina.

”Piikki on syntynyt siitä, että kulutus on ylittänyt tuotannon rajat ja hinta on noussut niin paljon, että uutta tuotantokapasiteettia on ollut kannattavaa ottaa käyttöön. Karrikoiden voisi sanoa, että jos kaikki suomalaiset napsauttavat kahvinkeittimensä päälle samaan aikaan, syntyy tehontarvepiikki, jonka kattamiseksi tarvitaan lisätehoa, jolla on aiempaa tehotasoa korkeampi hinta”, Merikivi sanoo.

Fingridin Hiekkala listaa kolme syytä, miksi sähkö on maksanut Suomessa enemmän kuin Ruotsissa.

”Nyt on ollut kylmempää säätä, tuulta on vähemmän ja Olkiluoto 3 ei ole vielä käytettävissä sähköjärjestelmässä”, Hiekkala kommentoi.

”Kuluttajan paras ystävä on tällä hetkellä tuuli. Lisäksi on hyvä tiedostaa, että aamulla noin kello 7–10 on kovemman kulutuksen jakso ja samoin iltapäivällä kello 15–19. Silloin sähkön hinta nousee”, Hiekkala jatkaa.