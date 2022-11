Tampereen kaupungin hallintojohtaja Jukka Varonen on valittu Turun hallintojohtajaksi

Jukka Varonen on työskennellyt aiemmin myös Valkeakosken kaupunginjohtajana.

Tampereen kaupungin hallintojohtaja ja Valkeakosken kaupungin entinen kaupunginjohtaja Jukka Varonen on valittu Turun kaupungin konsernihallinnon hallintojohtajaksi 7. tammikuuta 2023 alkaen.

Turun kaupunginhallitus päätti Varosen valinnasta maanantai-illan kokouksessaan. Turun kaupungin päätöksenteossa hallituksella on asiassa toimivalta.

Hallintojohtajan virkaan haki määräaikaan mennessä 22 henkilöä. Haastatteluun kutsuttiin kahdeksan hakijaa. Haastatteluun valintakriteereinä käytettiin henkilöiden kokemusta suurten yksiköiden tulosvastuullisena johtajana, kokemusta palvelutuotannosta kunnissa sekä hallinnon kokonaisuuden hallintaa.

Turun kaupungin hallintojohtajalla on kaikkiaan 11 vastuualuetta: henkilöstö, talous, hankinta, laki, tilapalvelut, viestintä ja markkinointi, kehittäminen, IT, tietopalvelut, yleishallinto ja asiakaspalvelu. Henkilöstöä on tällä hetkellä yli 600. Hallintojohtajan tehtäviin kuuluu muun muassa konsernihallinnon talousarvion, toimintasuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman valmistelu sekä näihin liittyvä raportointi. Hallintojohtajan vastuulla on merkittävä osa konsernihallinnon hankinta- ja sopimusasioista sekä kaupungin keskitettyjen hallintojärjestelmien omistajuus. Lisäksi Turun kaupungin tietoturva- ja tietosuojatiimi toimii hallintojohtajan alaisuudessa. Hallintojohtajan palkka on 7 700 euroa kuussa.

Jukka Varonen työskenteli Valkeakosken kaupunginjohtajana vuosina 2013–2020. Valkeakosken kaupunginjohtajan virasta irtisanouduttuaan hän on työskennellyt Tampereen kaupungin hallintojohtajana.

Varonen on toiminut aikaisemmin muun muassa Valkeakosken kaupungin talous- ja kehittämisjohtajana, Forssan kaupungin talousjohtajana, Riihimäen kaupungin talous- ja suunnittelupäällikkönä sekä Pälkäneen kunnan talous- ja suunnittelusihteerinä. Varonen on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri.