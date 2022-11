Eristelevyjä levisi Ysitielle Tampereella

Paikalle on hälytetty kunnossapitourakoitsija siivoamaan jälkiä.

Ysitielle Tampereella on levinnyt eristelevyjä, Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskus tiedottaa.

Levyjä on Ristinarkun liittymän kohdalla. Ne haittaavat liikennettä Jyväskylän suuntaan kulkevilla kaistoilla. Tieliikennekeskus tiedotti tapahtuneesta kello 15.10.

Tampereen tieliikennekeskuksesta kerrotaan, että tielle on ilmeisesti pudonnut autosta styroksipaali, ja levyt ovat levinneet tielle palasiksi. Liikenne on heitellyt levyjä ajotien sivuun. Liikenne kulkee paikan ohi molempia kaistoja myöten. Paikalle on hälytetty kunnossapitourakoitsija siivoamaan jälkiä.

Tämä on päivittyvä uutinen.