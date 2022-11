Itsepuolustuskursseilla opetellaan taitoja päästä pois uhkaavista tilanteista – toimi näin: ”Kun joudutaan käyttämään voimakeinoja, tilanne on mennyt pieleen jo monta kertaa”

Tampereella tapahtuneet katuryöstöt ovat lisääntyneet merkittävästi syksyn aikana. Itsepuolustuskursseilla povataan, että uutiset näkyvät suosiossa. Poliisi antaa kolme tärkeintä neuvoa ryöstötilanteessa.

Milla Kaski ja Joni Riihonen harrastavat krav magaa oppiakseen itsepuolustustaitoja. Chitaladan salilla Tampereella harjoiteltiin torstaina otteesta vapautumista. Tärkein taito on kuitenkin tarkkailu ja ennakointi, jotta uhkaavat tilanteet pystyy välttämään.

Aamulehti

Katuryöstöjen määrän lisääntyminen puhuttaa Tampereella ja sen lähikunnissa. Poliisi tiedotti maanantaina, että Tampereella on tehty vajaan kolmen kuukauden aikana kaikkiaan 20 rikosilmoitusta katuryöstöistä.

Näkyykö ilmiö jo itsepuolustuskurssien kysynnässä?

Chitalada Finland -seuran puheenjohtaja ja päävalmentaja Pertti Nurmi kertoo, että tammikuussa alkavista kursseista on tullut jo kyselyitä. ”Uskon, että se tulee näkymään viiveellä, koska asiasta on vasta uutisoitu. Tammikuun kursseilla se varmaan näkyy, että on enemmän kysyntää.”

Nurmi arvelee, että ihmiset miettivät nyt, mitkä olisivat hyviä keinoja puolustaa itseään. ”Aiemmin on ollut niin, että jos on uutisoitu jotain isompaa, se näkyy kyllä heti kursseilla.”

Chitalada Finland -seuran päävalmentajan Pertti Nurmen mukaan ei kannata vastustella, jos ryöstäjillä on veitsiä tai muita aseita. ”Oma henki ja terveys on tärkeämpää kuin tavarat. Sitä paitsi, vaikka saisi yhdeltä hyökkääjältä puolustauduttua, kahdella muulla ryöstäjällä voi olla aseet.”

K4 Centerin pääohjaaja Niko Tarvainen uskoo Nurmen tapaan, että tammikuussa ilmiö näkyy enemmän, kun uudet peruskurssit alkavat.

”Esimerkiksi Turun Kauppatorilla tapahtuneen puukotuksen liepeillä muutama vuosi sitten oli kysynnän kasvua, mutta ei se nousu ollut niin merkittävä. Sanoisin, että tällaiset ilmiöt näkyvät ehkä yksittäisten ihmisten keskuudessa. Yleisöryntäystä en ole huomannut”, sanoo Tarvainen.

Myös Tuomas Suominen Krav Maga Tampereen seurasta kertoo, että kysyntä on kasvanut, mutta ei osaa sanoa, mistä se tarkalleen ottaen johtuu. ”Voin kuvitella, että jollain aikaviiveellä kysyntä voi kasvaa katuryöstöjen takia.”

Sekä Chitaladassa, K4 Centerissä että Krav Magassa opetetaan krav magaa, joka on helposti opittava nykyaikainen itsepuolustus- ja voimankäyttölaji. Lajissa harjoitellaan muun muassa taktista uhkatilanteiden ennakointia. Väkivaltatilannetta vastaan harjoitellaan tavallisten otteiden, kuristusten, lyöntien ja potkujen torjuntojen lisäksi terä-, lyömä- ja ampuma-aseuhkia vastaan toimimista. Lajeissa harjoitellaan myös maassa puolustautumista ja useampaa hyökkääjää vastaan toimimista.

Kurssilaisia myös neuvotaan, miten tilanteesta voi yrittää päästä pois ilman fyysistä kontaktia. Kurssille osallistuminen ei välttämättä tarvitse erityistä notkeutta tai kuntoa. Tekniikat perustuvat luonnollisiin reaktioihin.

Milla Kaski ja Joni Riihonen ovat sisäistäneet krav magan ajatusmaailman, jonka mukaan tärkeintä on oppia ennakoimaan ja välttämään uhkaavia tilanteita. Siinä vaiheessa, kun joudutaan turvautumaan voimankäyttöön, moni asia on jo mennyt pieleen.

Viisas väistää

Chitaladan salilla Tampereella on juuri alkamassa itsepuolustuskurssi, jossa harjoitellaan otteista vapautumista eli tilanteita, joissa uhkaava henkilö on tarttunut uhriinsa kiinni tai yrittää tarttua kiinni. Aamulehti vieraili salilla torstai-iltana.

”Siinä vaiheessa, kun joudutaan käyttämään voimakeinoja, tilanne on krav magan ideologian mukaan mennyt pieleen jo monta kertaa. Tärkeintä on oppia tarkkailemaan ja ennakoimaan”, sanoo kurssin ohjaaja Juuso Oksman.

Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista. ”Jos joutuu hyökkäyksen kohteeksi ja vastakkain ovat 50-kiloinen hento nainen ja satakiloinen äijä, sen tekemisen pitää olla aika brutaalia. Helpoin keino on potkaista munille, mutta se ei ole helppoa, jos et ole harjoitellut sitä”, Oksman sanoo.

Krav magan ohjaaja Juuso Oksman lähestyy Milla Kaskea puukon kanssa, mutta itsepuolustustaitoja jo nelisen vuotta harjoitellut nainen estää aikeet ja kaataa hyökkääjän kevyesti kanveesiin.

”Maailma on paha”

Kurssilla on mukana kuvaukseen sopiva siro nainen, Milla Kaski, joka pistää sujuvasti kampoihin puolta isommille köriläille. Kaski kertoo harrastaneensa krav magaa nelisen vuotta. ”Pääasiallinen syy oli se, että halusin oppia itsepuolustustaitoja. On tosiasia, että maailma on paha, joten ne ovat hyviä taitoja.”

Kaski kertoo, että lajin kautta hän on tullut tietoiseksi riskeistä ja osaa välttää niitä. ”En esimerkiksi enää juurikaan liiku pimeällä yksin keskusta-alueella, jos ei ole pakko.”

Jos uhkaava tilanne tulisi eteen, Kaski pyrkisi ensisijaisesti väistämään sen. ”Jos muu ei auta, pitää hyökätä uhkaajaa vastaan. Esimerkiksi potku nivusiin on tehokas ja varma keino.”

Esimerkiksi katuryöstön kohteeksi joutuminen on yllättävä tilanne, jossa syke nousee ja adrenaliini alkaa virrata. ”Täällä kurssilla luodaan painostavia tilanteita ja opetetaan selviytymään niistä. Harjoitellaan tilanteita, jossa iso joukko uhkaavia henkilöitä lähestyy tai joku käy päälle teräaseen kanssa. Harjoituksen kautta stressiä oppii sietämään ja hallitsemaan.”

Milla Kaski ja Joni Riihonen harjoittelevat kurssilla toimimaan painostavissa kohtaamisissa. Itsepuolustustaidot tuovat itsevarmuutta ja toimintakykyä myös tosielämän uhkaaviin tilanteisiin. Toistaiseksi kumpikaan ei ole niitä kohdannut.

”Lähtisin juoksemaan”

Joni Riihonen aloitti krav magan harrastamisen tänä syksynä, mutta hän on aiemmin harrastanut myös muita kamppailulajeja. ”Krav magassa itsepuolustusaspekti on tosi vahva, mutta ennen kaikkea haen urheiluharrastusta ja kehon hallintaa.”

Jos katuryöstö tai muu uhkaava tilanne tulisi vastaan, Riihonen tietää, miten krav magan oppien mukaan pitää toimia. ”Lähtisin juoksemaan pois mahdollisimman nopeasti, jos vain voin. Ellei se olisi mahdollista ja vastassa olisi iso joukko, antaisin suosiolla hienon takkini pois. Yhtä tai kahta henkilöä vastaan voisin vielä yrittää puolustautua.”

Tärkein kurssilla saatu oppi on Riihosen mukaan se, että pitää olla tarkkaavainen ja katsoa, mitä ympärillä tapahtuu. ”Ei pidä suoraan lähteä itsepuolustusmoodiin, vaikka osaisikin puolustaa itseään. Jos joku tulee päälle puukon kanssa, yritän saada rannekontrollia ja ottaa sen pois tai potkaista lujaa.”

Kun näihin tilanteisiin on ennalta valmistautunut, osaa välttyä paniikkireaktiolta. ”Se on yksi syy, miksi pidän itsepuolustuslajeista. Tietää, että tätä on tehty ennenkin ja nyt vain sovelletaan niitä oppeja. On itsevarmuus siitä, että pystyy tarvittaessa puolustautumaan. Sellaista tilannetta ei onneksi vielä ole tullut eteen."

Milla Kaski saa tiukan otteen puukko kädessä lähestyneen ohjaaja Juuso Oksmanin ranteesta ja estää hänen ikävät aikeensa.

Toimi näin

Ylikomisario Ismo Nykopp Sisä-Suomen poliisista kertoo Aamulehdelle kolme tärkeää neuvoa ryöstötilanteisiin.

1. Ennakoi

Syksyn aikana tehtyjen ryöstöjen uhrit ovat olleet pääsääntöisesti jonkinlaisessa päihtymistilassa ja liikkuneet sivukaduilla yksin.

Erityisesti pikkujoulukautena hyvä ohje on välttää vahvaa päihtymystä. Kannattaa mieluummin liikkua porukalla ja valaistuja pääväyliä ja vältellä sivukatuja. Liiku siellä, missä on muita ihmisiä ja silminnäkijöitä.

”Yksikään syksyn katuryöstöistä ei ole tapahtunut niin, että katuverkossa olisi ollut silloin paljon muita ihmisiä”, sanoo Nykopp.

2. Huuda apua

Jos joutuu liikkumaan sivukujalla, kannattaa seurata ympäristöä, missä liikkuu ja katsoa, onko siellä mahdollisia tekijöitä. Jos sellaisia tulee vastaan, kannattaa vaihtaa kadunpuolta ja mahdollisuuksien mukaan poistua paikalta.

Jos ryöstö on selkeästi alkamassa, aloita avun huutaminen ja yritä rahoitella tekijöitä. Tekijöitä vastaan ei kannata ryhtyä taistelemaan, vaikka he olisivatkin nuoria. Avunhuuto voi vaikuttaa tekijöihin ja saada heidät keskeyttämään tekonsa tai perumaan suunnitellun teon.

Jos tekijät ovat teräaseella varustautuneita, ei kannata missään nimessä ryhtyä taistelemaan vastaan. Tekijät saattavat myös olla jonkin aineen vaikutuksen alaisina ja siksi arvaamattomia.

Omaisuus kannattaa luovuttaa ryöstäjille. Siksi kannattaa pitää huolta, ettei kanna mukanaan tunnuslukuja ja salasanoja esimerkiksi verkkopankkiin.

3. Soita hätänumeroon nopeasti

Kun teko on tapahtunut, kannattaa toimia siten, että tekijät jäisivät mahdollisimman nopeasti kiinni.

Tekijöistä kannattaa ottaa mahdollisimman hyvät tuntomerkit ja seurata, mihin suuntaan tekijät poistuvat. Sen jälkeen soita välittömästi 112:een.

”Tässä on ollut ilmiötä, että kun uhri on ollut humalassa, häpeillään ja lykätään soittoa tai ilmoitusta seuraavaan päivään.”

Jos ilmoittaa teosta heti ja on hyvät tuntomerkit, kuten pukeutuminen, tekijöiden määrä ja pituudet, poliisi pääsee heti tekijöiden perään.

Jos puhelin viedään, kannattaa hakeutua muiden ihmisten joukkoon ja pyytää heiltä apua.

Tekijöillä on suurempi todennäköisyys jäädä kiinni, jos poliisi saa heti tiedon. ”Hyvä esimerkki on perjantailta, kun olin yövuorossa. Tampereen Tammelassa oli neljän hengen ryöstäjäporukka, jonka jäljille pääsimme heti, ja he kaikki jäivät kiinni.”

Kiinnijääminen nostaa tekijöiden kynnystä tehdä ryöstöjä. Poliisi voi myös kohdistaa heihin pakkokeinoja. Joillekin tekijöille voidaan kohdistaa sosiaalitoimella esimerkiksi huostaanottoja.