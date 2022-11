Tampereen kaupunki muutti pysäköintiaikaa Tesomalla, mutta ei muistanut pitkämatkalaisia – Helsingissä työssä käyvän matka-aika piteni tunnilla

Kalkussa asuva Joachim Alatalo käy työssä Helsingissä. Sen vuoksi tarjolla pitäisi olla 12 tunnin liityntäpysäköinti. Virhemaksun pelossa auto jää kotiin.

Aamulehti

Tampereen Tesoman seisakkeen liityntäpysäköinnin maksimiaikaa on lyhennetty kahdella tunnilla. Nyt alueella saa pysäköidä kymmenen tuntia aiemman 12 tunnin sijaan. Lisäksi tarvitaan pysäköintikiekko.

Muutos vaikeuttaa pitkää työmatkaa tekevien pysäköintiä. Esimerkiksi Kalkussa asuvalle ja Helsingissä päivittäin työssä käyvän Joachim Alatalon työmatka-aika pitenee tunnilla yhteensä noin 13 tuntiin.

Alatalon juna lähtee aamulla kuudelta ja paluujuna on illalla Tesomalla kello 17.50, joten kymmenen tunnin pysäköintiaika ei riitä.

”Sakkojen pelossa auto jää kotipihaan, ja jatkan linja-autolla. Asun Kalkun seudulla ja linja auto lähtee 5.30. Siinä tulee noin puoli tuntia lisää matka-aikaa, jotta ehtii kuudelta lähtevään junaan.”

Aika pitenee vastaavasti myös kotimatkalla

Ei välttämättä ajateltu pitkämatkalaisia

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell myöntää, että pitkän matkan pendelöijät eivät välttämättä käyneet mielessä pysäköintiaikaa muutettaessa. Palautetta muutoksesta on jo tullut ja siihen mietitään nyt ratkaisua.

Hänen mukaansa muutoksen syynä on pysäköinnin valvonta ja se, että aluetta käytetään ajoneuvojen säilytykseen.

”Pysäköintikiekko on 12 tuntia, ja jos rajoitus on 12 tuntia, sitä ei voida mitenkään valvoa. Kiekosta ei näe, onko auto pysäköity kello 12 tai kello 24. Se on vähän niin kuin vapaa pysäköinti”

Haussa joukkoliikenteeseen kytketty ratkaisu

Haussa on joukkoliikenteeseen kytketty ratkaisu. Mahdollinen olisi esimerkiksi puomillinen tai muulla tavoin valvottu alue, jonne pitäisi tunnistautua ja jonka käyttö liittyisi joukkoliikenteen lippuihin.

”Saataisiin paremmin kontrolloitua, kuka pysäköi ja kuinka kauan. Siellä on ollut autoja hyvinkin pitkään. Näitä helposti käytetään, jos pysäköintitilaa on muutenkin niukasti.”

Vandellin mukaan 12 tunnin pysäköintiajasta on pyritty pääsemään eroon kaikkialla juuri edellä mainitusta syystä. Tesomalla tilanne on hankala, koska alueella on tarvetta pidempään kestävälle liityntäpysäköinnille.

Mahdollista on, että päätös kumotaan toistaiseksi. ”Täytyy nyt pohdiskella, oliko tämä hyvä vai huono ratkaisu. Tällä saadaan pysäköintivalvonta poistamaan siellä seisovat autot, mutta päätös kääntyy ajatusta vastaan.”

Lue lisää: Yksi kuva näyttää junamatkojen suosion nopean kasvun Tampereen seudulla – Tesomalta Tampereelle matkustavien määrä kaksinkertaistunut vain vuodessa

Lue lisää: Kymmenet ihmiset saapuivat seuraamaan, kuinka junaliikenne alkoi Tesoman seisakkeella Tampereella – ”Juuri ja juuri ehti syömään aamupalan matkan aikana”