Raitiotieradan päällysrakennetyöt eli näkyvä rata Santalahteen asti on valmiina ja sen vastaanottotarkastus on torstaina 24. marraskuuta. Sähköratatöitä tehdään vielä. Niemenrannan päässä saadaan torstaina takaisin käyttöön Kehyskadun ja Lielahdenkadun kiertoliittymä.

Aamulehti

Ohikulkijan silmin Pyynikintorin ja Santalahden välinen raitiotieosuus alkaa näyttää varsin valmiilta. Töiden etenemisestä kertoo myös se, että autot pääsevät jo kulkemaan Paasikivenkadulla kahta kaistaa myös keskustan suuntaan ja Sepänkadun uusi jalankulku- ja pyörätie on avattu.

Projektipäällikkö Sari Valjus Raitiotieallianssista vahvistaa, että radan päällysrakennetyöt eli näkyvä rata on valmis. Sen vastaanottotarkastus on torstaina.

Tämän jälkeen tehdään vielä sähköratatöitä ja Paasikivenkadun sähkönsyöttöasemalla tehdään asennuksia. Lisäksi keväälle jää viimeistelytöitä, kuten Paasikivenkadun osuuden viimeisten asvalttikerrosten teko.

Raitiovaunuja ei uudella osuudella nähdä ennen kesää. Valjuksen mukaan koeajot on suunniteltu heinäkuulle, ja liikenteen on määrä käynnistyä 7. elokuuta 2023. Testeille ei ole varattu paljon aikaa. ”Osuus Pyynikintorilta Santalahteen on suhteessa raitiotien osaan 1 melko lyhyt, ja toisaalta meillä on paljon kokemusta ykkösosalta”, Valjus sanoo.

Talvitestejä ei tehdä tällä osuudella, koska sähköratatyöt jatkuvat kevääseen 2023. Valjuksen mukaan rakenne on kuitenkin samanlainen kuin ykkösosalla, jossa liikenne on jo käynnissä ja talvikokemustakin karttunut.

Liikenteellisesti hankalimpia paikkoja ovat uudellakin osuudella liittymät eli kohdat, joissa liikennemuodot kohtaavat. Erityisen vaikeita kohtia ei osuudella Valjuksen mukaan kuitenkaan ole. ”Sepänkadun ja Paasikivenkadun liittymä on ehkä haastavin paikka liikenteellisesti.”

Ratikkakiskot kaartuvat Santalahden suuntaan heti Sepänkadun sillan jälkeen.

Mikä? Raitiotien kakkosvaihe Kakkosvaihe sisältää osuudet Pyynikintorilta Santalahteen sekä Santalahdesta Hiedanrannan ja Niemenrannan kautta Lentävänniemeen. Pyynikintorin ja Santalahden välisen ratikkaliikenteen on määrä alkaa 7. elokuuta 2023. Santalahdesta Lentävänniemeen ratikkaliikenteen on tarkoitus alkaa alkuvuodesta 2025. Koko Pyynikintori–Hiedanranta–Lentävänniemi-osuudella saadaan tämän vuoden loppuun mennessä valmiiksi arviolta 3,4 kilometriä kaksoisraidetta. Se on noin puolet 6,7 kilometrin matkasta.

Rosenlewin siltatyö jatkuu

Paasikiventien ylittävän Rosenlewin sillan kohdalla työt jatkuvat. Siellä tehdään muotti- ja raudoitustöitä sekä sillan tukimuurin paalutustöitä Rantatien puolella Paasikiventietä. Siltakannen valu on aikataulussa ensi keväänä, ja kesällä sillan pitäisi olla valmis.

Näsijärvessä jatkuu Näsisaaren saaritäyttö, joka on raitiotiestä erillinen urakka. Täytön pitäisi valmistua tämän vuoden loppuun mennessä. ”Sitten jatketaan painumaseurantaa, ja kun näyttää siltä, että painumat alkavat tasoittua, voidaan aloittaa rakentamistyöt saaren alueella”, Valjus sanoo. ”Tavoitteena on ensi kesänä käynnistää isoja siltatöitä saaren päissä.”

Hiedanrannassa on nyt tehty maanrakennus- ja siltatöitä, eli rakennettu vesi- ja viemärilinjoja sekä kaapelireittejä. Sellupuiston alueella on alkanut Ollinojan sillan rakentaminen. Maanrakennustöitä tehdään sen aikaa, kun kelit sallivat ja jatketaan keväällä.

Koko kakkososuuden pitäisi olla valmis alkuvuodesta 2025.

Kiertoliittymä käyttöön

Lentävänniemessä ja Niemenrannassa työt ovat edenneet aikataulussa kohti talvea. Federleynkadulla ja Kehyskadulla on saatu valmiiksi kiskojen ja kiintoraidelaatan asennukset. Federleynkadulle rakennettiin kaksoisraidetta reilut 700 metriä ja Kehyskadulle lähes 200 metriä.

Lielahdenkadun raiteista on rakennettu valmiiksi yli puolet eli noin 300 metriä. Loppuosuus Lielahdenkadun päällysrakennetöistä tehdään ensi kesänä.

Federleynkadulle ja Kehyskadulle tulee auto-ja raitioliikenteelle sekaliikennekaistaa, Lielahdenkadulle pääosin nurmirataa.

Torstaiaamuna 24. marraskuuta avataan Kehyskadun ja Lielahdenkadun kiertoliittymä takaisin käyttöön, kun liittymän työt valmistuvat. Liittymä muutettiin keväällä töiden vuoksi T-risteykseksi.

Autoilla ei ole toistaiseksi pääsyä Kehyskadulta Federleynkadulle, sillä Federleynkatu suljettiin ajoneuvoliikenteeltä Kehyskadun ja Niemenvainionkadun välillä marraskuun alussa.