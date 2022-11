Tampereen keskusvirastotalon remontin ja laajennuksen toteuttaja on valittu – 48 miljoonan euron urakka

Rakennustyöt aloitetaan keväällä 2023, ja ne valmistuvat kesällä 2026. Virastotalon katutasoa tullaan avaamaan laajasti kaikkien kaupunkilaisten käyttöön.

Aamulehti

Rakennusyhtiö YIT on valittu Tampereen keskusvirastotalon peruskorjauksen ja laajennuksen toteuttajaksi. Osapuolet ovat allekirjoittaneet kehitysvaiheen sopimuksen hankkeesta, joka toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana. Tämä urakkamuoto sopii hyvin hankkeisiin, joissa vaaditaan osapuolten välistä tiivistä yhteistyötä ja ratkaisukeskeisyyttä.

Tilaajana on Tampereen kaupungin omistama keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Tampereen virastotalo. Kiinteistö tulee Tampereen kaupungin käyttöön. Rakennusurakan arvioitu kokonaisarvo on noin 48 miljoonaa euroa. Summa täsmentyy kehitysvaiheessa.

Suojeltu rakennus

Keskusvirastotalo on rakennushistoriallisesti arvokas rakennus, joka on suojeltu asemakaavassa. Virastotalossa sijaitsee myös valtuustosali. Rakennus toimii jatkossa noin 900 työntekijän toimistona. Virastotalon katutasoa tullaan avaamaan laajasti kaikkien kaupunkilaisten käyttöön.

Virastotalon Puutarhakadun puoleinen osa puretaan, ja tilalle rakennetaan viisikerroksinen uudisosa. Vanhan kiinteistön eteläinen ja pohjoinen osa peruskorjataan. Rakennustyöt aloitetaan keväällä 2023. Urakan on määrä valmistua kesällä 2026. Urakan laajuus on yhteensä 18 200 bruttoneliömetriä, josta saneerauksen osuus on 13 300 bruttoneliömetriä ja uudisrakentamisen 4 900 bruttoneliömetriä.

Rakennuksessa tullaan hyödyntämään uusiutuvaa energiaa, kuten aurinkosähköä ja kaukokylmää. Tiloista tehdään monikäyttöiset ja muunneltavat, jotta niitä voidaan tulevaisuudessa muokata tarpeiden mukaan.