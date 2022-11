Yllättävässä kohdassa esiin nostetuista kokouspalkkioista kipakka keskustelu Tampereen valtuustossa – Esitykselle täystyrmäys

Joakim Vigeliuksen (ps.) muutosesitys tyrmättiin äänestyksessä. Vigeliusta syytettiin populismista ja oman eduskuntavaalikampanjansa pohjustamisesta.

Aamulehti

Luottamushenkilöiden palkkioiden taso sote-uudistuksen jälkeen kirvoitti kipakan keskustelun Tampereen kaupunginvaltuustossa maanantaina. Valtuutettu Joakim Vigelius (ps.) nosti asian yllättäen esiin jo siinä vaiheessa, kun valtuusto ryhtyi käsittelemään kaupungin hallintosääntöön tehtäviä muutoksia.

”Esitän hallintosääntöä muutettavaksi siten, että palkkioita alennetaan noin 25 prosentilla”, Vigelius sanoi.

Vigeliuksen ja neljän muun perussuomalaisen allekirjoittama valtuustoaloite palkkioiden alentamisesta oli määrä käsitellä vasta myöhemmin kokouksessa. Aloitteessa tuodaan esiin, että sote-uudistuksessa kuntien lakisääteiset tehtävät, vastuut ja tulot vähenevät merkittävästi. Siksi olisi luontevaa, että myös luottamushenkilöiden palkkioita kohtuullistettaisiin.

Esitykselle tukea

Valtuustoaloitteessa mukana olleet Veikko Vallin (ps.) ja Anni Molari (ps.) ilmoittivat kannattavansa myös Vigeliuksen muutosesitystä. ”Siihen on hyvät perustelut, muun muassa se, että kaupungin budjetti puolittuu. Tampere voisi näyttää tässä esimerkkiä muille kaupungeille”, Vallin totesi.

Molarin mielestä olisi tärkeää osoittaa kaupunkilaisille, että sote-uudistuksen tuoma uusi hallinnon taso ei merkitse pöhöttynyttä hallintoa, jossa mistään ei olla valmiita tinkimään. ”Voisimme alentaa omia palkkioitamme, kun tehtävä työkin täällä valtuustossa vähenee.”

Vigeliuksen mukaan julkisella taloudella menee sen verran huonosti, että leikkauksia on edessä joka tapauksessa. ”Se tapahtuu viimeistään vaaleissa kansalaisten äänestämänä. Poliitikot, puolueet ja hallinto ovat se, mistä halutaan ensimmäisenä vyötä kiristää”, Vigelius ennustaa.

Sekä kritiikkiä

Aila Dündar-Järvinen (sd.) kritisoi Vigeliuksen esitystä, koska ryhmien ei ollut mahdollista valmistautua siihen etukäteen. ”Muistutan pelisäännöistä, kun puhutaan näinkin tärkeästä asiasta kuin hallintosääntö. En kannata tätä esitystä. Kuten vastauksessa valtuustoaloitteeseen todetaan, me olemme jo laskeneet palkkioita. Sote-asioiden käsittely on ollut aika minimaalista täällä valtuustossa. Tässä kohtaa on hätiköityä tehdä tämäntyyppisiä ratkaisuja.”

Kaupunginhallitus antoi Vigeliuksen aloitteeseen vastauksensa jo 7. marraskuuta 2022. Siinä todetaan, että luottamushenkilöiden palkkioita on jo alennettu viidellä prosentilla valtuustokauden alkaessa 1.8.2021. Samalla luovuttiin niin sanotusta kolmen tunnin säännöstä kokouspalkkioiden korotusperusteena. Edelleen todettiin, että vuonna 2021 valtuustossa käsiteltyjen sosiaali- ja terveyspalveluita sekä pelastustoimea koskevien asioiden lukumäärä oli kahdeksan ja vuonna 2022 lokakuun loppuun mennessä 11.

”Populistinen ehdotus”

Mikko Aaltosen (vas.) mukaan tämä sama populistinen ehdotus palkkioiden alentamisesta kuullaan joka kerta eduskunta- ja kuntavaalien alla. Vigeliuksen epäiltiinkin näin pohjustavan omaa eduskuntavaalikampanjaansa. ”Jotain korvausta tästä työskentelystä on syytä maksaa, tai sitten voidaan poistaa kokouspalkkiot kokonaan. Olen siihen valmis”, Aaltonen totesi.

Atanas Aleksovskin (sd.) mukaan jokainen valtuutettu voi halutessaan itse päättää luopua palkkiostaan ja osoittaa sen vaikka hyväntekeväisyyteen ilman hallintosääntöön tehtyä muutosta.

Keskustelun päätteeksi Vigeliuksen muutosehdotus hylättiin selkein äänin 57–10, ja kaupungin hallintosääntöön tehtävät muutokset hyväksyttiin. Sosiaali- ja terveyslautakunnan apulaispormestari Johanna Loukaskorpi (sd.) oli esteellinen.