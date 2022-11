Tampereen sähkölaitos pohtii ensi viikolla sähkön hinnan laskemista – Lauri Lyly: ”Viestimme on selvä”

Konsernijaoston puheenjohtaja Lauri Lyly sanoo Aamulehdelle, että sähkölaitoksen voitot jäävät tänä vuonna maltillisiksi.

Aamulehti

Tampereen sähkölaitos pohtii ensi viikolla sähkön hinnan laskemista. Kaupungin kokonaan omistaman laitoksen kokous on keskiviikkona.

Kaupungin ja sähkölaitoksen välisiä neuvotteluita sähkön hinnan laskemiseksi on käyty jo useamman kuukauden ajan. Konsernijaoston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Lauri Lyly (sd.) sanoo Aamulehdelle, että kaupunki on vaatinut sähkölaitokselta, että se vaikuttaa mahdollisuuksien mukaan korkeimpiin sähkön hintoihin.

Joulukuu lähestyy. Pitäisikö tehdä jo jotain, Lauri Lyly?

”Viestimme on selvä, ja kuulemme mahdollisista tuloksista tarkemmin ensi viikolla, kun Sähkölaitoksen hallitus kokoontuu. Tilannetta on jumpattu ja luulen, että he tulevat kertomaan asioita, mitä silloin voidaan kertoa”, Lyly sanoo. Hän ei kuitenkaan suostu tarkentamaan sitä, mitä toimenpiteitä voisi olla luvassa. ”Kannattaa odottaa ensi viikon sähkölaitoksen hallituksen kokousta.”

Jotain helpotuksia siis tulee?

”Joka tapauksessa valtion toimesta tulee alvin alennus. Mitä muuta tulee, se on vielä työn alla. Viesti meiltä konserniohjauksesta on selvä, että pyritään löytämään tapoja löytää ratkaisuja kaikkein korkeimpiin sähköhintoihin.”

Sähkön arvonlisäveron alennus 24 prosentista kymmeneen prosenttiin menee Tampereen sähkölaitoksella hintoihin sellaisenaan. Alv-alennus on voimassa joulukuun alusta huhtikuun loppuun.

Sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen vahvistaa, että sähkölaitoksella on valmisteilla ”pohdinta siitä, onko syytä muuttaa sähkön hintaa.”

Sähkölaitos ei voi vaikuttaa pörssisähkön hintaan, joka määräytyy sähköpörssissä. Lisäksi sähkölaitos ostaa 70 prosenttia sähköstään muualta, jolloin asiakkaalta laskutettavan hinnan määrittelee se, millä hinnalla sähkölaitos on sen ostanut. Yhtiö tarjoaa tällä hetkellä vain uusia pörssisähkösopimuksia.

”Me olemme toivoneet, että niihin tuotteisiin vaikutettaisiin, jotka ovat kuluttajalle hinnaltaan korkeimpia. Sähkölaitoksella on osaaminen ja on sen asia miettiä, miten se on mahdollista toteuttaa.”

Epävarmuutta päätöksiin lisää se, että Euroopan unionin alueen laajuisen niin sanotun windfall-veron käyttöönotosta ei ole saatu selvyyttä. Sen avulla sähköyhtiöiden tuottoja leikattaisiin ja jaettaisiin kalliista sähköstä kärsiville. Vero siis söisi myös Tampereen sähkölaitoksen tulosta.

Lylyn mukaan kaupunki ei voi omistajana suoraan sanella sähkön hintaa, vaan sen tekee sähkölaitoksen hallitus.

Lue lisää: Aamulehden laskuri kertoo, kuinka paljon Tampereen sähkölaitoksen hinnannousu tuntuu lompakossasi – Toimitusjohtaja vastaa kysymyksiin jättikorotuksista: ”Nousupaineita on edelleen”

Osingot pysyvät ennallaan

Tampereen sähkölaitos maksaa vuosittain osinkoa kaupungille 50 prosenttia nettotuotosta, kuitenkin vähintään 20 miljoonaa euroa. Viime viikolla hyväksytty kaupungin ensi vuoden budjetti piti kirjauksen viime vuosien kaltaisena. Miksei osinkotavoitteesta voitu tinkiä?

”Sitten olisi pitänyt ottaa jostain muusta kohtaa vastaava rahoitus talousarvioon. Se 20 miljoonaa on ollut kaupungin talousarviossa monta vuotta sama. Se on noin puolen veroprosentin verran karkeasti. Tavoitetta ei ole nostettu tai kiristetty, vaan pidetty ennallaan monta vuotta. Mitä osingonjakoon tulee, sen on syytä olla ennustettava”, Lyly sanoo.

Lue lisää: 25 vastausta huippukalliista sähköstä juuri nyt – poimi tästä rahanarvoiset vinkit

”Voitoista ei yhtä isoja kuin kuvitellaan”

Lylyn mukaan sähkölaitoksen tämän vuoden tulos saattaa olla hieman viime vuotta parempi, mutta se varmistuu vasta, kun muun muassa Naistenlahden voimalaitoksen rakennusurakka valmistuu joulukuun aikana. Laitoksen myöhästyminen tarkoittaisi miljoonaluokan tulosheikennystä vuorokaudessa.

”Niistä (voitoista) ei varmaan tule niin isoja kuin kuvitellaan. Luulen, että voitot ovat maltillisia. Jos jotain jakovaraa tulee, se käytetään hyväksi hintoihin vaikuttamisessa”, Lyly sanoo. Hän muistuttaa, että sähkölaitoksen hinnat eivät ole alueen kalliimpien joukossa.

Seinäjoella kaupungin omistama energiayhtiö myy uusia toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia 15 sentin hinnalla kaupungin alueelle asuville. Lylyn mukaan sama ei onnistuisi Tampereella.

”Meillä on se ero Seinäjokeen, että sähkölaitoksella on noin 30 prosenttia omaa tuotantoa ja 70 prosenttia muualta ostettua sähköä. Sähkölaitoksella on myös määräaikaisia sopimuksia, jotka pitää hoitaa muun muassa omalla tuotannolla.”

Lylyn mukaan myöskään isojen tappioiden tekeminen ei ole sähkölaitoksen kannalta hyvä ratkaisu. ”Yhtiön pitää rahoittaa esimerkiksi Naistenlahden investointi. Se mahdollistetaan yrityksen tuloksella ja terveellä taloudenpidolla. Vaikeuttaisimme silloin tekemäämme energiasiirtymää päästöttömään suuntaan.”