Hypon Juhana Brotherus kritisoi Tampereen tonttiarvontaa: ”Tyypillisesti voittajat ovat hyvätuloisia” – Ehdottaa nyt tilalle toista mallia

Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus kritisoi Tampereen kaupungin tonttiarvontaa, jonka hän ajattelee palkitsevan vain onnekkaita hyväosaisia. Aamulehden haastattelussa hän ehdottaa tilalle toista mallia.

Aamulehti

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen (Hypo) pääekonomisti Juhana Brotherus kritisoi Tampereen kaupungin tonttiarvontaa. Brotheruksesta arvonnan sijaan tontit tulisi myydä tarjouskaupalla. Näin kaupunki saisi hänen mukaansa enemmän tuloja palveluidensa kehittämiseen.

”Mielestäni kaupungin ydintehtäviin ei kuulu kunnan omaisuuden myyminen arvonnalla onnekkaalle alle markkinahinnan. Tyypillisesti tällaiset voittajat ovat yleensä myös hyvätuloisia kansalaisia, eikä arvonta ole sellaista heikompiosaisten tukemista, mihin yleensä ajatellaan olevan järkevää käyttää resursseja.”

Lue lisää: Yli 400 halusi juuri tämän tontin Tampereelta: tällainen on hakijoiden suosikki

Brotherus ehdottaakin arvonnan vaihtoehdoksi tarjous­kauppa­menettelyä, jossa tontin saa se, joka on siitä valmis eniten maksamaan.

”Tulot voidaan käyttää esimerkiksi siihen, että lasketaan veroja tai parannetaan kunnan palveluita. Tampereella on esimerkiksi varhais­kasvatuksessa osaajapulaa. Sen henkilöstön palkkoja voisi parantaa. Tuo olisi paljon järkevämpi resurssinkäyttökohde kuin se, että tontteja myydään alle markkinahinnan.”

Brotherus toteaakin, että tavallisessakin asuntokaupassa toimii tarjouskauppamalli, joten samalla tavalla pystyttäisiin toimimaan tonttimyyjäisissäkin. ”Jos kyseessä olisi vuokratontti, huutokauppa näyttäisi sen vuokratason, eikä yksittäinen virkamies tai poliitikko. Sellainen tapa on jo mennyttä maailmaa.”

Tampereen vetovoima säilyy

Perjantaina julkaistiin Hypon tuore asunto­markkina­katsaus, jonka mukaan asuntojen hinnat laskevat ensi vuonna enemmän kuin kertaakaan sitten vuoden 1995.

Kohoavat korot, kulut ja uudet kodit selittävät asuntojen hintojen laskua. Korot ovat iskeneet etenkin korkeiden hintojen pääkaupunkiseudulle, kun runsas valmistuvien uudisasuntojen määrä tuo tarjontaa lähinnä kasvukeskuksiin. Katsauksen mukaan kuitenkin myös Tampereella hintakehitys on nyt aiempaa huterammalla pohjalla.

Brotherus toteaakin, että Tampere ei ole immuuni kustannusten ja korkojen laajalle nousulle: asuntojen hinnat laskevat, kun kulut kohoavat.

Brotheruksen mukaan Tampere on yksi Suomen alueista, joissa asuntojen arvo on korkeampi kuin muualla maassa keskimäärin. Sellaisella alueella tyypillisesti myös velkamäärät ovat tavallista suurempia ja korkojen nousu tuntuu enemmän.

”Meidän odotuksemme mukaan Tampereen hintakehitys on kuitenkin parempi kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ensi vuonna. Näyttääkin siltä, että Tampereen taika kestää ainakin kohtuullisesti myös tässä aika poikkeuksellisessa puristuksessa, vaikka täälläkin parin viime vuoden nousu on tullut päätökseen.”

Brotherus lisää, että Tampereen asuntomarkkinoiden kehitys on yleisestikin ollut hyvin suotuisa. Tämä selittyy hänen mukaansa sillä, että Tampere on kehittynyt varsin vetovoimaiseksi. ”Yhä useampi haluaa muuttaa Tampereelle, sillä kaupungilla on hyvä maine, työllistymismahdollisuudet ja sen sijainti pääradan varrella on valtti.”