Tampereen Hipposkylän talojen omistajat pelkäävät uusia tulipaloja – Ikkunat laitettu umpeen ja vartija kiertää alueella, mutta ongelmat jatkuvat

Tampereen Hipposkylässä on syttynyt syksyn aikana kaksi tulipaloa autioissa kerrostaloissa. Talojen omistajat Tampereen vuokra-asunnot ja Pirkan opiskelija-asunnot pelkäävät palojen jatkuvan. Omistajat kertovat, että myös talojen peruskorjaus on kohdannut ongelmia.

Aamulehti

Tampereen Hipposkylässä on lähiaikoina syttynyt kaksi tulipaloa tyhjillään olleissa kerrostaloissa.

Viimeisin Hipposkylän tulipalo syttyi lauantain vastaisena yönä ja sitä epäillään tahallaan sytytetyksi, sillä rakennus syttyi palamaan voimakkaasti samanaikaisesti monesta kohdasta. Kerrostalo tuhoutui tulipalossa täysin.

Edellinen tulipalo syttyi alueella syyskuussa. Tuolloin voimakas palo tuhosi tyhjillään olleen kerrostalon toisen kerroksen huoneiston ja levisi seinä- ja kattorakenteisiin. Poliisi tutkii molempien kerrostalojen syttymissyytä ja sitä ovatko palot osa Pirkanmaan laajempaa tuhopolttojen sarjaa.

Lauantaina Tampereen Hipposkylässä kokonaan tuhoutuneen talon omistaa Pirkan opiskelija-asunnot (POAS), joka osti neljä Hipposkylän kerrostaloa Tampereen vuokra-asunnot oy:lta (TVA) viime keväänä. TVA omistaa Hipposkylästä kuusi kerrostaloa, joista yksi on syyskuussa palamaan syttynyt kerrostalo.

Molempien yhtiöiden toimitusjohtajat kertovat olevansa huolissaan tulipalojen jatkumisesta.

”Vaara on aina olemassa, vaikka talot yritetään laittaa umpeen ja sisäänpääsy on estetty. Vähän aikaa sitten tuli myös sellainen ongelma, että yhdestä talosta varastettiin kuparit. Lämmöt jouduttiin katkaisemaan, kun varkaat veivät lämpöputket. Taloja ei pystytä pitämään peruslämmöllä. Tämä on aika hankala tilanne”, sanoo POAS:n toimitusjohtaja Timo Jokinen.

TVA:n toimitusjohtaja Marko Salonen kertoo hänkin, että kaikki mahdollinen on tehty, jotta taloihin ei pääsisi kutsumattomia vieraita.

”Alueella kiertää vartija, ikkuna-aukot on suljettu, ovet ovat kiinni ja sähköt ja vedet on katkaistu. Taloihin sisäänpääsyä on estetty niin paljon kuin sitä voi estää, mutta eihän kukaan näille voi mitään, jos autiotaloja poltetaan. Eihän siitä tosin tietoa ole, onko nämä sytytetty sisältä vai ulkoa, mutta tahalliselta vaikuttaa.”

Asuinkelvottomia?

Molemmat toimitusjohtajat kertovat ongelmia olevan myös Hipposkylän alueen kerrostalojen peruskorjauksessa.

Yhtiöiden omistamat talot on määrätty suojeltaviksi, eikä niitä siis voi purkaa. Tarkoituksena onkin peruskorjata kerrostalot asumiseen kelpaaviksi, mutta eteen on tullut ongelmia. Rakennusten kunto on niin heikko, että niiden korjaaminen turvallisiksi on melkein mahdotonta.

Rakentamisen suhteen on nyt otettu aikalisä, eikä Jokisen mukaan aikataulusta voi sanoa mitään.

”Kun teimme taloihin tarkempia kuntotutkimuksia, totesimme, että niiden peruskorjaus asuinkelpoisiksi on erittäin haastavaa. Niiden asumisterveysturvallisuutta ei pystytä perusteellisesta peruskorjauksesta huolimatta takaamaan, koska perustuksissa ja suojelluissa rakennusosissa on tutkimuksissa havaittu olevan muun muassa pah-yhdisteitä, jotka ovat ihmiselle haitallisia”, Jokinen sanoo.

”Niiden korjaaminen asumiskäyttöön on taloudellisesti mahdotonta, koska ne ovat niin huonossa kunnossa. Jatkamme neuvonpitoa rakennusvalvonnan kanssa ja pohdimme, mitä voimme tehdä”, Salonen puolestaan toteaa.