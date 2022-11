Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls aikoo hakea jatkokautta, harkitsi jo välissä uutta työpaikkaa

Walls haki syyskuussa Pirkanmaan hyvinvointialueen tutkimus- ja kehitysjohtajan virkaa, mutta jättäytyi hausta haastattelujen jälkeen.

Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls aikoo hakea jatkokautta rehtorina. Wallsin nykyinen kausi jatkuu vuoden 2023 loppuun. Tampereen yliopiston rehtorikaudet ovat viisivuotisia.

Walls kertoo sähköpostitse Aamulehdelle, että hän päätyi ratkaisuun harkinnan jälkeen.

Vielä alkusyksystä Walls pohti myös muita vaihtoehtoja. Hän haki syyskuussa Pirkanmaan hyvinvointialueen tutkimus- ja kehitysjohtajan virkaa, mutta jättäytyi hausta haastattelujen jälkeen.

”Hain tehtävää syyskuun haussa keskustellakseni tästä johtamisen tehtävästä hyvinvointialueen johdon kanssa. Osallistuin haastatteluihin, minkä jälkeen jättäydyin hausta.”

Walls ei kommentoi tarkemmin syytä hausta pois jättäytymiselle.

Pirkanmaan hyvinvointialueen tutkimus- ja kehitysjohtajan virka oli haettavana ensimmäisen kerran syyskuussa. Tällöin paikkaan oli 12 hakijaa, joista yksi perui hakemuksensa hakuajan päätyttyä. Virka päätettiin laittaa lokakuussa uudelleen hakuun laajemman hakijajoukon saamiseksi.

”Arjen sujuvoittamista ja työrauhaa”

Wallsin mukaan yliopisto tarvitsee nyt arjen sujuvoittamista ja työrauhaa henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistamiseksi. Hänen mukaansa Tampere3:n idea kahdeksan vuoden takaa on nyt saatu toteutumaan.

”Yliopiston varsinaisen toiminnan osalta taloustilanne on saatettu vakaaksi, ja yliopisto on edennyt oikeaan suuntaan tutkimuksen ja koulutuksen mittareilla. Yhteistyö elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kanssa on monipuolista, kansainvälistä ja tuloksellista. Haluan viedä näitä asioita eteenpäin.”