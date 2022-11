Yksityishenkilö teki Tampereen sähkölaitos oy:stä tutkintapyynnön – Energiavirasto tutkii sähkönhinnan kohtuullisuuden

”En ollut yllättynyt tutkintapyynnöstä”, sanoo toimitusjohtaja Jussi Laitinen.

Aamulehti

Energiavirasto aikoo tutkia Tampereen sähkölaitos oy:stä tehdyn tutkintapyynnön. Virastoon on saapunut yksityishenkilöltä pyyntö selvittää alueellaan toimitusvelvollisen yhtiön sähkönhinnan kohtuullisuutta.

Lue lisää: Uudet tiedot: Tämä on nyt halvin tapa lämmittää oma­kotitalo – kolmessa kuukaudessa tapahtui yllättävä käänne

Energiavirasto on saanut tutkintapyyntöjä 14 yhtiöstä, joista yksi on Tampereen sähkölaitos oy.

Laki määrää, että sähkönmyyjän, jolla on merkittävä markkinavoima jakeluverkon alueella, on toimitettava sähköä kohtuullisilla hinnoilla ja ehdoilla. Tästä käytetään nimitystä toimitusvelvollisuus. Tampereen Sähköverkon alueella toimitusvelvollinen on Tampereen sähkölaitos oy.

Tulossa selvityspyyntö

Tampereen sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen kertoo, että Energiavirasto on lähettänyt yhtiölle tiedon tutkinnan vireille tulosta.

”Energiavirasto lähettää meille erillisen selvityspyynnön koskien kyseistä tutkintaa”, Laitinen sanoo. ”Oma tulkintani on, että kuulemme vasta selvityspyynnössä, mistä on kyse.”

Yhtiön toimitusvelvollinen tuote on tunnin tarkka pörssisähkö, joten se on Laitisen mukaan mahdollisesti tutkintapyynnön kohteena. Tuotteessa perusmaksu on 3,98 euroa kuukausi ja lisäksi energiamaksu, joka on tunneittain vaihteleva sähköpörssin markkinahinta plus 0,38 senttiä kilowattitunnilta.

”En ollut yllättynyt”

”En ollut yllättynyt tutkintapyynnöstä. Kun energiakriisin vuoksi tulee tällainen markkinahäiriö, eivätkä asiakkaat halua sähkönhintaan tällaisia merkittäviä hinnankorotuksia, tulee tällaisia selvityspyyntöjä”, Laitinen sanoo.

”On ihan hyvä, että selvitetään ja pohditaan yhdessä lainsäätäjien ja viranomaisten kanssa, onko sääntöjä nyt syytä muuttaa. Taustalla on hyvin kauan sitten pohdittuja asioita, ja maailma on muuttunut sen jälkeen monta kertaa.”

Molempien näkökulmasta

Johtaja Antti Paananen Energiavirastosta kertoo, että Tampereen sähkölaitos oy:stä teki tutkintapyynnön yksityishenkilö. Tämä ei määritellyt pyynnössä tutkittavaa tuotenimikettä, vaan pyytää selvittämään hinnan kohtuullisuutta alueellaan toimitusvelvollisen yhtiön osalta.

Paananen sanoo, että yhtiön asiakkailta ei tarvita uusia tutkintapyyntöjä, vaan asia selvitetään jo tulleen pyynnön perusteella.

Energiavirasto on alkanut valmistella kohtuullisuuden määritelmää, sillä laki ei sano siitä tarkasti mitään. ”Varmasti kohtuullisuutta täytyy katsoa sekä asiakkaan että sähköyhtiönkin näkökulmasta.”