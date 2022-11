Tampere sulki taas neljä keskustan pyörätietä talveksi, pyöräilijät ovat käärmeissään: ”miten se voi olla noin vaikeaa”

Puheenjohtaja Heikki Kerppilä Tampereen polkupyöräilijöistä kritisoi käytäntöä. Piakkoin valmistuu kaupungin arvio siitä, voiko väyliä avata.

Tammelan puistokadulla Tampereella pyöräilyn salliva liikennemerkki on saanut hupun talveksi päälleen.

Aamulehti

Tampereen keskustan pyörätiemerkkejä on jälleen peitetty talveksi. Näin on tehty Tammelan puistokadulla, Satamakadulla, Itsenäisyydenkadulla ja Tampellan esplanadilla.

”Minulla oli sellainen käsitys, että sulkemisista luovuttaisiin tälle talvelle”, sanoo Tampereen polkupyöräilijöiden puheenjohtaja Heikki Kerppilä. ”Kaupungilla on selvitys tekeillä, ja olemme odotelleet, että ehkäpä homma ratkeaa täksi talveksi, emmekä ole olleet aktiivisia asian suhteen tänä syksynä lainkaan.”

Mikä? Talvisulku Tampereen kaupunki on sulkenut marraskuusta lähtien talvikuukausiksi neljä keskustan pyörätietä. Suljetut pyörätiet sijaitsevat Tammelan puistokadulla, Satamakadulla, Itsenäisyydenkadulla ja Tampellan esplanadilla.

Pyöräteiden talvisulusta on puhuttu Tampereella pitkään. Asia oli yksi syy, miksi polkupyöräilijät perustivat 15 vuotta sitten yhdistyksen tänne.

Aihe on pysynyt matkassa. Viime vuonna yhdistys alkoi kerätä jälleen adressia ilmaistakseen toiveen, että viimeisetkin talveksi Tampereen keskusta-alueella suljettavat pyörätiet jäisivät historiaan.

”Nyt on odoteltu, mitä sieltä tulee. Sieltä tuli sama kuin viime talvena”, Kerppilä sanoo. ”Miten se voi olla noin vaikeaa? Asiahan ei ole enää kovin iso. Meillä on muutama katu, jossa tämä kysymys on vielä olemassa.”

Lue lisää: Tampereesta tehdään nyt kävely- ja pyöräilykaupunkia – ensimmäiseksi laitetaan sähköpotkulaudat ruotuun

Väliaikaisuus hankalaa

Vuodenaikavaihtelussa muutokset jäävät Kerppilän mukaan herkästi huomaamatta. ”Aika iso osa pyöräilijöistäkään ei huomaa niitä”, hän sanoo. ”Eivätkä myöskään autoilijat, mikä näkyy asenteessa. Jotkut suhtautuvat aggressiivisesti tai muutoin kielteisesti ajoradalla pyöräileviin, kun he luulevat, että vieressä on pyörätie.”

Myös Satamakadun eteläreunan liikennemerkki on peitetty. Kadun toisella puolella on erillinen pyörätie.

Kerppilä oppi kokemuksen kautta, että muutoksen huomaaminen on vaikeaa. Hän ajoi Satamakatua viitisen vuotta sitten koko talven, ja huomasi peitetyn merkin vasta seuraavana vuonna, mikä herätti hänet kysymään asiasta. ”Siitä kirkastui itsellekin, että eiväthän ihmiset huomaa noin pieniä muutoksia liikenneympäristössä, jos ei ole erityistä asiaa niiden huomaamiseksi.”

Eniten keskustelua on herättänyt Tammelan puistokadun tilanne. ”Siellä ei ole vaihtoehtoa ajoradalle”, Kerppilä kertoo. ”Siellä ei ole myöskään mietitty, miten ajoradalle mennään risteyksestä. On vain ajateltu, että pyörätiellä ei pyöräillä talvella, eikä sujuvaa liikkumista.”

Pohjolankadun ja Tammelan puistokadun risteyksen tuntumassa ja Emil Aaltosen puiston reunalla sijaitseviin päiväkoteihin kuljetaan kohti etelää myös Tammelan puistokadun kautta. Pyörätien talvisulun aikana sitä pitkin pyöräileville perheille aiheuttaa päänvaivaa se, että vanhempi rikkoo tieliikennelakia, jos hän seuraa jalkakäytävää pitkin pyöräilevää lastaan.

Kokonaisarvio tulossa

Tampereen kaupungin infrahallintapäällikkö Kimmo Myllynen kertoo, että nyt peitettiin neljän pyörätien merkit. ”On ollut yleinen linjaus, että kohteet, joissa näin tehdään, ovat vähentyneet.”

Asia on Myllysen mukaan parhaillaan käsittelyssä kaupungin liikennesuunnittelun kanssa. ”Liikenteellinen arviointi on tehty, ja nyt asia katsotaan vielä kunnossapidon näkökulmasta. Kaupungin kokonaisarvio saataneen marraskuun aikana tehtyä.”

Miksi arviota ei tehty jo ennen merkkien huputtamista?

”Se on tietenkin hyvä kysymys, mutta vaikka tehtäisiin jokin periaateratkaisu, meidän on kuitenkin arvioitava kokonaisvaikutukset ennen mahdollista muutosten täytäntöönpanoa. Pitää muistaa, että huputtaminen on ollut vallitseva käytäntö ja siihen haetaan nyt muutosta. Jos muutos tulee, pitää arvioida, onko se samantien toteutettavissa.”

Mahdollisista muutoksista keskustellaan myös kyseisten väylien varrella olevien kiinteistöjen kanssa.

”Yleisesti ajateltuna huputuskäytäntö ei ole kovin tarkoituksenmukainen. Pyrkimys on saada asioihin pysyvät yleisiä tarpeita vastaavat ratkaisut, joissa esimerkiksi liikenneturvallisuus otetaan huomioon”, Myllynen sanoo.