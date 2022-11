Viisivuotiaan aikaa on siirretty jo kolmesti – Kysyimme miksi leikki-ikäinen lapsi ei pääse neuvolaan Tampereella?

Toimitukseen yhteyttä ottaneen tamperelaisen äidin mukaan leikki-ikäisen lapsen vuositarkastus neuvolassa oli peruttu kolme kertaa eikä uutta aikaa voitu antaa. Selvitimme, mistä on kyse.

Aamulehti

Aamulehden saaman uutisvinkin mukaan Tampereen neuvolapalveluissa on ongelmia. ”Lapsen 5-vuotisneuvola on peruttu nyt kolmesti. Viimeisessä peruutusviestissä todettiin, että aikoja ei ole. Kuulemma koko loppuvuonna ei tehdä leikki-ikäisten tarkastuksia eikä ensi vuodelle voi antaa aikoja sote-uudistuksen vuoksi”, toimitukseen tulleessa sähköpostiviestissä kerrotaan.

Pitääkö tämä paikkansa, Länsi-Tampereen neuvolapalveluiden osastonhoitaja Niina Ali-Rantala?

”Ei se ihan pidä paikkaansa. Aikoja on yhtä paljon kuin ennenkin, mutta hyvinvointialueen tietojärjestelmiä yhtenäistetään sote-uudistuksen vuoksi. Terveydenhoitajat eivät ole vielä voineet luoda ensi vuoden aikoja Pegasos-asiakastietojärjestelmään, koska heillä ei ole ollut oikeuksia sinne. Maanantaina asia saatiin kuntoon, ja ensi vuoden aikoja on nyt mahdollista varata.”

Miksi jo annettuja aikoja on jouduttu perumaan?

”Henkilöstöllä on nyt paljon poissaoloja koronan ja muiden infektioiden vuoksi, eikä sijaisia ole. Meidän on siksi pakko priorisoida neuvola-aikoja. Raskaana olevat naiset ja vauvat on pakko katsoa, joten leikki-ikäisten tarkastuksia on jouduttu siirtämään. Huonolla tuurilla jonkun leikki-ikäisen aikaa on jouduttu siirtämään useammin kuin kerran.”

Miten nopeasti ajan nyt saa?

”Varmasti moneen neuvolaan saa ajan vielä tällekin vuodelle, varsinkin, jos on jotakin erityistä. Toki joulu on tulossa ja henkilöstöllä on sielläkin lomia, mutta ensi vuodelle aikoja saa varmasti. Leikki-ikäisillä kahdesta vuodesta eteenpäin tarkastukset ovat pääsääntöisesti vain kerran vuodessa. Ei ole ongelma, jos aika siirtyy kuukaudella tai kahdella. Sairauksiahan neuvolassa ei hoideta, vaan kyse on kasvun ja kehityksen seurannasta.”