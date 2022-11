Mainoksista tuttu Coca-Colan joulurekka vierailee joulukuussa ensimmäistä kertaa Tampereella

Virvoitusjuomajätin joulurekka kiertää Suomea nyt neljättä kertaa. Tampereen Ratinanniemeen rekka pysähtyy 9. joulukuuta.

Virvoitusjuomajätti Coca-Colan tv-mainoksista tuttu joulurekka nähtiin Pirkkalan Citymarketin pihalla jo vuonna 2018, mutta tänä vuonna rekka saapuu ensimmäistä kertaa Tampereelle. Suomessa nähtävä Coca-Cola joulurekka on vuosimallin 1978 Kenworth VW900A -jenkkirekka.

Aamulehti

Virvoitusjuomajätti Coca-Colan 90-luvun joulumainoksista tuttu joulurekka saapuu ensimmäistä kertaa Tampereelle 9. joulukuuta.

Suomessa vahvasta kansansuosiosta viime vuosina nauttinut rekka saapuu Ratinanniemen tapahtumapuistoon osana joulutapahtumaa, jossa esiintyy myös muun muassa tamperelainen kuoro.

Ennen tätä vuotta joulurekka on vieraillut 26 suomalaisella paikkakunnalla, kuten Pirkkalassa ja Nokialla, mutta ei Tampereella.

Tapahtuma on osa kahdeksan paikkakunnan joulurekkakiertuetta. Muut kiertuepaikkakunnat julkaistaan myöhemmin.

Liikenneruuhkia odotettavissa

Ihmiset pääsevät tapahtumassa kuvaamaan itsensä rekan vierellä, mutta jaossa on myös juomia, joiden kierrätyspanteista kertynyt tuotto jaetaan hyväntekeväisyyteen.

Tampereen joulurekkatapahtumassa on myös mahdollisuus tuoda paikan päälle lahjoja, jotka Hope ry jakaa Tampereen alueen tarvitseville perheille.

Joulurekka on jokaisena kiertuevuonnaan houkutellut paikalle runsaasti vierailijoita. Myös tänä vuonna on todennäköistä, että kävijämäärät ovat suuria, joten liikenneruuhkiin on syytä varautua.

Virvoitusjuomayhtiön mainosrekka tunnetaan erityisesti valoistaan ja punaisesta väristään, mutta myös sen kyljessä komeilevasta joulupukista. Suomensukuisen Haddon Sundblomin Coca-Colalle 1930-luvulla piirtämä pukki on osaltaan muokannut nykykäsitystämme joulupukista. Sundblomin isä oli kotoisin Ahvenanmaalta.