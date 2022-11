Valtuusto sinetöi bussilippujen hinnankorotukset, pääministeri Marin syytti perussuomalaisia viivyttelystä – verot eivät nouse

Yksi päivän eniten keskustelua herättäneistä aiheista maanantai-iltana oli joukkoliikenteen lippujen hintojen korotus. Viiden prosentin korotukset tulevat voimaan ensi vuoden toukokuussa.

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti maanantaina historiallisesta budjetista. Historiallisen hyväksytystä talousarviosta tekee se, että se on ensimmäinen, joka on tehty sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan. Hyvinvointialueen aloitus vie Tampereen taloudesta noin 900 miljoonaa euroa tuloja ja menoja. Se laskee myös kunnallisveroa, joka on ensi vuonna yksimielisen valtuuston päätöksen jälkeen 7,61 prosenttia.

Vaikka tulot ja menot supistuvat, keskustelua kokouksessa riitti vanhaan malliin. Valtuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion ja seuraavien vuosien taloussuunnitelman reilun kahdeksan tunnin kokouksen jälkeen.

Eniten maanantaina asiaa valtuustossa oli perussuomalaisilla. Esimerkiksi ryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva ja valtuutetut Joakim Vigelius sekä Aarne Raevaara käyttivät yleiskeskustelussa neljä puheenvuoroa. Myös demareiden Aila Dündar-Järvinen puhui neljästi.

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) on kuvaillut budjettiehdotustaan kolmen nollan budjetiksi: nollatulos, ei veronkorotuksia, eikä lisää velkaa. Näistä kaupunginvaltuusto piti maanantaina kiinni ja pormestarikoalition rivit pysyivät suorina.

Heti kokouksen alussa kuulluissa ryhmäpuheenvuoroissa talousarvioesitystä kiiteltiin laajasti. Etenkin se, miten lapset ja nuoret on otettu siinä huomioon, sai monta myönteistä mainintaa.

Kaupunginhallituksen pohjan mukaisesti Tampereelle rakennetaan kaksi uutta tekojäärataa. Radat tulevat Lielahteen ja Hervantaan Ahvenisjärven kentälle. Lisäksi maanantaina varmistui se, että kaupunkiin tulee ensi vuonna 125 uutta varhaiskasvatuspaikkaa.

”Talous on tasapainossa. Veroja ei koroteta”, summaa kokoomuksen ja rkp:n valtuustoryhmien puheenvuoron pitänyt varapuheenjohtaja Anne-Mari Jussila. ”On ennustettu, että vuodesta 2023 vielä selviämme, mutta vuosi 2024 tulee olemaan kunnille koetinkivi.”

Lue lisää: Tällaisia muutoksia budjettiehdotus tuo tamperelaisen palveluihin ja maksuihin: lue tärkeimmät poiminnat ja avainluvut

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen totesi, että hän oli tarjonnut myös koalition ulkopuolisille vasemmistoliitolle ja perussuomalaisille mahdollisuutta olla mukana budjettisovussa.

Kokoomuksen ja rkp:n valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Anne-Mari Jussilan mukaan on keskeistä, että kaupungin toimintamenojen kasvu pidetään verorahojen kasvua pienempänä.

Mitä? Talousarvio 2023 Tuloveroprosentti: 7,61. Sote-palvelujen siirtymisen vuoksi nykyistä veroprosenttia vähennetään 12,64 prosenttiyksikköä. Muutos ei kevennä eikä kiristä verotusta. Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,25, vakituisten asuinrakennusten 0,65 ja muiden asuinrakennusten 1,10 prosenttia. Vuosikate (eli rahamäärä, joka tuloista jää juoksevien menojen jälkeen esim. investointeihin): 126,9 miljoonaa euroa. Tulot: 1 081 miljoonaa euroa. Menot: 1 081 miljoonaa euroa. Tulos: 0 euroa. Investoinnit: 222,2 miljoonaa euroa. Lainamäärä per asukas: 3 728 euroa.

Lippuhintoihin korotus

Valtuuston puheenjohtaja Ilmari Nurminen (sd.) joutui muistuttamaan, että valtuutetut pitäisivät puheissaan kiinni kolmen minuutin aikarajasta.

Yksi päivän eniten keskustelua herättäneistä aiheista maanantai-iltana oli joukkoliikenteen lippujen hintojen korotus. Viiden prosentin korotukset tulevat voimaan ensi vuoden toukokuussa. Joukkoliikenteestä valtuustosalissa käyty keskustelu polveili aina Tampereen kasvuun ja ilmastotavoitteisiin.

Lippujen hintojen noususta nokittelivat varsinkin pormestarikoalitioon kuulumaton vasemmistoliitto, joka esitti korotusten puolittamista sekä Dündar-Järvinen (sd.), jonka mukaan vasemmistoliitto ei ollut käynyt taustaneuvotteluita hintojen korotuksista toisin kuin hänen oma ryhmänsä.

”Tullaan saliin ja tehdään esityksiä, jotka näyttävät ja kuulostavat hienoilta. Ottaa päähän, kun olemme tehneet työn kaupunginhallituksessa."

Vasemmistoliitto kiisti asian. Noora Tapio (vas.) nosti esiin sen, miten joukkoliikenne on myös sosiaalipolitiikkaa. Vaikka hintojen korotusta on pienennetty, Tapio kuvaili niiden tason olevan yhä liian korkea.

Sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Salmen mukaan taksoihin esitettiin ensin seitsemän prosentin korotuksia, mutta ryhmän vaatimuksesta korotus laskettiin viiteen prosenttiin.

Myös vihreissä lippuhintojen nosto koettiin vaikeaksi asiaksi. Valtuustoryhmän puheenjohtajan Jaakko Stenhäll korosti, että on tärkeää, että korotus tehtäisiin maltillisesti nostamalla samalla joukkoliikenteeseen laitettavaa verorahoitusta.

Lopulta korotukset hyväksyttiin äänin 56–11.

Perussuomalaisten valtuustopuheet painottuivat tuttuihin aiheisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja ratikan kustannuksiin. Ryhmäpuheen piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Lassi Kaleva.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Milka Hanhelan mukaan joukkoliikenteen hinnankorotukset ovat ryhmälle hankalin asia Tampereen vuoden 2023 talousarviossa.

Marinin välihuuto

Kokoukseen tuotiin useampia muutosehdotuksia. Runsaasti keskustelua kirvoitti perussuomalaisten muutosehdotukset, joita oli tuhti nippu, peräti 25 kappaletta. Ryhmä ei kuulu pormestarikoalitioon.

Lassi Kalevan mukaan ”ilmastohömppä” tulisi laittaa Tampereella tauolle. Perussuomalaiset esittivät muutosehdotuksessaan, että kaupungin hiilineutraaliustavoite lykättäisiin vuoteen 2050. Tämä herätti vilkasta keskustelua ja laajaa ihmetystä erityisesti vihreiden ja vasemmistoliiton suunnalta.

Kaikki perussuomalaisten esittämät muutokset kaatuivat. Koko maanantain valtuustosalissa istunut pääministeri Sanna Marin (sd.) ei käyttänyt ainoatakaan puheenvuoroa, mutta syytti kokouksen lopussa välihuudossa perussuomalaisia äänestyksen viivyttämisestä. Äänestyksen aluksi perussuomalaisten ryhmästä vaadittiin, että jokainen tehty muutosesitys luetaan sanasta sanaan valtuustolle. Muutaman äänestyksen jälkeen käytännöstä kuitenkin luovuttiin.

Koronapandemian aikana valtuuston kokouksia järjestettiin etäyhteydellä, mutta nyt valtuusto oli paikalla täysilukuisena. Seuraavan kerran valtuusto kokoontuu jo ensi viikon maanantaina.

Pääministeri Sanna Marin saapui maanantain kokoukseen hieman myöhässä, mutta istui hallituksensa myrskyisistä päivistä huolimatta paikalla koko päivän.

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajan Jaakko Stenhällin mukaan ryhmälle on tärkeää, että Tampere saavuttaa tavoitteensa hiilineutraaliudesta vuonna 2030.