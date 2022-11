Aamulehti

Tampereella Messukylänkadulla on syttynyt tulipalo varhain torstain vastaisena yönä. Pelastuslaitoksen ensitietojen mukaan palo on syttynyt vanhassa vanhassa puurakenteisessa rakennuksessa, jossa on toiminut ruokaravintola.

Tulipaloa sammutetaan kolmen pelastusyksikön sekä tukiyksiköiden voimin.

Sammutustöiden vuoksi Messukylänkatu on suljettu liikenteeltä Paununkadun ja Aakkulankadun välisellä tieosuudella.

Henkilövahingoista ei ole toistaiseksi tietoa.

Uutinen päivittyy.