Pääluottojen raportti: Tampereen yliopiston yt:t lisäsivät töitä ja jopa vaaransivat yliopiston ydintoiminnan – Näin rehtori Mari Walls kommentoi

Tampereen yliopisto irtisanoi loppuvuodesta 2021 yhteensä 107 työntekijää. Lisäksi kymmeniä irtisanoutui, eläköityi tai otti neuvotteluissa sovitun eläkepaketin.

Tampereen yliopiston pääluottojen laatima raportti on karua luettavaa. Kuvassa Tampereen yliopiston päätalo 9.7.2021.

Aamulehti

Viime perjantaina julkaistiin Tampereen yliopiston pääluottamushenkilöiden selvitys syksyn 2021 yhteistoimintaneuvottelujen (nykyään muutosneuvottelut) vaikutuksista.

Yliopiston työntekijöitä edustaneet pää- ja varaluottamushenkilöt selvittivät, miten neuvotteluja seuranneet henkilöstövähennykset ja organisaatiouudistus vaikuttivat henkilöstön työskentelyolosuhteisiin ja hallinto- ja tukipalveluiden toimivuuteen.

Raportin mukaan työntekijöiden työtehtävät lisääntyivät, palvelut heikkenivät tai jopa vaarantuivat ja eettinen stressi kasvoi.

Työtehtävät ovat lisääntyneet

Työntekijöille tehdyn kyselyn mukaan työtehtävät ovat lisääntyneet yli 65 prosentilla vastanneista. Hallinto- ja tukipalveluiden tehtäviä on siirtynyt professoreille, yliopistonlehtoreille ja -opettajille sekä tutkijoille.

Kyselyn perusteella tehtävien siirtyminen näkyy eniten opetuksesta ja tutkimuksesta vastuuta kantavien työssä. Koska tutkimuksen ja opetuksen ydintehtäville jää vähemmän aikaa, raportissa esitetään huoli yliopiston ydintoiminnan heikentymisestä ja jopa vaarantumisesta.

”Tutkimuksen ja opetuksen ydintehtäville jää nyt vähemmän aikaa, kun monet tukipalveluissa ennen asiantuntevasti hoidetut työt ovat siirtyneet tutkijoiden ja opettajien huoleksi”, toteaa professorien luottamushenkilö ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon varapääluottamushenkilö Mari Hatavara tiedotteessa.

Toiminta perustuu työntekijöiden venymiselle

Vastanneista 60 prosenttia ei suosittelisi yliopistoa työnantajana.

Kyselyn perusteella yliopiston toiminta näyttää perustuvan työntekijöiden venymiselle. Jukon pääluottamushenkilö Sinikka Torkkola pohtii tiedotteessa, mitä tulee tapahtumaan sitten, kun työntekijät eivät enää jousta.

”On hämmentävää, että huipputuloksiin pyrkivän yliopiston toiminta rakentuu työntekijöiden venymiseen. Kyselyn tulokset kertovat Tampereen yliopiston työnantajamaineen heikkoudesta ja työntekijöiden luottamuksen vähenemisestä”, Torkkola sanoo.

Kysely tehtiin kesäkuussa 2022, ja siihen vastasi 526 yliopiston työntekijää. Vastaajista puolet on hallinto- ja tukipalveluiden henkilökuntaa ja puolet opetus- ja tutkimushenkilökuntaa.

Lisää tehtäviä, säätöä ja sähläystä, hallinto- ja tukipalveluiden henkilöstövähennysten ja tehtävien uudelleen järjestelyiden vaikutukset Tampereen yliopistoon -raportin ovat allekirjoittaneet Sinikka Torkkola, Matti Aarnio, Mari Hatavara, Arja Liikanen, Ari Moskari, Jarkko Valjakka ja Jorma Viikki.

Yliopiston rehtori kommentoi

Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls ei ollut vielä maanantai-iltana lukenut raporttia. Hän kommentoi raportin tuloksia Aamulehdelle yleisesti.

Kyselyyn vastanneista 65 prosenttia kertoi työtehtäviensä lisääntyneen. Miten kommentoit tätä, Mari Walls?

”Meidän henkilöstömme on varmasti tiukoilla monistakin syistä. Opiskelijamäärät ovat kasvaneet, ja henkilöstö on joutunut venymään enemmän. Uuden yliopiston alku on vaatinut henkilöstöltä paljon.”

”Tämän vuoden aikana yliopiston tukipalvelutoiminnoissa ajetaan sisään uutta mallia, johon liittyy tulevaisuudessa enemmän automaatiota ja digitalisaatiota. Aikaisemmin esimerkiksi yhden tiedekunnan tietyistä palveluasioista on saattanut vastata yksi asiantuntija, ja siitä ollaan nyt siirtymässä pois tiimityöskentelyn palvelumalliin. Tämä toimintamalli ei ole vielä valmis, sen voin myöntää."

Miten vastaat siihen kritiikkiin, että nykytilanne vaarantaa opetuksen ja tutkimuksen tason yliopistolla?

”En usko, että opetus ja tutkimus ovat vaarantuneet. Yliopistotason mittareilla näyttää siltä, että tutkimustoiminta on laadukasta ja pyörii hyvin ja että yliopisto on vetovoimainen kouluttaja opiskelijoiden keskuudessa.”

Kyselytulokset lähettävät melko selvän viestin työntekijöiltä. Miten se aiotaan ottaa yliopistolla huomioon?

”Se, että 60 prosenttia vastaajista ei suosittelisi yliopistoa työnantajana on vakava viesti. Jos laajasti koetaan, että työtehtävät ovat lisääntyneet, niin täytyy selvittää, mistä kaikesta se johtuu. Liittyykö tämä esimerkiksi tukipalveluiden uudistukseen tai opiskelijamäärien lisääntymiseen?”

”Seuraamme työhyvinvointia erilaisin mittarein. Tarkastelemme säännöllisesti henkilöstön jaksamista ja sitä, miten työhyvinvointia voitaisiin parantaa. Tämä vaikuttaa myös asialta, joka olisi tarve viedä meidän yhteistoimintaneuvoston tarkasteluun yhteisen tilannekuvan rakentamiseksi.”