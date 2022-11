Saako vessassa käydä, jos talven laajat sähkökatkot toteutuvat – Tampereen Veden tekninen johtaja antaa yksiselitteisen vastauksen

Tampereen Veden mukaan WC:n huuhtelua on syytä välttää, jos sähköt menevät poikki. Mitä silloin tapahtuu, jos talven sähköpulan takia sähköt katkaistaan kerralla kokonaisista kaupunginosista Tampereella?

Tampereen Vesi kertoi viime viikolla, että WC:n huuhtelua on syytä välttää, jos sähköt menevät poikki. Kysyimme, miten vessakäynnit pitäisi hoitaa talven mahdollisten kiertävien sähkökatkojen aikana. Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo kuvattiin heinäkuussa.

Viranomaiset ovat syksyn aikana ohjeistaneet suomalaisia varautumaan mahdollisiin sähkökatkoihin talven aikana. Sähköpulaa voi tulla esimerkiksi hyvin kylmänä tuulettomana talvipäivänä käynnissä olevan Euroopan energiakriisin takia.

Tampereella voidaan katkaista sähköt kokonaisista kaupunginosista kerrallaan, jos sähköä joudutaan tulevana talvena säännöstelemään.

Tampereen Vesi kertoi viime viikolla, että vessan huuhtelua on syytä välttää, jos sähköt menevät poikki. Tampereen Veden tekninen johtaja Jouni Hyypiä ja varautumisen asiantuntija Essi Kulju Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä kertovat, miten vessassa käynti hoidetaan sähköpulan aikana.

Miksi vessaa ei saa vetää, jos sähköt ovat poikki?

Hyypiän mukaan on tärkeä erottaa toisistaan lyhyet ja pitkät sähkökatkot. Lyhyen sähkökatkon aikana pitäisi vessaa pystyä käyttämään normaalisti. Jätevesi virtaa kiinteistöstä eteenpäin pääsääntöisesti painovoiman avulla niin sanottuja viettoviemäreitä pitkin jätevedenpumppaamolle saakka.

Joissain kiinteistöissä saattaa olla kiinteistökohtainen jätevedenpumppaamo, esimerkiksi silloin, jos kiinteistö sijaitsee selvästi verkostoa alempana. Näitä on Hyypiän mukaan kuitenkin todella vähän. Kiinteistöpumppaamoissa on isot säiliöt, joihin jätevettä kerätään. Pumppu käynnistyy muutaman kerran vuorokaudessa, ja pumppaa jäteveden kaupungin jätevesiverkostoon. Näin ollen niidenkin pitäisi selviytyä lyhyestä sähkökatkosta.

Tampereen Sähköverkko oy on kertonut, että mahdolliset talven sähkökatkot toteutettaisiin niin, että sähköt olisivat poikki kaksi tuntia kerrallaan, jonka jälkeen katko siirtyy toiselle alueelle. Onko kaksi tuntia riittävän lyhyt katko, jotta vessaa voi käyttää vielä normaalisti?

”Kyllä, pyrimme siihen, että nämä lyhyet sähkökatkot eivät juurikaan asiakkaalle näkyisi.”

Hyypiän mukaan isot vedenpuhdistuslaitokset on tarkoitus rajata kiertävien katkojen ulkopuolelle. Sähkökatkoalueille osuvat jätevedenpumppaamot tyhjennetään imuautoilla tai niitä käytetään varavoimakoneilla.

Onko perusohje tästä huolimatta kuitenkin se, että sähkökatkon aikana vessassa käyntiä on syytä välttää? ”Vessassa voi käydä ja vessan voi vetää. Kaikkea vedenkäyttöä, kuten suihkussa käyntiä kannattaa silti välttää, koska sähkökatkon takia joudutaan tekemään poikkeusjärjestelyjä.”

Entä jos sähköt ovat poikki pitkään?

Ongelmat pahentuvat, jos sähköt ovat poikki laajasti ja pitkään. Hyypiän mukaan Tampereen Veden vastuulla on noin 120 jätevedenpumppaamoa, eikä voida kuvitella, että niitä kaikkia pyöritettäisiin varavirralla.

Koska jätevesi ei silloin liiku viemärissä pumppaamoilta eteenpäin, lisääntyvät jäteveden ylivuodot pumppaamoilla. Hyypiän mukaan ylivuotava jätevesi kulkeutuu pumppaamolta hallitusti ympäristöön, esimerkiksi ojaan. Näin varmistetaan se, että jätevesi ei nouse esimerkiksi kiinteistöjen kellareihin.

Muun muassa puolustusministeriö, Huoltovarmuuskeskus ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) ovat julkaisseet ohjeita siitä, miten toimitaan pitkän sähkökatkon aikana, kun vessa ei toimi.

Mitä? Vessassa käynti pitkän sähkökatkon aikana Älä tee tarpeita pönttöön katkon aikana. Viemäri voi tukkeutua ja tulvia yli. Viritä muovikassi WC-istuimeen, sankoon tai pottaan. Käytä reilusti vessa- tai sanomalehtipaperia kuivikkeena. Tee tarpeesi siihen, sulje pussi tiiviisti ja vie jätekatokseen sekajäteastiaan. Jäteastia ei saa olla auringossa tai muussa lämpimässä paikassa. Se pitää tyhjentää vähintään viikon sisällä. Ulosteita ei saa laittaa biojätteeseen edes biojätepussissa. Taloyhtiön väestönsuojissa pitää lain mukaan olla väliaikaisia vessoja. Ne voidaan siirtää esimerkiksi saunaosastoon, jossa kaikki asukkaat voivat käyttää niitä. Käytä siirrettäviä vessoja, jos niitä on tuotu alueellesi. Älä tee tarpeitasi taajaan asutulla alueella pihalle tai puistoon. Haja-asutusalueella voit tehdä tarpeet ulos, jos muuta ratkaisua ei ole. Lähde: Puolustusministeriö

Ohjeissa huomiota on herättänyt kohta, jossa neuvotaan tekemään tarpeet vessanpönttöön viritettyyn muovipussiin, joka sitten hävitetään sekajätteenä. Onko konsti kokeiltu käytännössä, varautumisen asiantuntija Essi Kulju Spekistä?

”Kyllä sitä on testattu. Se on todettu kaikkein helpoimmaksi toteutustavaksi, koska sen voi tehdä missä tahansa asunnossa. Vaikka kotona ei olisi ämpäriä, niin WC-istuin ainakin on kaikilla. Myös roskapusseja löytyy hyvin monelta kotoa.”

Kulju kehottaa kokeilemaan muovipussin virittämistä. Hän suosittelee kooltaan kaupan normaalia muovikassia hieman suurempaa pussia. Pussin voi virittää esimerkiksi WC:n istuinrenkaan alle.

Mahdollisuuksien mukaan nesteet tulisi kerätä eri astiaan, joka tyhjennetään sitten, kun vessaa voi taas käyttää.