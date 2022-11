NHL-tähtien vierailu sai tamperelaisravintolan kassan kilisemään: ”Oli se aika hullunmylly” – Näin tappion kokenut joukkue vietti iltaa Tampereella

Jos Columbus Blue Jacketsille ei tullut jäällä voittoa, joukkue sai viikonloppuna ainakin toisenlaisen voiton aikaan: siipiravintola Hook rikkoi kaikkien aikojen talvikauden kävijäennätyksensä perjantaina.

Colorado Avalanchelle 5–1 hävinnyt NHL-jääkiekkojoukkue Columbus Blue Jackets nähtiin lauantai-iltana jatkoilla ravintola Hookissa Tampereen Kehräsaaressa. Hookin osaomistajan Juha Vuorion mukaan osa joukkueesta kävi myös parina edellisenä iltana ravintolassa syömässä, mutta lauantain vierailu oli jo kuukautta etukäteen varattu yksityistilaisuus.

Hän ei itse ollut paikalla tilaisuudessa, mutta kertoo henkilökunnan sanoneen, ettei juhlatunnelma ollut aivan korkeimmillaan.

”Jos olisi tullut voitto, niin totta kai fiilis olisi ollut eri tasoa. Mutta he ovat ammattilaisia ja 70 matsia on jäljellä. Sehän on vain työtä”, Vuorio toteaa.

Tähän saakka Hookissa on vieraillut kolme NHL-joukkuetta: Florida Panthers sekä tamperelaislähtöisen Patrik Laineen molemmat joukkueet Winnipeg Jets ja Columbus Blue Jackets. Vuorion mukaan Laine itse oli ravintolassa mukana kuitenkin vain lauantaina.

Paikallinen jääkiekkotähti Patrik Laine oli joukkueensa mukana jatkoilla lauantai-iltana.

Perjantai-iltana Hookissa rikottiin kaikkien aikojen talvikauden myyntiennätys, kun ravintolassa syöneet jääkiekkotähdet vetivät paikalle paljon innostuneita asiakkaita. Vuorion mukaan myynti kasvoi tavallisesta talvikauden päivästä noin kolmanneksella.

”Oli se aika hullunmylly”, Vuorio kuvailee. ”Henkilökunta joutui ihan koville. Mökki oli täynnä siitä, kun avattiin aina siihen asti, kun suljettiin.”

Aiemmin tänä vuonna Hookissa ovat käyneet myös kaikki jääkiekon MM-kisojen joukkueet. Joukkueet kävivät tuolloin myös Siipiweikkojen ravintolassa, minkä ansiosta yritys sai Itävaltaan uuden vientimaan.

Hookilla NHL-vierailut eivät ole poikineet vielä uusia tilauksia ulkomaille, mutta ravintola on parhaillaan etsimässä tiloja Los Angelesista. ”Siitä nyt käydään jopa pikku neuvotteluja”, Vuorio sanoo.

Ajatusta on lähdetty viemään eteenpäin NBA-koripallon pelaajien kautta. Vuorio on itse entinen SM-tason koripalloilija.