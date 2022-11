Kynttilät syttyivät Tampereen Vanhan kirkon edustalla huumeisiin kuolleiden muistoksi

Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus on jo useana vuonna järjestetty Vanhassa kirkossa pyhäinpäivän aattona.

Vanha kirkko Tampereen Keskustorilla täyttyi pyhäinpäivän aattoiltana ihmisistä, jotka tulivat muistamaan huumeisiin kuolleita ystäviään ja läheisiään. Muistotilaisuuden jälkeen kirkon edustalle sytytettiin kymmeniä kynttilöitä.

Yksi kynttilän laskeneista oli Ida Viander, joka kertoi sytyttäneensä kynttilän ystävänsä muistoksi.

Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus on jo useana vuonna järjestetty Vanhassa kirkossa pyhäinpäivän aattona. Vanhan kirkon pastori Olli Viljakainen kertoo, että paikalle on yleensä tullut noin 50–60 ihmistä.

Tällä kertaa heitä saattoi olla enemmänkin. Ystävän tai läheisen menettäminen huumeille koskettaa yhä suurempaa joukkoa ihmisiä.

Vanhan kirkon tilaisuudessa oli paikalla paljon nuoria. Ida Viander kertoi laskevansa kynttilän ystävän muistoksi.

Suomessa alle 25-vuotiaiden huumekuolemien määrä on Euroopan suurin, ja Viljakaisen mukaan tilanteen todellisuus näkyy Keskustorilla ja Vanhan kirkon läheisyydessä. Siellä sekä myydään että käytetään huumeita. ”Se, mikä on erittäin huolestuttavaa, niin tänä päivänä se väki on tosi nuorta”, Viljakainen kuvaa.

Muistotilaisuuden järjestivät Vanha kirkko ja Tampereen ev.lut. seurakunnat yhteistyössä huumeiden käyttäjiä ja heidän omaisiaan auttavien järjestöjen kanssa. Tilaisuutta olivat järjestämässä YAD ry, Tampereen A-kilta / Katukilta-hanke, Diakonissalaitoksen säätiön Tukialus-hanke, Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry, A-klinikkasäätiön Tykö- ja Katuklinikka-hankkeet, Kris Tampere ry, Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry ja Tampereen kaupungin etsivä työ.