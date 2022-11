Tv-persoona Janne Kataja avasi toisen lelukaupan Tampereen Hämeenkadulle, tältä avajaisissa näytti – ”En tiedä, onko tässä mitään järkeä”

Kävimme Pienen Lelukaupan uuden myymälän avajaisissa Tampereella ja selvitimme, mitkä ovat tulevan joulun suurimmat lelusuosikit. Lelukaupoille hittien ennustaminen on vaikeaa, ja siksi suosituimmat saattavat loppua varastoista ennen aikojaan.

Janne Kataja sanoo tuntevansa olonsa Tampereella kotoisaksi. ”Kun ajelin torstaina Tampereelle ja näin Tampereen skylinen, oli olo kuin olisin tullut kotiin. Olen aika Riihimäki-orientoitunut, joten tämä on aika kova tunnustus suustani.”

Aamulehti

Tampereen Stockmannin kolmannessa kerroksessa käy tohina, kun ylöjärveläiset sisarukset Mio ja Milja-Maria Kuismin saavat pakkaukset käteen. Kotiin asti ei millään malta odottaa, vaan lelut on saatava esiin heti.

”Seurasimme Janne Katajan Instagramista, että kohta tämä aukeaa ja tiesimme, että tulemme kyllä avajaisiin. Olimme paikalla heti kello 10”, Karoliina Kuismin kertoo.

Karoliina Kuismin auttaa Mio-poikaansa uuden leluauton kanssa. Tytär Milja-Maria sai kotiin vietäväksi oman suosikkinsa Ladybug-hahmon. Kuisminit ovat innokkaita lelukaupassa kävijöitä. Hämeenkadun toisessa päässä sijaitseva Pieni Lelukauppa on jo tullut reilun vuoden aikana tutuksi.

Pieni Lelukauppa avasi lauantaina toisen myymälänsä Hämeenkadulle. Uusi kauppa sijaitsee Stockmann-tavaratalon yhteydessä.

”Nyt on myymälä Hämeenkadun molemmissa päissä. En tiedä onko tässä mitään järkeä, mutta harvoin olen asioita tehnyt järjellä”, myymäläketjun perustaja ja näyttelijä Janne Kataja sanoo.

Stockmannin lelukauppa on kooltaan 350 neliömetriä. Valikoima on jonkin verran pienempi kuin kaksi kertaa suuremmassa myymälässä Hämeenkatu 20:ssä, mutta tarvittaessa kummankin myymälän valikoima on toisen myymälän asiakkaiden saatavilla.

Avajaisiin poikenneet Saariset tiesivät, minkä valikoiman ääreen uudessa kaupassa ensimmäisenä suunnistetaan. Ryhmä Hau -hahmot ovat Noel-pojan ilmeisiä suosikkeja.

”Niitä varmaan löytyy myös pukinkontista. Vielä ei ole lähetetty pukille kirjettä, mutta suunnitteluasteella se on”, Riikka Saarinen kertoo.

Riikka Saarinen sekä lapset Noel ja Lili poikkesivat lelukaupan avajaisiin, kun sattui olemaan vapaa viikonloppu ja matka kotoa on lyhyt. Lilin suosikkeja ovat Pokemon-lelut. Noelia kiinnostavat televisiosta tutut Ryhmä Hau -hahmot.

Uusia leluja tulee tuhansia

Kyselykierros lelunostajien joukossa paljasti, että Ryhmä Hau löytynee monen muunkin perheen pienimmän toivelistalta. Lelukaupoille joulun hittilelujen ennakointi ei sen sijaan ole yhtä yksinkertaista. Uusia leluja tulee markkinoille tuhansia joka vuosi. Niiden joukosta myyjien pitäisi pystyä poimimaan ne, jotka menevät parhaiten kaupaksi.

Suomalaisen Lelufantti.com-verkkokaupan valikoimaan tulee täksi jouluksi 200–300 uutta tuotetta. Toimitusjohtaja Petteri Pajari sanoo, että leluissa tuotteet kiertävät vauhdilla.

”Pyrimme mahdollisimman pitkään myymään kutakin lelua, koska niiden laittamisessa verkkokauppaan on iso duuni, mutta markkina toimii uutuuksien vetovoimalla.”

Top 3 -ennusteet Joulun 2022 hittilelut Lempäälän Ideaparkin Kidzone: Legon Kelluva eläinsaari, My Fuzzy Friends -interaktiiviset pehmolelut, Legon Poliisiasema. Pieni Lelukauppa: Gabby’s Dollhouse -nukkekoti, Magic Mixies -taikapata, lihansyöjäkasvilelut.

Hittilelut pyritään löytämään leluvalmistajien ja maahantuojien luetteloista sekä messuilta. Kataja sanoo, että hänen parhaat ”agenttinsa” ovat omat tyttäret, jotka seuraavat aktiivisesti sosiaalisen median Tiktok-palvelua.

”Vaikka he ovat nyt jo 12- ja 14-vuotiaita, heille on jäänyt päälle lelukauppiaan tyttärien rooli. He vinkkailevat, mikä tuntuu olevan esimerkiksi -09-syntyneiden keskuudessa kova juttu.”

Suosituimmat lelut viedään käsistä. Lähellä joulua saatetaan joutua myymään ei-oota.

”Hitit lähtevät kuin telkkä pöntöstä. Tänne peräpohjolaan tulee tietty määrä lelua, ja ne on joulun ennakoissa varattu ja myyty lelumyyjille”, Pajari sanoo.

Joka vuosi tulee myös huteja. Kataja kertoo, että yksittäistä lelua on enimmillään jäänyt myymättä noin 800 kappaletta.

”Ennustajana oleminen on kaikkein vaikeinta tässä. Joka joulu tule yllättäjiä. Ennustettavuus on haastavampaa kuin monella muulla kaupan alalla, koska asiakkaamme eivät halua ajatella kylmän rationaalisesti. Pidän siitä.”

Jani Mäntynen pyöräytti hattaran Kerttu Harjunpäälle, joka tuli avajaisiin isovanhempiensa Sirkku ja Antero Eskolinin kanssa. Kerttua kiinnostavat erityisesti Harry Potter -aiheiset esineet, sillä isä lukee hänelle Harry Potter -kirjoja.

Yli 250 000 kävijää

Pienen Lelukaupan toisen myymälän taustalla on aiempaa laajempi yhteistyö Stockmann-tavarataloketjun kanssa. Helsingin Stockmann-tavarataloon avataan keväällä 2023 Pienen Lelukaupan myymälä, josta tulee Tampereen-myymälöitäkin suurempi.

Ensimmäisen Tampereen-myymälänsä yritys avasi viime vuoden elokuussa.

”Olen tyytyväinen. Kyse on ensimmäisestä toimintavuodesta. Väitän, että ilman Kauppakadun remonttia kävijöitä olisi ollut enemmänkin", Kataja sanoo.

Välimatkaa kaupoilla on alle kilometri. Kataja uskoo, että asiakkaita riittää kumpaankin, sillä ”onhan Tampereella Prismojakin enemmän kuin yksi”. Hän arvioi, että kuluneen vuoden aikana Hämeenkatu 20:ssä sijaitsevassa myymälässä on käynyt noin 250 000 asiakasta, todennäköisesti ylikin.

”Asiakaskunta varmaan osittain jakautuu, mutta uskon, että tulee uuttakin väkeä. On ihmisiä, jotka tykkäävät, kun pääsee autolla samaan taloon.”