Ilkka Sasi kommentoi Pirkanmaan kokoomuksen piirijohdon häneen kohdistamia väitteitä – ”Minulla ei ole tässä asiassa mitään salattavaa”

Tampereen kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Ilkka Sasi kertoo Aamulehdelle, ettei hän tiedä, mistä häneen kohdistetuissa väitteissä on kyse, ja toivoo asian selvittämistä.

Aamulehti

Pirkanmaan kokoomus tiedotti maanantai-iltana, ettei sen työvaliokunta esitä ehdokkuutta harkinnutta Ilkka Sasia kansanedustajaehdokkaaksi, sillä hänen luottamustaan arvioidaan.

Sasi puolestaan kertoi, että päätös johtui piirin johdon tietoon tulleista selvittämättömistä väitteistä, joissa hänen väitettiin muun muassa junailleen kokoomusnaisia tamperelaisen baarin vip-tiloihin. Aamulehti tavoitti Sasin vastaamaan piirijohdon esittämiin väitteisiin.

Lue lisää: Kokoomuksen ehdokasvalinnoissa erikoinen tilanne: Ilkka Sasille ei suositeltu ehdokkuutta, syynä epäluottamus

Ilkka Sasi, milloin sait Pirkanmaan kokoomuksen piirijohdolta ilmoituksen, ettei se suosittele ehdokkuuttasi eduskuntavaaleihin?

”Ensimmäisen kerran sain tiedon syyskuussa. Sen jälkeen sitä on vielä yritetty setviä.”

Kerrot, että piirijohdon mukaan olisit junaillut kokoomusnaisia tamperelaisen baarin vip-tiloihin. Pitääkö tämä paikkaansa?

”Ilman muuta, eri yhteyksissä. En näe, mikä siinä on ongelmana. En tiedä kuka on asianomistaja tai mistä on kyse. Minulle ei ole yksilöity, kuka olisi jostain loukkaantunut.”

Mihin tamperelaiseen baariin väitteessä viitataan?

”En tiedä, mihin yksilöityyn asiaan viitataan. Vuosien varrella olen ollut vaikka kuinka monta kertaa baarissa. Mielestäni se on kaupunkilaiselle ihan normaalia toimintaa.”

Tuotko baarien vip-tiloihin usein vieraita?

”Joskus.”

Toisen väitteen mukaan Ukraina-talon väki olisi ahdistunut läsnäolostasi talolla. Tunnistatko tätä väitettä?

”En ollenkaan. Olen auttanut ukrainalaisia ja olen jättänyt valtuustokyselyn ukrainalaisten auttamisen toimivuudesta. Olen myös saanut talolle kutsuja erilaisiin tapahtumiin. Puolestani sopii hyvin kysyä Ukraina-talon väeltä, mitä mieltä he ovat asiasta.”

Milloin olet vieraillut Ukraina-talossa?

”Muistaakseni olen tänä syksynä käynyt siellä kaksi kertaa. Viime keväänä ja loppukeväästä kävin siellä useamman kerran.”

Kolmannessa väitteessä oli kyse siitä, että vuoden 2012 kuntavaalien jälkeen kokoomuslaiset naispoliitikot olisivat kokeneet, että heidän kunnalliset luottamustoimensa jaettiin epäasiallisesti. Mihin tällä viitataan?

”Kuntavaalien 2012 jälkeisiin paikkajakoneuvotteluihin, jolloin nykyisen piirijohdon toimesta viitattiin siihen, onko jotain epäasiallisuuksia. Silloinkaan ei koskaan kerrottu, kuka on asianomistaja, saati kuka tällaisen huhun olisi kertonut.”

Koetko, että luottamustoimet on jaettu epäasiallisesti?

”Ei mielestäni. En tiedä mistä on kyse.”

Kuinka tarkasti piirijohto yksilöi väitteet?

”Näitä väitteitä ei ole yksilöity ollenkaan.”

Harkitset virallisen tutkintapyynnön jättämistä piirijohdon koostamiin väitteisiin. Mitä se käytännössä tarkoittaisi?

”Ensisijaisesti toivoisin, että tällaiset väitteet selvitetään. Minulla ei ole tässä asiassa mitään salattavaa. Jos löytyy joku asianomistaja, joka kokee, että jotain on ollut, niin selvitetään, mutta käsittääkseni piirijohdolla ei ole tässä asiassa asianomistajaa. Minua kohtaan on osoitettu väitteitä, mutta outoa tässä on se, ettei ole ketään asianomistajaa. Viime kädessä on mahdollista jättää tutkintapyyntö asiasta, että asioihin saadaan selvyyttä.”

Vihjasit, että väitteiden taustalla voisi olla poliittinen motiivi. Mihin viittasit tällä?

”Toivottavasti taustalla ei ole poliittinen motiivi. Minua on kovasti pyydetty ehdolle eduskuntavaaleissa, mitä olen luvannut keväällä syksyyn saakka harkita. Tietysti se, että tällaiset asiat ponnahtavat tässä hetkessä pistää miettimään, mistä tässä on kyse.”

Oletko keskustellut väitteistä ja ehdokkuudestasi piirijohdon kanssa?

”En sitten viime viikon.”

Aiotko viedä kysymyksen ehdokkuudestasi asiasta lopulta päättävän piirihallituksen ja piirikokouksen käsittelyyn?

”Vaikea on ainakin tässä hetkessä ajatella, että jos piirijohto on näin linjannut, niin ehdokkuutta miettisin. Harkitsen asiaa, ja ensisijaisesti toivon, että näihin asioihin saisi selvyyden. Tällaisia huhuja ei saisi jättää ilmoille. Kyllä oikeusvaltiossa ja kokoomuksen arvoihin nojaten tällaiset asiat tulisi voida selvittää.”

Aiotko jatkaa tämänhetkisissä luottamustoimissasi?

”Kyllä.”

Koetko, että sinulla on edelleen piirijohdon ja koko puolueen luottamus?

”Piirijohdon osalta on nyt tässä eduskuntakuviossa tullut tällainen tilanne. Tietysti toivon, että asia selvitetään.”