Mitä kummaa? Tampereen Keskustorilla rakennetaan lattiaa – tästä on kyse

Keskustorille on tulossa lattian lisäksi jättiteltta, screeni ja monenlaista jääkiekkoaktiviteettia. Tapahtumajärjestelyt liittyvät Tampereella pelattaviin NHL-otteluihin.

Aamulehti

Tampereen Keskustorilla kulkeva saattoi törmätä maanantaina yllättävään näkyyn: Vanhan kirkon edessä rakennetaan torin päälle lattiaa. Mistä on kyse?

Tapahtumatuottaja Tedy Salutskij Street Games oy:stä kertoo, että työt liittyvät NHL Global Fan Tour -tapahtumaan.

NHL-joukkueet Colorado Avalanche ja Columbus Blue Jackets kohtaavat tulevana perjantaina ja lauantaina Nokia-areenassa. Keskustorin fanitapahtuma on niin ikään NHL:n tapahtuma, mutta Street Games toimii siinä tuottajana.

Salutskijin mukaan Keskustorille tulee lattian lisäksi jättiteltta, jonka screeniltä näytetään perjantain ja lauantain ottelut. Tarjolla on ruokaa ja juomaa, anniskeluoikeuksin, mutta Salutskij korostaa, että kyseessä on koko perheen tapahtuma. Pääosassa on jääkiekko ja siihen liittyvä ohjelmisto ja aktiviteetit, joita on sekä teltassa että sen ulkopuolella: on tarkkuuslauontaa ja nopeuden mittaamista tutkalla, VR-pelejä, joissa voi virtuaalisesti kokeilla maalivahtina tai pelaajana olemista, minikaukalo katulätkän kokeilemista varten ja niin edelleen.

Hulina Keskustorilla alkaa torstaina, jolloin ohjelmassa on Gaming Night. Salutskijin mukaan nimekkäät pelaajat ovat paikalla pelaamassa jääkiekkopeliä, jota voi seurata screeniltä. Kyseessä on e-urheilu, jolla tarkoitetaan tietokoneella tai konsolilla pelattavaa jääkiekkoa. Myös perjantaina paikalla on pelaajavieraita. Pelaajien nimiä Salutskij ei maanantaina vielä suostunut paljastamaan.

Perjantaina tapahtumaan on Salutskijin mukaan tulossa Tampereen koululaisia retkelle ja lauantaina paikalle on kutsuttu urheiluseuroja. Hän summaa, että luvassa on kiekon ilosanomaa ja hyvää tunnelmaa. ”Odotamme, että siellä on kolme päivää iloiset meiningit.”

Yleisöllä on Keskustorin tapahtumaan vapaa pääsy. NHL Global Fan Tour -tapahtuma on Keskustorilla torstaina kello 17–22 ja perjantaina sekä lauantaina kello 10–23.