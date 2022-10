Omakotitonttien haku alkoi Tampereella – nyt tarjolla on yhteensä 82 tonttia neljästä kaupunginosasta

Nyt käynnistynyt omakotitonttihaku on viimeinen nykymuodossaan. Ensi vuodesta lähtien vuokrattavien omakotitonttien luovutuksessa otetaan käyttöön lisää valintakriteerejä.

Tampereen kaupungin omakotitonttien haku on alkanut viimeistä kertaa nykymuotoisena. Haettavana on yhteensä 82 tonttia neljästä kaupunginosasta. Tonteista suurin osa on vuokratontteja, mutta mukana on myös kiinteällä hinnalla ja tarjousten perusteella myytäviä tontteja. Vuokrattavat ja kiinteällä hinnalla myytävät tontit arvotaan.

Vuokratontteja on haettavana 48 tonttia Hervantajärveltä, kuusi Holvastista ja 18 Ojalasta. Lisäksi kiinteällä hinnalla myydään neljä tonttia Holvastista ja neljä Ojalasta. Tarjousten perusteella myydään kaksi tonttia Kämmenniemestä.

”Määrä on viime vuosiin nähden ihan hyvä. Toki aina parempi, mitä enemmän saadaan”, sanoo tonttivastaava Jori Alanko Tampereen kaupungilta.

Hervantajärveltä nyt haettavana olevat pientalotontit ovat nykyisen kaava-alueen viimeiset. Alangon mukaan Ojalasta saadaan jatkossakin luovutettavia tontteja ihan hyvä määrä ja lisäksi esimerkiksi Haukiluomaan Tyvikadun päätyyn on tulossa pientalotontteja.

Miten? Näin tontteja haetaan Vuokrattavat ja kiinteällä hinnalla myytävät omakotitontit arvotaan. Niitä haetaan sähköisesti tonttihakupalvelussa. Hakemukset täytyy jättää viimeistään 14.11.2022 kello 23.59. Tarjousten perusteella myytäviä omakotitontteja haetaan ostotarjouslomakkeella, jonka voi palauttaa postitse tai Frenckellissä sijaitsevaan Tampereen palvelupisteeseen. Ostotarjouslomake pitää palauttaa viimeistään 14.11.2022 kello 16.00. Kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet ovat Tampereen kaupungin omakotitonttihakua koskevilla verkkosivuilla.

Pisteytys palaa

Nyt käynnistynyt omakotitonttihaku on viimeinen nykymuodossaan. Ensi vuodesta lähtien vuokrattavien omakotitonttien luovutuksessa otetaan käyttöön lisää valintakriteerejä. Kriteerit perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin maapolitiikan linjauksiin.

Nytkin kriteerinä on se, että voidakseen osallistua vuokrattavien tai kiinteällä hinnalla myytävien tonttien hakuun, ei ole saanut saada kaupungin tonttia viimeisten 10 vuoden aikana. Ensi vuonna sen lisäksi otetaan vuokratonttien luovutuksessa takaisin käyttöön pisteytys, jossa tamperelaisuudesta ja lapsien lukumäärästä saa pisteitä.

Tänä syksynä Tampereen kiinteistötoimi otti käyttöön sähköisen tonttihakuvahti -palvelun, joka tiedottaa tonttihaun alkamisesta. Palveluun ilmoittautui lähes tuhat henkilöä. Tonttihakuvahtia aiotaan käyttää myös tulevissa omakotitonttien hauissa.