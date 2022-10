Tampereen Yo-talon remontti maksaa 3,5 miljoonaa euroa – Sasky ei tarvitse jätti-investointeihin lainaa

Yo-talossa meneillään olevasta kuntokartoituksesta ei ole paljastunut yllätyksiä, kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti kertoo.

Koulutuskuntayhtymä Saskyn ostaman Tampereen ylioppilastalon remontti maksaa yhteensä 3–3,5 miljoonaa euroa. Yo-talon remontti käynnistyy kesällä 2023. Koulutuskuntayhtymä käyttää ensi vuonna suunnitteluun ja remontin käynnistämiseen yhteensä 960 000 euroa.

Sasky osti rakennuksen huhtikuussa kaupungilta 1,3 miljoonalla eurolla. Suojellulla rakennuksella on oma tontti. Yo-talon ullakolle rakennetaan 250-neliöiset tilat opetusta varten. Remontti valmistuu aikaisintaan vuonna 2024. Kahteen yläkerrokseen tulee tilat 30–50 opiskelijalle. Ravintola Tiiliholvi ja ykköskerroksen rock-klubi jatkavat vuokralaisina toimintaansa.

Rakennuksessa tehdään tällä hetkellä kuntokartoitusta. ”Teemme hyvät suunnitelmat ensin ja aloitamme sitten remonttia. Osallistamme opettajia ja opiskelijoita ja otamme mahdollisuuksien mukaan opiskelijat remonttiin mukaan”, kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti sanoo.

Lahden mukaan meneillään olevasta kuntokartoituksesta ei ole kantautunut hänen korviinsa huonoja uutisia. Yo-talolle kaavaillaan aurinkopaneeleja, mutta niiden asentaminen suojellun rakennuksen katolle riippuu Pirkanmaan maakuntamuseosta.

Mikä? Yo-talo Valmistui Tampereen keskustaan Kauppakadulle vuonna 1901 alun perin pankiksi. Talon on suunnitellut arkkitehti Gustaf Nyström. Koristeellisessa julkisivusta löytyy uusrenessanssin ja wieniläisjugendin piirteitä. Rakennus on suojeltu. Tampereen yliopiston ylioppilaskunta muutti tiloihin vuonna 1967 ja toimi rakennuksessa kevääseen 2013 asti.

Ei lainaa investointeihin

Yhteensä koulutuskuntayhtymä investoi ensi vuonna eri rakennusprojekteihin 7,69 miljoonaa euroa. Yo-talon lisäksi investointeihin kuuluu esimerkiksi Vammalan ammattikoulun kampusalueelle rakennettava uusi rakennus, johon on budjetoitu ensi vuodelle lähes kolme miljoonaa euroa. Uusiin tiloihin siirtyvät muun muassa rakennusalan, puuteollisuusalan ja kiinteistöpalvelualan koulutukset.

Tampereella Saskyn omistaman Haapasen huvilan ulkorappaukseen on varattu ensi vuodelle 300 000 euroa.

Sasky ei tarvitse lainaa investointeja varten. Lahden mukaan yhtymällä on taseessa aiemmilta vuosilta kertyneitä ylijäämiä, jotka on tarkoitettu oppilaitosinvestointeihin ja oppimisympäristöjen kehittämiseen. Sasky on kerännyt rahaa myymällä vuosien saatossa pois rakennuksia, joita sille on kertynyt vuodesta 2009 lähtien tehdyistä fuusioista. Esimerkiksi vuonna 2017 Saskyyn yhdistyi Tampereen palvelualan ammattiopisto.

Saskylla on käytössään yhteensä 12 hehtaaria erilaisia koulutuskiinteistöjä, joista esimerkiksi navetat kuluttavat paljon sähköä. Koulutuskuntayhtymän sähkölasku on vuosittain noin miljoona euroa. Saskylla on voimassa edullinen sähkösopimus vielä puolitoista vuotta, joten sähkön hinnan nousu ei koske tällä hetkellä koulutuskuntayhtymää.

Saskyn yhtymäkokous käsittelee ensi vuoden talousarvion 24. marraskuuta. Talousarvion ennakoitu alijäämä on 1,5 miljoonaa euroa.