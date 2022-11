Tampereen terveysasemilla kuukauden jono lääkärille – ulkoistetuilla asemilla tilanne huomattavasti parempi, tässä syy

Vielä lokakuun alussa useilla Tampereen terveysasemilla keskimääräinen jonotusaika kiireettömään lääkärihoitoon oli yli 40 vuorokautta. Nyt tilanne on parantunut edes hieman.

Kiireetöntä lääkäriaikaa terveyskeskukseen saa Tampereella odottaa tällä hetkellä keskimäärin kuukauden, 31 päivää. Yksityisen terveysyhtiö Mehiläisen hoitamilla terveysasemilla jonot ovat kuitenkin huomattavasti lyhyemmät.

Vastaanottopalveluista vastaava apulaisylilääkäri Jukka Karjalainen Tampereen kaupungilta kertoo, ettei ole tyytyväinen kaupungin terveyskeskusten jonotusaikoihin. Suurin syy pitkiin jonoihin on työntekijäpula sekä sairaanhoitajissa että lääkäreissä. Lääkäripula alkaa kuitenkin parantua talven aikana, Karjalainen sanoo.

Vielä lokakuun alussa useilla Tampereen terveysasemilla keskimääräinen jonotusaika kiireettömään lääkärihoitoon oli yli 40 vuorokautta, joten tilanne on helpottanut hieman. Pahin tilanne Tampereen yhdestätoista terveysasemasta on tällä hetkellä Hatanpäällä, jossa jonotusaika vaihtelee 31 ja 40 vuorokauden välillä.

Vähiten jonoa on Mehiläisen pyörittämillä julkisilla terveyskeskuksilla Tesomalla, Hervannassa ja keskustassa. Esimerkiksi Mehiläisen Hervannan terveysasemalle jono lääkärille on neljä päivää. ”Heidän toimintatapansa ja työjärjestyksensä ovat erilaisia. Me emme esimerkiksi varaa näkyviä aikoja niille, joiden pitää päästä nopeampaan hoitoon”, Jukka Karjalainen sanoo. Hän ei halua spekuloida syillä tarkemmin, vaan pyytää kysymään asiaa Mehiläiseltä.

Hoitajavetoisempi malli kuin julkisella

Kysytään asiaa Mehiläiseltä. Yksityinen terveysjätti aloitti Tampereen kaupungin palveluntuottajina vuonna 2018. Liiketoimintajohtaja Joonas Turusen mukaan Tampere ei ole poikkeus ulkoistettujen palveluiden kohdalla. Esimerkiksi Lahdessa, Helsingissä ja Espoossa ulkoistetuilla terveysasemilla on julkista sektoria lyhyemmät jonot.

Turusen mukaan tehokkuus perustuu useisiin eri asioihin. Esimerkiksi Mehiläisen käytössä olevat digisovellukset ja panostukset hoidontarpeen arviointiin parantavat hoitoon pääsyä verrattuna julkisen puolen terveyskeskuksiin. Turusen mukaan monella asiakkaalla hoidontarve pystytään ratkaisemaan jo ensikontaktissa.

”Meillä on jonkin verran hoitajavetoisempi malli kuin julkisella. Käytämme keskimäärin enemmän fysioterapeutteja ja psykiatrisia sairaanhoitajia. Lisäksi tiimissä on aina paikalla ratkaisijalääkäri, jonka olemme huomanneet parantavan hoidon oikea-aikaisuutta ja saatavuutta.”

Turusen mukaan hoitohenkilökunnan palkoissa ei ole merkittävää eroa Mehiläisen ja julkisen sektorin osalta. Mehiläinen käyttää toiminnassaan Tampereen kaupungin potilastietojärjestelmää. Hoidon saatavuutta mittaa ja siitä raportoi Tampereen kaupunki.

”Meidän yksikkömme ovat koko Tampereen toiminta-ajan alittaneet sopimuksissa sovitut hoidon saatavuustavoitteet. Meillä ei ole tarvetta minkäänlaiselle kikkailulle.”

Mehiläisen pääomistaja on luxemburgilainen pääomasijoitusyhtiö CVC Capital Partners.

Hoitotakuu kiristyy

Lakiin pohjautuvan hoitotakuun mukaan kiireettömään hoitoon on terveyskeskuksessa päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa. Jos eduskunta hyväksyy terveydenhuoltolakiin esitetyt muutokset, ensi syyskuusta lähtien raja on neljätoista vuorokautta ja marraskuusta 2024 lähtien seitsemän.

Jonojen pitää Tampereella siis lyhentyä roimasti. Jukka Karjalaisen mukaan töitä tavoitteen eteen riittää paljon.

”Aika moni asia jää hyvinvointialueen ratkaistavaksi. Onnistuminen riippuu siitä, minkälaista yhteistyötä päästään alueen sisällä tekemään. Uskon ja toivon, että tavoitteeseen päästään.”

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille ensi vuoden alusta.

Hammashoito purkaa jonoja ostopalveluilla

Kiireettömään hammashoitoon jonottaa tällä hetkellä Tampereella noin 3 000 ihmistä. Jonotusaika on neljä kuukautta, 123 päivää. Jonottajien määrä on kasvanut hieman viime kuukausien aikana, mutta jonotusaika ei ole kasvanut.

Suun terveydenhuollossa olisi päästävä kiireettömään hoitoon kolmen kuukauden sisällä vuonna 2024.

Kaupungin suun hoitotyön päällikkö Anne-Mari Aaltosen mukaan kaupunki käyttää ostopalveluita loppuvuoden ajan jonojen purkua varten. ”Olemme syksyllä reagoineet pitkiin jonoihin lisäämälle ostoja.”

Tesoman hammashoitolassa, jossa aikuisten hammashoidosta vastaa Mehiläinen, jonoja ei käytännössä ole. Aaltonen ei halua spekuloida syitä tarkemmin, mutta sanoo Mehiläisen hoitavan ”eri tavalla jonojen purun.”