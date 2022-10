Alustavat suunnitelmat: Näin 300 asukkaan maaseutukylään voitaisiin mahduttaa golfkenttä ja tuhansia uusia asukkaita Tampereella

Nurmi-Sorilan osayleiskaavan tarkistaminen alkaa, mikäli kaupunginhallitus niin maanantaina päättää. Ratkaistavana on paitsi golfkentän paikka, myös asumisen ja liikenteen kysymykset.

Nykyisellään Nurmi on noin 300 asukkaan maaseutumainen kylä. Tulevaisuudessa sinne voi tulla golfkenttä ja ratkaisuista riippuen noin 3000–9000 uutta asukasta.

Miten golfkenttä ja uudet asunnot tulevaisuudessa sijoittuvat Tampereen Nurmin alueelle? Millainen on noin 300 asukkaan maaseutukylän tulevaisuus? Tähän saadaan lisävaloa, kun alueen osayleiskaavan tarkistaminen alkaa.

Jos Tampereen kaupunginhallitus näyttää maanantaina etenemiselle vihreää valoa, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas) tulee nähtäville. Siinä on neljä alustavaa vaihtoehtoa Nurmin alueelle. Lopullinen ratkaisu voi olla niiden yhdistelmä.

Nykyisin Nurmi-Sorilassa on vuonna 2015 hyväksytty osayleiskaava, joka laadittiin asemakaavoituksen pohjaksi. Asemakaavoitukseen ei tähän päivään mennessä ole edetty. Osayleiskaava mahdollistaisi 13 000 uutta asukasta, mutta viime vuosina rakentamista on ohjattu mieluummin valmiiden palveluiden ja ratikkareitin varteen.

Ratikka on yhtenä pontimena sille, että katseet kohdistuvat nyt Nurmi-Sorilaan. Kun ratikan ympärille nykyisen Tammer-Golfin golfkentän alueelle Ruotulassa halutaan rakentaa muun muassa asumista, on kentälle etsittävä uusi paikka. Tällä tietoa se on Ysitien pohjoispuolella lähellä Kangasalan rajaa sijaitsevalla Nurmin alueella.

Osayleiskaavan tarkistaminen aiotaan rajata Sorilanjoen eteläpuoliselle Nurmin alueelle, joka on noin kolmannes nykyisen lainvoimaisen Nurmi-Sorilan osayleiskaavan alueesta. Rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä.

Suunnitelmissa kritiikkiä on herättänyt esimerkiksi se, että alueen maanomistajien kanssa ei keskusteltu ennen kentän siirtosuunnitelman tuomista päätöksentekoon ja julkisuuteen.

Nykyisellään Nurmi on maaseutukylä perinteisine peltonäkymineen, joita halkoo kohti Pohjois-Teiskoa vievä Kaitavedentie. Rakennuskanta on pääasiassa omakotitaloja ja maatiloja sekä loma-asutusta. Asukkaita on noin 300 ja palveluina kristillinen koulu, päiväkoti, lähikauppa ja huoltoasema.

Jos nykyisen kaavan mukainen ratkaisu olisi toteutettu, voisi alueella olla noin 9 500 asukasta. Nyt mietitään, voisiko tuleva ratkaisu olla pientalovaltaisempi ja vastata osaltaan omakotitonttien kysyntään.

Rinnakkain muiden kanssa

Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen sanoo, että kaavaa on tarkoitus viedä ripeästi eteenpäin kuitenkin huomioiden, että prosessi vie aikansa. ”Tällaiseen kaavatyöhön liittyy paljon selvityksiä ja vuorovaikutusta asukkaiden, maanomistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Ei niitä hetkessä pysty hyvin tekemään.”

Tarkoitus on edistää rinnakkain sekä Pirkkala–Linnainmaa-välin raitiotien suunnittelua, Alasjärven länsipuolen ja Ruotulan asemakaavatyötä että Nurmi-Sorilan osayleiskaavaa ja siellä osin jo myös asemakaavatasoista suunnittelua.

Raitiotien rakentamisessa päätöksiä on tarkoitus tehdä 2024 loppupuolella, jolloin myös Nurmi-Sorilan osayleiskaavan pitäisi alustavan aikataulun mukaan olla hyväksymiskäsittelyssä.

Nurminen sanoo, että Nurmi-Sorilassa rakentaminen alkaa aikaisintaan 2020-luvun puolivälissä. Golfkenttä voisi mahdollisesti olla siellä vuosikymmenen loppupuolella. Ratikan rakentaminen Linnainmaan suuntaan puolestaan voi mahdollisesti alkaa 2025, mutta se ei tarkoita, että Ruotulan asuinaluetta aletaan heti rakentaa ja golfkentän olisi samantien siirryttävä kokonaan pois alueelta.

Nurmin alustavat vaihtoehdot

Vaihtoehto A:ssa rakentaminen on pientalovaltaista. Asukasmäärä on noin 3 200. Nykyisten asuinalueiden lisäksi asuntoja tulee Sorilanjoen eteläpuolelle, Nurmintien eteläpuolelle, Juoponniemeen, Ketaraan sekä Heinontien ja Salosentien ympäristöön. Joitain palvelurakennuksia tulee Kaitavedentien varteen.

Golfkenttä sijoittuu Nurmin pelloille Kaitavedentien ja Merjanlahden väliselle alueelle. Kaupungin maanomistus siinä on noin 50 prosenttia.

Alueen itäosassa on yritysalueita. Uutta ohikulkutietä Hyötyvoimankadulta pohjoisen suuntaan ei tehdä.

Vaihtoehto B:ssä asukkaita on noin 6 800. Alueen keskusta sijoittuu Kaitavedentien ja uuden ohikulkutien välisen uuden väylän varteen. Keskustan läheisyydessä rakennetaan tiiviimmin, samoin alueen eteläosassa. Pientalovaltaista asuinrakentamista on nykyisten asuinalueiden lisäksi Sorilanjoen eteläpuolella ja Juoponniemessä.

Golfkenttä sijoittuu kuten vaihtoehto A:ssa.

Uuden ohikulkutien varteen sijoittuu yritysalueita.

Tässä vaihtoehdossa katsotaan olevan parhaat mahdollisuudet sijoittaa uuden aluekeskuksen yhteyteen kaupallinen keskittymä.

Vaihtoehto C:ssä asukkaita on noin 5 400. Keskusta sijoittuu Kaitavedentien varteen. Asuinrakentaminen on tiiviimpää keskustan lähellä ja alueen eteläosassa. Pientalovaltaista rakentamista on nykyisten asuinalueiden lisäksi Sorilanjoen eteläpuolella.

Golfkenttä sijoittuu Nurmin pelloille Lauritanhuan ja Juoponniemen väliselle alueelle. Kaupunki omistaa maasta noin 70 prosenttia.

Uuden ohikulkutien varteen sijoittuu yritysalueita.

Vaihtoehto D noudattaa voimassa olevan osayleiskaavan perusratkaisua eli asukasmäärä on noin 9 500. Keskusta sijoittuu Näsijärven rantaan. Asuinrakentaminen on tiiviimpää keskustassa ja sen pohjoispuolisilla alueilla. Pientalovaltaista rakentamista on Lintukalliontien läheisyydessä ja Sorilanjoen eteläpuolella.

Golfkenttä sijoittuu uuden ohikulkutien varteen ja korvaa nykyisen kaavan yritysalueen. Kaupungin maanomistus kyseisellä alueella on noin 10 prosenttia.