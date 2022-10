Ukrainaan keväällä lahjoitetut Nysset päätyivät rikollisiin käsiin – Miten varmistetaan, ettei sama käy uudelleen?

Tampereen pormestarin Anna-Kaisa Ikosen mukaan tapaus on erittäin tuomittava ja korruptio on Ukrainassa ongelma. Nyt lähetettävien bussien matkaa seurataan monilla keinoilla.

Ukrainan Pustomytyn kaupungin apulaispormestaria voi odottaa jopa kymmenen vuoden vankeustuomio Tampereen kaupunkiliikenteen lahjoittamien bussien myymisestä.

Tampereen kaupunki lahjoitti huhtikuussa kolme käytöstä poistettua TKL:n bussia Ukrainaan. Busseista yksi vietiin Lviviin ja kaksi läheiseen Pustomytyn kaupunkiin. Niitä oli määrä käyttää ihmisten evakuoimiseen sota-alueilta.

Ukrainalaismedia Daily Lvivin mukaan Pustomytyn apulaispormestari koetti myydä Nysse-busseja Ukrainan armeijalle 100 000 grivnan hintaan. Euroissa hinta oli noin 2 700 euroa, mikä ostovoimaan suhteutettuna vastaa noin 27 000 euroa Suomessa.

Pustomytyn pormestari erotettiin virastaan. Häntä syytetään humanitaarisen avun väärinkäytöstä sodan aikana, virka-aseman väärinkäytöstä ja laittomien etuuksien saamisesta. Häntä uhkaa jopa kymmenen vuoden vankeustuomio.

Lvivin syyttäjänvirasto on todennut pormestarin syylliseksi humanitaarisen avun myymiseen 650 000 grivnalla eli noin 17 550 eurolla. Ostovoimaan suhteutettuna summa on noin 175 500 euroa.

Daily Lviv kertoo, että molemmat bussit takavarikoitiin apulaispormestarilta ja luovutettiin sotilasyksiköiden tarpeisiin. Ukrainan keskusrikospoliisi on kiitollinen Tampereen kaupungille sekä humanitaarisesta avusta että avusta rikostapauksen selvittämisestä. Suomalaisia kuultiin tapauksen todistajina.

”Korruptio on normaalioloissakin ongelma”

Lehti uutisoi esitutkinnan valmistumisesta ja rikossyytteistä 4. lokakuuta. Rikostapauksesta ja esitutkinnan aloittamisesta kirjoitettiin jo 7. huhtikuuta. Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) päätti uusista bussilahjoituksista Ukrainaan 13. lokakuuta. Ikonen vastasi sähköpostitse kysymyksiin uusista lahjoituksista.

Onko uusien bussien lahjoituskaupunkeihin kiinnitetty tarkempaa huomiota nyt, kun kevään tapaus selvisi?

”Pustomytyn väärinkäyttöyritys on erittäin valitettava ja tuomittava. On surullista, että jotkut yrittävät hyötyä toisten auttamisenhalusta ja kaupunkilaistensa hädästä ja toimivat vain omaksi edukseen.”

”Kevään bussilahjoitus oli TKL:n oma hanke. Toissa viikolla päätetyn bussilahjoituksen kohteet ovat toiset, Kiova ja Itšnja. Niiden osalta kaupungin kansainvälisten asioiden yksikkö ja TKL olivat yhteydessä ystävyyskaupunkiimme Kiovaan. Paikalliset valitsivat kuudesta käytöstä poistettavasta bussista kolme, jotka sopivat heidän tarpeeseensa. Lisäksi TKL selvitti, onko muualla tarvetta busseille, joita TKL:n olisi mahdollista lahjoittaa ja jotka muuten poistuisivat TKL:n käytöstä.”

Tampereen kaupunkiliikenteen lahjoittamien bussien kyytiin lastattiin huhtikuussa erilaisia avustustarvikkeita 10 000 euron edestä.

Millä perusteilla lahjoituskaupungiksi valittiin nyt Itšnja, jossa ei ole pakolaisia, humanitaarisia keskuksia eikä armeijaa ja jossa asukkaita on Ukrainan mittapuulla varsin niukasti?

”Kaupungin kansainvälisten asioiden yksiköstä on oltu yhteydessä myös suoraan Itšnjaan. He ovat kertoneet olevansa kiitollisia lahjoituksesta, sillä kaupunki on heidän mukaansa menettänyt 3–4 koulubussia, joten korvaavat bussit tulevat tarpeeseen.”

Keväisten lahjoitusbussien taipaleesta ei ilmestynyt minkäänlaista raporttia. Miten varmistetaan, että nyt lahjoitettavat kuusi bussia päätyvät niille tarkoitettuun käyttöön?

”Valitettavasti on totta, että Ukrainassa korruptio on normaalioloissakin ongelma, ja sota lisää väärinkäyttöyritysten mahdollisuutta entisestään. Sekavissa oloissa sitä ei lopulta voi sataprosenttisesti torjua erityisesti yksittäisten ihmisten teoissa.”

”TKL on tehnyt busseista luovutusdokumentit Kiovan ja Itšnjan kaupunkien kanssa. Pyrimme minimoimaan riskit esimerkiksi tekemällä itse transaktiot virallisten toimijoiden kesken ja varmistamalla, että viralliset dokumentit on täytetty. Varmistamme lähtevien bussien saapumisen perille Ukrainan kaupungeilta ja jatkossa tiedustelemme normaalissa yhteydenpidossa bussien käyttöä.”