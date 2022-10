Keittiö alkaa eteisestä, kämpässä vain yksi ikkuna – Katso hakukoneesta, miten asunnot ovat kutistuneet rajusti ja nopeasti Tampereella

Tampereen Lentävänniemeen on noussut viime vuosina paljon uusia kerrostaloja. Viime vuosina suurin osa Tampereella rakennetuista asunnoista on ollut yksiöitä. Niiden osuus on vaihdellut 42:n ja 48:n prosentin välillä. Vielä vuonna 2012 osuus oli noin 24 prosenttia. Kuva on otettu toukokuussa 2022.