Uusi hotelli aukeaa arvotalossa Tampereen ydinkeskustassa

Majoituspalvelu Forenom avaa loppuvuoteen mennessä kaikkiaan 61 pitkäaikaiseen majoitukseen sopivaa hotellihuoneistoa entiseen Kansallis-Osake-Pankin taloon osoitteeseen Kauppakatu 4.

Aamulehti

Kotimainen majoituspalvelu Forenom avaa Tampereen Kauppakadulle uuden hotellin vielä lokakuun aikana. Kaikkiaan 61 hotellihuoneistoa sisältävän kohteen ensimmäiset huoneet ovat jo valmistuneet, ja loput saadaan majoituskäyttöön porrastetusti loppuvuoden aikana.

Huoneistohotellin toiminta alkaa yli satavuotiaassa kivirakennuksessa, joka tunnettiin alun perin Kansallis-Osake-Pankin ja sittemmin Osuuspankin talona. Kiinteistöä on kunnostettu hotellikäyttöön sen historiaa kunnioittaen.

Hotellin huoneistojen koot vaihtelevat yksiöistä kolmioihin, ja niihin kaikkiin on rakennettu sekä keittiö että kylpyhuone. Huoneistot soveltuvat pitkäaikaiseen majoitukseen, ja Forenomin hinnoittelu suosii pitkään majoittuvia.

Forenomin Tampereen aluepäällikkö Emmi Ahokas kertoo, että uusi huoneistohotelli on niin sanottu premium-kohde eli parasta tasoa majoitusyhtiön omassa tasoluokituksessa. Tampereen kahdesta muusta Forenomin huoneistohotellista Hämeenkadun hotelli on budget- ja Kalevan hotelli smart-tasoa. Hämeenkadulla entisessä Omenahotellin kiinteistössä toimiva huoneistohotelli poikkeaa kolmikon muista kohteista siten, ettei sen huoneistoissa ole omia keittiöitä.

”Premium-kohteessa on käytetty enemmän ajatusta ja rahaakin sisustamiseen, jotta siitä on saatu erityisen viihtyisä kohde. Siellä on esimerkiksi laadukkaammat varusteet ja astiasto. Osassa huoneistoissa on omat pyykinpesukoneet ja hotellissa lisäksi yhteinen pyykkitupa, joten siellä voi majoittua oikeasti tosi pitkään, mutta se palvelee myös yhden yön majoittujia”, Ahokas kertoo Kauppakadun uudesta huoneistohotellista.

Kauppakadun hotellin valmistuessa kokonaan Forenomilla on Tampereella yhteensä 200 hotellihuoneistoa tai -huonetta. Lisäksi yhtiö vuokraa majoituskäyttöön lukuisia asuntoja eri puolilta kaupunkia, mutta ne luokitellaan eri majoituskategoriaan kuin hotellihuoneistot.

Seuraava kohde Hervantaan

Forenomin omien asiakaskyselyiden perusteella kodinomaisen majoituksen kysyntä on kasvussa ja etenkin työmatkailun trendinä on matkojen pidentyminen.

”Korona-aikana ja sen jälkeen olemme huomanneet, että ihmiset haluavat majoittua entistä enemmän sellaisissa huoneistoissa, joissa on oma keittiö ja ruoanlaittomahdollisuus”, Emmi Ahokas kertoo.

Hänen mukaansa Tampereella majoituksen kysyntä on kasvanut erityisesti Nokia-areenan valmistuttua ja sitä mukaa, kun kaupunkiin on siirretty areenaluokan tapahtumia Helsingistä. Myös kaupungin kasvaminen ja suuret rakennushankkeet ovat vilkastuttaneet Forenomin majoituskohteiden kysyntää, sillä valtaosa yhtiön asiakkaista on yritysasiakkaita.

Yritysasiakkaitaan ajatellen Forenom on avaamassa jo alkuvuodesta seuraavan uuden kohteensa. Yhteensä 30 yksiötä, kolmiota ja neliötä käsittävä asuntokohde valmistuu Hervantaan aivan ratikan päätepysäkin viereen.

”Se palvelee esimerkiksi alueen rakennus- ja projektityöntekijöitä. Kohteen kaikkiin asuntoihin tulee oma autopaikka, joten autoilijat pääsevät sieltä helposti joka suuntaan”, Ahokas sanoo.

Mallikuva Forenomin hotellihuoneistosta Tampereen Kauppakadulla. Yhtiön uutta huoneistohotellia kalustetaan parhaillaan.