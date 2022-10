Kohtasimme suositulla retkeilyalueella yllättävän näyn – Tällaista jälkeä syntyi, kun vanha suo päätettiin palauttaa ennalleen Tampereella

Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueella ennallistetaan soita ensimmäistä kertaa koneella. Kuvat ja video näyttävät ennallistamistöiden jäljet tuoreeltaan Tampereella.

Kylmäsuo on puustoista rämettä ja puuttomien nevojen laikkuja. Maanantaina 24. lokakuuta suolla tehtiin ennallistamistöitä eli padottiin ja tukittiin ojia.

Kun ihan ummikkona lähtee katsomaan ennallistettua suota, ei odota ihan tällaista näkyä: puita on maassa sikin sokin ja turve näyttää myllätyltä. Siinä, mistä turvetta on kaivettu kumpareeksi, on nyt vedellä täyttyvä kuoppa.