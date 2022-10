Kaupunginvaltuustossa käydään läpi muun muassa lukuisia valtuustoaloitteita.

Tampereen kaupunginvaltuusto käsittelee maanantain 24. lokakuuta kokouksessaan lukuisia asioita muun muassa takauksen myöntämistä Tampereen Sähkölaitokselle lyhytaikaiseen lainarahoitukseen sekä kolmea eri asemakaavamuutosta.

Lue lisää: Tampereen sähkölaitos hakee 150 miljoonan euron lainan takausta kaupungilta – Jos vakuudet loppuisivat pakkasilla, se voisi jopa rajoittaa energian myyntiä

Kaavamuutokset koskevat Epilänharjun–Tohlopinrannan teollisuusalueen muuttamista asuinalueeksi. Samanalaista muutosta käsitellään myös Kalevanrinteen Takojankadun alueelle. Valtuusto käsittelee myös Ahvenisjärven koulun laajennusta.

Lue lisää: Tampereella halutaan uusi 1 100 oppilaan koulu Hervantaan, hinta arviolta 34 miljoonaa euroa – tämä tiedetään aikataulusta

Asialistalla on myön muun muassa vuoden 2022 talousarvion muutokset, jotka koskevat muun muassa kiinteistömyyntejä.

Lue lisää: Ison sairaala­kiinteistön kaupat epäonnistuivat Tampereella – yli 22 miljoonaa euroa jää saamatta

Lisäksi kaupunginvaltuuston listalla on useita valtuustoaloitteita. Muun muassa perussuomalaisten valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen valvontakameroiden sijoittamiseksi huumekaupan vähentämiseksi. Aloitelistalla on myös keskustan aloite Tampereen saamisesta Suomen siisteimmäksi kaupungiksi. Lisäksi valtuusto saa aloitteet esimerkiksi yleisövessan saamisesta Ranta-Tampellaan ja ulkokuntosalin rakentamisesta Niemenrantaan.

