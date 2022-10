Tampereella voidaan luistella jo vuoden päästä kahdella tuliterällä jäällä, toisesta tulisi samalla väistötila – Näin suunnitelmat otettiin vastaan

Lopullisen päätöksen tekojäiden rakentamisesta tekee kaupunginvaltuusto 14. marraskuuta.

Yksi maanantaina julkistetun Tampereen ensi vuoden budjettiesityksen konkreettisista esityksistä on kahden tekojääradan rakentaminen Tampereelle. Jos valtuusto iskee marraskuussa nuijan pöytään esityksen hyväksymisen merkiksi, ensi vuonna Tampereella on tekojäät Sorsapuiston lisäksi myös Lielahdessa ja Hervannassa.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan apulaispormestari Matti Helimo (vihr.) kertoo, että Hervannan jäähalli on menossa ensi vuonna remonttiin. Ensin harkittiin väistötilojen hankintaa naapurikunnista syyskaudeksi 2023, mutta vapaita tiloja on saatavilla hyvin vähän.

”Ei meillä ole oikein muuta vaihtoehtoa väistötilaksi, koska vapaata jääaikaa ei ole missään tarjota.”

Tekojäätä suunnitellaan rakenteilla olevan Ahvenisjärven yhtenäiskoulun viereen kentälle, jossa on tällä hetkellä tekonurmi.

”Kun sinne tulee 1 100 oppilasta ja varhaiskasvatusta, niin se tulee kovaan käyttöön. Tekonurmessa on nyt kumirouhetta, saadaan sekin päivitettyä samalla terveysviranomaisten suosittelemaksi.”

Mitkä? Uudet tekojäät Budjettiesityksessä varaudutaan rakentamaan tekojäät tekonurmineen Hervannan Ahvenisjärvelle ja Lielahteen. Budjetti yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Ei sisällä Lielahteen tarvittavaa huoltorakennusta. Valmistuminen syksyn 2023 aikana. Ahvenisjärven tekojää toimii väistötilana Hervannan jäähallin remontin ajan syyskauden 2023.

Pitkän aikavälin investointi

Helimon mukaan Hervannan tekojäälle tulisi aluksi todennäköisesti kaksi kaukaloa, jotka korvaisivat maan alla remonttiin menevät kaukalot. Myöhemmin toisen kaukalon alue vapautuisi vapaalle luistelulle.

Jäähallin remontti alkaa huhtikuussa, ja väistötilalle olisi tarvetta syyskuusta lähtien. Vielä silloin tekojäätä ei saada käyttöön ilman erityisjärjestelyitä.

”Yritämme löytää tähän parhaat mahdolliset ratkaisut yhteistyössä jääurheiluseurojen kanssa.”

Energiakriisi ja energiansäästötoimenpiteet eivät vaikuttaneet esitykseen tekojäiden rakentamisesta.

”Onneksi ei. Totta kai tiedostan tämän itsekin, mutta näen tämän pitkän aikavälin investointina. Tiedämme, millainen pommi meille tulee liikkumattomuuden kanssa.”

Uusista tekojäistä ei tule Helimon mukaan aivan yhtä suuria kuin Sorsapuistoon rakennetusta jäästä, joka on ollut erittäin suosittu.

”Ihmiset näkevät, että näillä todella on käyttöä. Ne varmasti vaikuttavat vetovoimaan ja liikunnallisuuteen. Kun on käynyt Sorsapuistossa, niin näkee että siellä on väkeä vauvasta mummuun ja vaariin.”

Lielahden urheilukenttä Länsi-Tampereella on toisen suunnitellun tekojään paikka. Naapuritalossa asuva Pekka Pohjola kävelee radalla.

Lielahdessa melkein 100-vuotiaalle kentälle

Lielahdessa tekojää tekonurmineen tulisi koulun lähelle vuonna 1930 rakennetulle urheilukentälle koulun lähelle.

Syntyperäinen lielahtelainen Pekka Pohjola oli tullut maanantaina iltapäivällä katsomaan, miksi kentän laitaan oli tuotu maaperätutkimuksiin tarkoitettu kone.

”Ettei suinkaan tähän kerrostaloja rakenneta. Olen täällä ihan pikkupoikana pelannut jalkapalloa Lielahden Kipinässä.”

Pohjola ei ollut vielä kuullut uutista budjettiesitykseen sisällytetystä Lielahden tekojäästä.

”Olen ihmetellyt, että tälle ei ole mitään tehty, vaikka koulu on vieressä ja liikuntatunteja on täällä. Olisi hienoa, jos tuollainen toteutuu.”

Katri Hildén haki Lielahden koulun ekaluokkalaisen Meeri Hildénin maanantaina koulun jälkeen kerhosta urheilukentän vierestä. He asuvat aivan kentän lähellä.

”Kyllähän se hyvältä kuulostaa, suurilta suunnitelmilta. Kovassa käytössähän tuo kenttä on. Uskon, että lapset varmasti innostuvat tästä”, Katri Hildén sanoo.

Lielahden koulun apulaisrehtori Sami Jaakkola kertoo, että tieto tekojään rakentamisesta otetaan koululla ilman muuta positiivisena asiana vastaan.

”Peukutamme kovasti, jos sellainen tulee. Olosuhteet Länsi-Tampereella eivät ole tällä hetkellä parhaat mahdolliset, ollaan säiden armoilla.”

Jaakkolan mukaan opettajien työtä ja suunnittelua helpottaisi se, että olisi etukäteen tiedossa varmasti kunnossa oleva jää.

”Eihän pelkästään jää, vaan kaikki olosuhteet, jotka siihen liittyvät. Jos siihen tulee pesäpallokentät ja tekonurmet, niin toki se palvelee todella suurta joukkoa kuntalaisia.”

Lielahden koulun apulaisrehtori Sami Jaakkola nostaa peukalon ylös koulun vieressä olevan kentän suunnitelmille.