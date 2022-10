Tampere kartoittaa lätäköitymistä: tehtävään valjastetaan autoilijat hedelmäpelin avulla – rahaakin on luvassa

Tampere ryhtyy tänä syksynä selvittämään lätäköitymisen ongelmakohtia autoilijoiden avulla. Kartoitus tapahtuu mobiilipelin avulla.

Aamulehti

Tampereen kaupunki käynnistää lokakuussa ainutlaatuisen lätäköitymiskartoituksen, jonka yhteydessä autoilijat pääsevät tienaamaan mobiilipelillä rahaa. Pelin varjolla autoilijat keräävät katuverkolta videodataa yhden sadejakson aikana. Tapahtuman tarkempi ajankohta selviää, kunhan sopiva sää varmistuu.

Tulevan tempauksen tarkoituksena on kehittää kaupungin hulevesien hallintaa kartoittamalla Tampereen koko 800 kilometrin katuverkko sateella vain muutamassa tunnissa. Näin autetaan Tamperetta tunnistamaan lätäköitymisen ongelmakohdat ja kehittämään kaupungin hulevesien hallintaa.

Rahaa mobiilipelillä

Kartoitus toteutetaan tamperelaisen startupin kehittämällä Crowdsorsa-mobiilipelillä. Lätäkkökartoitukseen voi osallistua kuka tahansa, jolla on älypuhelin, auto ja tuulilasiin kiinnitettävä puhelinpidike. Palkkiota osallistujille on tarjolla yhteensä 4 000 euroa, mikä tarkoittaa viittä euroa per kilometri.

Rahaa kertyy pelin kartalla näkyvistä virtuaalisista marjoista ja hedelmistä, joita autoilijat poimivat tuulilasiin kiinnitetyn puhelimen nauhoittaessa tiestä videota. Puhelimessa auki oleva sovellus toimii ikään kuin autoilijan navigaattorina ja nauhoittaa samalla videota tienäkymästä.

Pelaajien poimimat objektit katoavat reaaliajassa kaikkien käyttäjien kartoilta. Tämä tekee datankeruusta järjestelmällistä ja ilmaisee käyttäjille selkeästi, mistä dataa on vielä keräämättä.

Tehtävään voi tutustua jo etukäteen Crowdsorsa-sovelluksessa, joka on ladattavissa ilmaiseksi App Storesta ja Google Playstä. Koska lätäköitymisen kartoittaminen on mahdollista vain sadekelillä, starttaa tehtävä lokakuun sääennusteiden ehdoilla. Ajankohdasta tiedotetaan Crowdsorsan Facebook-sivuilla ja sovelluksen ilmoituksissa.

Hyvät kokemukset

Crowdsorsa-mobiilipelin avulla inventoitiin jo heinäkuussa kaupungin kaivonkannet ja linjakuivatuskourut.

Kaivonkansien inventointi sujui nopeasti aktiivisten pelaajien ansiosta ja tuotti suuren määrän tärkeää aineistoa. Kaupunki pääsee aineiston avulla mittaamaan tarkemmin verkostokartalle pelaajien löytämät, ennalta kartalta puuttuneet kaivot.

Myös lätäkkökartoitukseen odotetaan runsaasti osallistujia.