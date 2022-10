Lähes tuhannen polkupyöräpaikan sovittaminen Tammelan stadionille on osoittautunut odotettua vaikeammaksi – Kaupunki hakee nyt poikkeuslupaa

Kaikki polkupyörät eivät mahdu parkkiin stadionin tontille, vaan noin puolet paikoista pitää sijoittaa katualueelle. Nyt on kuitenkin ilmennyt, että niiden sijoittaminen stadionin kahdelle seinustalle on mahdoton tehtävä.

Tampereen Tammelan stadionilla varaudutaan siihen, että parhaimmillaan lähes tuhat katsojaa saapuu paikalle polkupyörällä. Kaikki polkupyörät eivät mahdu parkkiin stadionin tontille, vaan osa pitää sijoittaa katualueelle, mikä aiheuttaa nyt päänvaivaa ja edellyttää poikkeusjärjestelyjä.

Tammelan stadionin suunnittelun yhteydessä tontille ei saatu mahtumaan kaikkia asemakaavan edellyttämiä 858:aa polkupyöräpaikkaa, vaan 478 paikkaa joudutaan sijoittamaan ympäröiville katualueille. Asemakaavamääräykset ja rakennuslupaehdot velvoittavat sijoittamaan nuo lähes 500 paikkaa stadionkorttelin sivustoille Salhojankadun sekä Kalevan puistotien katualueille.

Nyt on kuitenkin ilmennyt, että niiden sijoittaminen stadionin kahdelle seinustalle on käytännössä mahdoton tehtävä. Kaupungin mukaan suurin osa katualueelle sijoittuvista polkupyöräpaikoista on käytössä vain erittäin suuren yleisömäärän, noin 8 000 katsojan tilaisuuksissa, joita tulee olemaan vain harvoin. Sen vuoksi on nähty, että perusarkea palvelisi parhaiten ratkaisu, jossa pysäköintipaikat on sijoitettu alueelle laajemmin ja erityisesti Paltsunaukiolle sekä Salhojankadulle lähelle Itsenäisyydenkatua.

Poikkeamislupa tarvitaan

Tampereen kaupunki hakeekin nyt asemakaavaan poikkeamispäätöstä, joka mahdollistaa lähes 500:n katualueelle tulevan polkupyöräpysäköintipaikan sijoittamisen joustavasti stadionkorttelia laajemmalle alueelle. Naapureita on kuultu, eikä heillä ollut huomautettavaa hankkeesta. Yhdyskuntalautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 25. lokakuuta. Päätösesityksen mukaan poikkeamislupa myönnetään.

Asemakaavayksikkö toteaa, että poikkeaminen asemakaavan määräyksistä ei aiheuta haittaa. Katualueille sijoitettavat uudet polkupyöräpaikat ovat hyvin saavutettavissa ja vaivattomasti käytettäviä. Useaan eri paikkaan sijoitetut pyöräpaikat sopeutuvat hyvin katukuvaan ja nopeuttavat katsojien poistumista alueelta tapahtumien päättyessä. Lisäksi ne palvelevat stadionin tapahtumien ulkopuolisina aikoina kaikkia kaupunkilaisia.