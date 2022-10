Lamminpään alakoulun oppilaita siirretään väistöön Pyynikille 3–4 vuoden ajaksi – vanhemmat huolissaan lasten turvallisuudesta ja jaksamisesta

Koulupäivä uhkaa pidentyä molemmista päistä, kun lapset kuljetetaan kahdeksan kilometrin päähän Pyynikille väistötiloihin. Vanhemmat kysyvät, miksi osa remontoitavista kouluista saa väistötilat oman koulun alueelle ja osa ei. Asiasta on tehty myös valtuustoaloite.

Aamulehti

Tampereen Lamminpään koulun remontti alkaa kesällä 2023. Länsi-Tampereella sijaitsevan alakoulun lähes satavuotias päärakennus peruskorjataan ja vuonna 1979 valmistunut koulun lisärakennus sekä ruokalarakennus puretaan uudisrakennuksen tieltä. Rakennustöiden arvioidaan kestävän ainakin kolme vuotta.

Lamminpään koulussa on yhteensä noin 550 oppilasta, joista esiopetusikäisiä on noin 75. Oppilaiden vanhemmille tuli ikävänä yllätyksenä tieto, että osa oppilaista joutuu remontin ajaksi väistöön Pyynikille. Kaupunki on päättänyt peruskorjata Pyynikintie 2:ssa sijaitsevan entisen Teknillisen opiston eli Tekun rakennuksen Tampereen koulujen pysyväksi väistötilaksi. Lamminpäästä sinne on matkaa lähes kahdeksan kilometriä.

Isot Pyynikille

Alun perin kaupungin esitys oli, että vain esikoululaiset ja 1.–2.-luokkalaiset voisivat jäädä Lamminpäähän ja jatkaa koulutyötä käytössä olevissa rakennuksissa. Koulun remontti on tarkoitus toteuttaa vaiheittain niin, että ensin puretaan 1979 rakennettu osa, josta pienimmät oppilaat siirtyvät väistöön vanhaan kivikouluun. Uudisrakennuksen valmistuttua on kivikoulun peruskorjauksen vuoro. Osa lapsista mahtuu Piiriniityn päiväkodin rakennukseen, jossa esikoulu toimii.

”Tällä hetkellä ajatus on, että 1.–3. luokkien oppilaat saisivat jäädä Lamminpäähän, mutta 4.–6.-luokkalaiset joutuvat kulkemaan Pyynikille. Käsitykseni mukaan kaupunki järjestää myös kuljetukset Pyynikille ja takaisin, mutta varmuutta asiasta ei ole”, Lamminpään koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Päivi Toivonen kertoo.

Toivosen mukaan kaupunki pitää ensi viikolla vanhemmille tiedotustilaisuuden, jossa toivotaan kysymyksiin vastauksia.

Pitkä matka

Lamminpään koulun vanhempainyhdistystä ja lasten vanhempia huolestuttaa pitkä matka Pyynikin väistötiloihin. ”Perheet ovat alun perin muuttaneet Lamminpäähän, koska täällä on lapsille pieni ja toimiva lähikoulu kävelymatkan päässä. Kasvuympäristö on rauhallinen ja turvallinen. Luonto on lähellä ja välitunneillakin pääsee ulos liikkumaan.”

Nyt lapset viedään väistöön kaupungin keskustan isoon kouluun, jossa he joutuvat viettämään jopa puolet alakouluajastaan. ”Meille on puhuttu kolmesta tai neljästä vuodesta. Se on lapselle pitkä aika matkustaa aamuisin keskustaan ja iltapäivisin takaisin. Miten lapsi pääsee koulusta kotiin, jos hän vaikka sairastuu kesken päivän? Kaikki vanhemmat eivät voi lähteä hakemaan lasta kotiin kesken työpäivän”, Toivonen huomauttaa.

Vanhemmat myös miettivät, venyttääkö pitkä koulumatka koulupäivän pituutta molemmista päistä. ”Se tarkoittaa aikaista heräämistä ja täysiä päiviä. Monelle lapselle ei jäisi koulupäivän jälkeen ylimääräistä aikaa ennen harrastuksen alkua.”

Monilla lapsilla on myös sisaruksia Lamminpään koulussa, mutta jatkossa isommat sisarukset eivät käy enää samaa koulua. ”Eikä ole mahdollista järjestää lasten kummitoimintaa, yhteisiä kevätjuhlia tai muuta yhteisöllistä toimintaa”, Toivonen harmittelee.

Perusteluja kaivataan

Vanhemmat kysyvät, millä perusteella osa kouluista saa väistötilat koulun lähelle, kun taas toisen koulun oppilaat joutuvat kulkemaan pitkän matkan keskustan väistötiloihin. ”Toivoisimme tasapuolista kohtelua. Lamminpään koulun läheisyydessä olisi tilaa väliaikaisille väistötiloille. Monen koulun osalta näin on toimittu.”

Tampereen kaupungissa monet koulut peruskorjataan lähivuosina. Kaupunginvaltuutettu Aila Dündar-Järvisen (sd.) mielestä kaupungin pitäisi nyt määritellä selkeät kriteerit, millä perusteella väistötiloja tarvitsevien koulujen oppilaat siirtyvät monen kilomerin päähän keskustan väistötiloihin ja milloin taas väistötila tulee oman koulun läheisyyteen.

”Nykyinen käytäntö vaikuttaa olevan jotain korkeampaa matematiikkaa. Virkamiehet niitä miettivät ja katsovat karttaa, mutta perustelut eivät käy ilmi. Lamminpäästäkin matka keskustaan on aika pitkä. Tein asiasta valtuustoaloitteen, mutta ei se mihinkään näytä johtavan eikä vanhempien huolenaiheisiin tullut vastausta.”

Merkitään tiedoksi

Sivistys- ja kulttuurilautakunta on antanut vastauksensa Dündar-Järvisen valtuustoaloitteeseen 14.9.2022. Vastauksessa kerrotaan Tampereen kaupungin periaatteet väistötilan valinnalle. Ensisijaisesti käytetään alueella jo olevia kaupungin omistamia tai kaupungin vuokraamia tiloja, joissa on vapaata kapasiteettia ja jotka ovat käytettävissä nopeasti. Toissijaisesti tutkitaan mahdollisesti vuokrattavissa olevat tilat. Vasta viimeisenä vaihtoehtona harkitaan siirtokelpoisten tilojen vuokraamista rakennustyön ajaksi.

Kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteen tiedoksi maanantain 24.10. kokouksessaan. Päätösesityksen mukaan se ei anna aihetta toimenpiteisiin.