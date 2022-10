Suora lähetys kello 10: Pormestari Ikonen julkistaa Tampereen budjettiehdotuksen – näistä syistä se on nyt erityisen kiinnostava

Aamulehti näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä kaupungin keskusvirastotalolta kello 10 alkaen. Lähetys tulee katsottavaksi tähän juttuun.

Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) esittelee tänään maanantaina ehdotuksensa kaupungin ensi vuoden talousarvioksi. Tampereen kaupunginvaltuusto käsittelee budjettia 14. marraskuuta.

Tässä kolme isoa teemaa, joiden voi ennalta arvioida näkyvän budjettiehdotuksessa ja jotka tekevät siitä tänä vuonna erityisen kiinnostavan.

1. Hyvinvointialueiden aloitus 1.1.2023.

Tulevaa vuotta leimaa valtava muutos, jonka seurauksena Tampereen taloudesta lähtee noin 900 miljoonaa euroa menoja ja tuloja eli karkeasti ottaen jäljelle jää puolet totutusta. Hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut. Henkilöstöä sinne siirtyy Tampereen kaupungilta noin 5 800 henkilötyövuoden verran.

Tuleva vuosi on vielä muutosvuosi, mutta on mielenkiintoista nähdä, millaiseksi kaupungin uusi rooli muodostuu. Sosiaali- ja terveyspalvelut on ollut suurin kokonaisuus kaupungin budjetissa, mutta jatkossa sillä paikalla on varhaiskasvatus ja perusopetus. Yksi kiinnostavimpia kysymyksiä budjetissa onkin nyt se, millaisia muutoksia lasten käyttämiin palveluihin on ensi vuonna tulossa.

Sote-palvelujen siirtymisestä seuraa se, ettei tuloveroprosentin suuruutta tarvitse nyt jännittää. Se on nykyinen prosentti 20,25 vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä. Normaalisti valtuusto saa päättää tuloveroprosentin, mutta sote-uudistuksen vuoksi ei tänä vuonna. Tuloveroprosentti on siis 7,61. Muutos ei kevennä eikä kiristä verotusta. Valtiolle vain menee jatkossa isompi siivu.

2. Kustannusten nousu ja sumuiset näkymät

Ennakkoon on arvioitu, että ensi vuodesta tulee kuntataloudessa oikein hyvä, kun kunnallisveroja ja yhteisöveroja tilitetään vielä alkuvuodesta tämän vuoden prosenteilla. Kyse on niin sanotusta verohännästä eli esimerkiksi joulukuussa maksetuista veroista ja tältä vuodelta maksettavista mätkyistä.

Näkymä ensi vuoden jälkeiseen aikaan on poikkeuksellisen sumuinen. Vielä ei tiedetä esimerkiksi sitä, paljonko verotuloja leikataan tai paljonko uusi kunta saa valtionosuutta. Tähän vaikuttaa muun muassa se, ovatko kuntien sote-menot pysyneet tänä vuonna budjetissa. Jos rahaa on mennyt budjetoitua enemmän, kuntien valtionosuuksia leikataan ja hyvinvointialueet saavat enemmän. Ennakkoarvio on, että vuosista 2024–26 tulee kuntataloudessa vaikeita.

Tampereen pormestariohjelmassa talouden tasapaino on keskeisessä roolissa. Tulevien vuosien vaikeuksia ennakoiden ja kustannusten noustessa kohisten on oletettavaa, että ensi vuoden budjetissa on taloutta tasapainottavia eli käytännössä tuloja lisääviä tai menoja vähentäviä toimia. Jo aiemmin on uutisoitu esimerkiksi joukkoliikenteen lippuhintoihin kaavailluista korotuksista.

3. Miten vastataan ahdinkoon?

Edellä mainitun kääntöpuoli on se, että kustannusten nousu kurittaa myös kuntalaisia jo valmiiksi monelta suunnalta. Jos keskituloiset ovat aiempaa tiukemmilla, niin pienituloiset ovat ahdingossa. Samalla korona-aika painaa yhä, ja sen vaikutukset etäopetuksineen tuntuvat esimerkiksi monen lapsen ja nuoren elämässä.

Ikosen pormestariohjelmassa todetaan, että Tampereen on tällä valtuustokaudella investoitava ihmisiin. Nyt kuullaan, miten se ensi vuonna ihan konkreettisesti tehdään.