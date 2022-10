Tohlopin Valopolulla rikotaan kävijäennätys, yli 40 000 kävijää ylittymässä: Pysäköinti aiheuttanut ongelmia – aikaa nähdä mystinen polku sunnuntai-iltaan

Tampereen Tohlopissa sijaitseva Valopolku tekee järjestäjien mukaan tänä vuonna kävijäennätyksen.

Valopolku avautui Tampereen Tohloppiin 14. lokakuuta. Maksuton polku on auki 23. lokakuuta asti. Kuva otettu 14. lokakuuta 2022.

Sunnuntaina viimeistä päivää auki olevalla Tohlopin Valopolulla on törmätty pysäköintiongelmiin Tampereella.

Ongelmia on tuottanut pysäköinti Tohlopinrannan varrella. Junaraiteiden puolella tietä autot pitäisi pysäköidä osittain jalkakäytävälle, mutta autoja on toistuvasti pysäköity reunakiven viereen.

Reunakiven viereen pysäköinti on johtanut siihen, että ajorata on kaventunut pitkältä matkalta niin paljon, etteivät linja-autot ole mahtuneet kohtaamaan toisiaan. Kadunvarsi on ollut molemmin puolin täynnä autoja jopa Epilään asti.

”Saimme eilen kaupungin Nysse-ohjaamolta viestin, että linja-auton kuljettajilta oli kantautunut tietoa, ettei siitä mahdu kulkemaan”, tapahtuman toinen järjestäjä Jari Antila kertoo.

Antila kertoo, että tilanteeseen reagoitiin heti.

”Siirryimme eilen järjestelyyn, että siellä on nyt koko ajan pysäköinninohjaaja varmistamassa, että autot pysäköidään oikein. Nyt ongelmaa ei enää ole.”

Ennätysvuosi

Valopolku järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2018. Edellisen kerran tapahtuma järjestettiin vuonna 2019, jolloin kävijöitä oli yhdeksän päivän aikana peräti 40 000.

”Eilen oli ennätyspäivä. Siinä noin neljässä tunnissa kävi vähän yli 5 000 ihmistä. Päivä päivältä kävijämäärä lisääntyy loppua kohti”, Antila sanoo.

”Tänä vuonna mennään kyllä reilusti ylitse siitä edellisestä 40 000:sta kävijästä.”

Viikonloppuna Valopolulle suuntaavien kannattaa siis paitsi pitää mielessään pysäköintiohjeet, myös varata mukaan malttia.

”Joutuu kyllä jonottamaan aika paljon. Kannattaa tulla viimeisenä tuntina, jos mahdollista. Silloin on pikkuisen rauhallisempaa”, Antila vinkkaa.

Suunnitelmissa ei ole pidentää tapahtumaa

Jos tapahtuma vetää kymmenessä päivässä yli 40 000 kävijää, miksei tapahtumaa sitten pidennetä? Kysyntäähän selvästi olisi.

”Sitä on moni muukin kysynyt, mutta kyllä me varmaan pidetään tapahtuma tämän mittaisena, koska kaikki tehdään talkoilla. Rakentaminen, vartiointi, kaikki. Ei me varmaan jaksettaisi sitä pidentää”, Antila sanoo.

”Se olisi sitten eri juttu, jos tämä olisi kaupallinen juttu ja olisi pääsymaksut. Silloin voisimme palkata väkeä. Jos aikuisille tulisi euron tai kahden pääsymaksu, tapahtumasta pystyttäisiin tekemään isompi ja pystyisimme maksamaan palkkaa tekijöille.”

Antila kuvailee, miten pääsymaksujen avulla olisi mahdollista tehdä vaikka valotaidetta Tohloppi-järven pintaan.

”Mutta jos tapahtumaan tulisi pääsymaksu, se muuttaisi muotoaan. Ja se taas olisi ihan erilainen juttu.”