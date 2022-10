Main ContentPlaceholder

Tampere

Tamperelainen Juha-Petri Jääkallio on kokenut kodittomuuden, perään­kuuluttaa nyt yhtä yksinkertaista asiaa – Vierailimme Asunnottomien yössä

Asunnottomuus on monista muista Euroopan maista poiketen ollut Suomessa laskussa, mutta Tampereellakin heitä on edelleen yli kaksisataa. Valtakunnallista Asunnottomien yötä on vietetty maanantaina 17. lokakuuta.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tampereen Hervannassa nykyisin asuva Juha-Petri Jääkallio on aiemmin ollut pitkään asunnottomana, mutta haluaa nyt auttaa auttaa muita saman kohtalon kokeneita.