Nokia-areenalla oli iso siivousoperaatio Monster Jam -tapahtuman jäljiltä: 70 kuorma-autollista hiekkaa piti saada pois ennen kiekkopeliä

Sunnuntai-iltapäivällä päättynyttä spektaakkelia varten areenalle kuljetettiin yhteensä noin 70 kuorma-autollista hiekkaa.

Nokia-areenalla järjestettiin viikonloppuna Monster Jam -tapahtuma, jossa monsteriautot kisailivat hiekkaradaksi muutetulla areenalla.

Tänään illalla areenalla pelataan jääkiekkoa, kun Tappara ottaa mittaa Vaasan Sportista.

Onko kaikki hiekka ehditty jo kuljettaa pois, Monster Jam -tapahtuman tuotantopäällikkö Vesa Sytelä?

”Purku alkoi heti, kun show loppui, ja sunnuntaiyöllä puoli yhden maissa lähti viimeinen hiekkakuorma. Sen jälkeen loput hiekat siivottiin pois käsityöllä eli perinteisellä lapiohommalla. Noin seitsemän aikaan maanantaiaamuna kaikki oli jo paikallaan ja jää höylättynä. Tällä hetkellä sieltä haetaan vielä viimeisiä työkoneita pois”, Sytelä kertoi noin varttia vaille yksitoista maanantaina.

Hänen mukaansa tapahtumassa käytetty hiekka säilötään Pirkanmaan alueelle, ainakin toistaiseksi. Hiekan säilömisestä vastaa aliurakoitsija Kiviconstruction oy.

”He varastoivat sen Tarastenjärvellä sijaitsevalle tontille, ja katsovat sitten myöhemmin, mihin sitä voidaan tarvita. Sama yritys rakentaa muun muassa hevostapahtumien ratoja”, Sytelä kertoo.

”Se on siis samaa hiekkaa, jota on aikaisemmin käytetty muissakin Monster Jam -tapahtumissa. Kun on tarjolla 70 kuormallista hiekkaa, ei kannata joka kerta käydä soramontulla hakemassa uutta ainesta uuteen tapahtumaan”, hän jatkaa.