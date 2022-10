Tampereen kauppahalli virittää uutta tulevaisuutta – tarkoitus on saada kauppa vauhtiin ennen remonttia

Kauppiasyhdistyksen puheenjohtaja Valtteri Nygren uskoo, että esimerkiksi historiasta olisi ammennettavaa.

Aamulehti

Tampereen kauppahalliin viritellään uusia tapahtumia. Kauppiasyhdistyksen puheenjohtaja Valtteri Nygren sanoo, että ensin on joulunavaus, mutta tarkoitus on kehittää muutakin.

”Nyt olemme vahvasti suuntaamassa ajatukset tulevaisuuteen ja haluamme panostaa kauppahalliin ennen remonttia, jotta mieleen ei jää kuoleva kauppahalli vaan nouseva ja uusi kauppahalli.”

Nygren uskoo, että esimerkiksi kauppahallin 120-vuotisesta historiasta olisi paljon ammennettavaa. ”Se ainakin on kulma, jota turhan vähän viestitään. Keskellä kaupunkia on rakennus, jolla on tosi elävä historia. Sisällissodan aikaan on oltu kellarissa yötä pommituksia piilossa ja aamulla noustu myymään silakkaa.”

Tarkoitus on myös kehittää keskusteluyhteyttä kaupungin suuntaan ja löytää yhteistyön mahdollisuuksia.

Valtteri Nygren on Tampereen kauppahallin kauppiasyhdistyksen tuore puheenjohtaja. Hänet kuvattiin marraskuussa 2021.

Peruskorjaus tulossa 2025

Kauppahalliin suunnitellaan korjauksia, joiden on tarkoitus alkaa vuonna 2025. Hankesuunnittelu on vasta alkanut. Varmuutta ei vielä esimerkiksi ole, siirtyvätkö kauppiaat väistötiloihin vai voidaanko kaupantekoa hallissa jatkaa korjausten aikana.

Lue lisää: Tampereen kauppahalli totaali­remonttiin – kyseessä niin perusteellinen operaatio, että sitä suunnitellaan kolme vuotta

Nygrenin mukaan kauppahalli on toipunut ratikkatyömaan ja pandemian tuomasta asiakkaiden vähenemisestä. ”Pikkuhiljaa. Keskusta varmaan vielä kipuilee vähän aikaa, mutta emme me sen taakse mene. Keskusta kehittyy ja me sen mukana.”

Kauppahallin Facebook-päivityksessä puhutaan kauppahallikulttuurin pelastamisesta, mutta Nygren sanoo, että kyse on sanavalinnasta, jolla halutaan ihmisten ottavan kauppahallin asian omakseen.

Hän jatkaa, että kauppahallin kauppiailla on vastassaan marketit kuten 1970-luvullakin.

Kauppahalliyrittäjät ovat palkanneet osapäiväiseksi markkinointipäälliköksi Tiina Kokin, joka teki markkinointia kauppahallille jo ennen pandemiaa.

Lue lisää: Nämä ovat Pirkanmaan 25 parasta burgerpaikkaa – Olennainen ainesosa yhdistää Tampereen herkullisimpia hampurilaisia

Lue lisää: Tampereella toimii neljän miehen yritys, jolla on kahdeksan neliömetriä tuotantotilaa: ”Kyllähän me kinastelemme ja väittelemme”

Lue lisää: Innovatiivisuus, paikallisuus ja asiakaslähtöisyys ovat Tampereen sydämessä sijaitsevan kalakaupan menestystekijöitä – ”Vähän kuin ystäviään palvelisi”