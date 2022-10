Tampereen hotellien puhelimet soivat yhä lähempänä tulopäivää: matkailussa näkyy korona-ajan jäljiltä uusi ilmiö – näin syyslomaa on vietetty tähän saakka

Kysyimme hotelleilta ja syyslomaa viettäviltä, miten loma on sujunut tähän saakka ja millaisin odotuksin sitä lähdettiin viettämään. Hotellit saavat varaukset yhä useammin viime tingassa, ja moni kertoi lukinneensa loman suunnitelmat vasta paikan päällä. Hintojen nousu vaikutti vain hieman lomailijoiden suunnitelmiin.

Joni Ronkainen, 34, ja Heidi Pöyhönen 30, tulivat Kuopiosta kahden yön lomamatkalle Tampereelle tyttärensä Minean, 2, kanssa. Loman aikana he ehtivät käydä Muumimuseossa, Edenin kylpylässä ja kaupungilla esimerkiksi Pikku Kakkosen puistossa. Heidi Pöyhösen mukaan hintojen nousu on vaikuttanut suunnitelmiin ainakin sen verran, että nyt tulee pysyttyä Suomessa. Koronatilanteen ja pienen lapsen vuoksi lomat on viime vuosina vietetty kotimaassa. ”Tänä vuonna meinasimme lähteä ulkomailla käymään, mutta kun syysloman hintoja katsoi ja ne olivat tuplat, pysyimme kotimaassa”, Joni Ronkainen sanoo.

Yhä useampi lomalainen varaa hotellin viime tingassa, kertovat Visit Tampere ja suuret hotelliketjut Sokotel ja Scandic.

Scandicin hotellinjohtajan Airi Tarvaisen mukaan Scandicin City- ja Hämeenpuisto-hotelleissa on ollut viime vuosina nähtävillä muutos asiakkaiden varauskäyttäytymisessä: varaukset tehdään yhä lähempänä tuloaikaa.

”Se on toimialalle rantautunut ilmiö. Tehdään viime hetken päätöksiä, ja Tampereella on kaikkea kivaa tekemistä loma-aikana”, hän sanoo.

Myös Visit Tampereen kumppanuuksien ja markkinoinnin johtajan Noora Heinon mukaan kyseessä on melko uusi ilmiö. Lomasuunnitelmat tehdään yhä lähempänä lomaa, ja varaussyklin lyhentymisen ovat hänen mukaansa huomanneet hotellien lisäksi myös tapahtumat sekä matkailu- ja tapahtuma-ala yleisesti.

Sokotelin Ilves-hotellin hotellinjohtajan Marco Sylvelinin mukaan suurin osa varauksista tulee 2–4 viikkoa ennen tulopäivää, mutta viime tinkaan varauksensa jättää noin viidennes. ”Sellainen viimeinen 20 prosenttia täyttöasteesta tulee ihan 1–2 viikon sisään”, Sylvelin sanoo.

Hänen mukaansa se on melko paljon, sillä puhelin soi tiuhaan ennen lomaviikkoa. Myös sähköpostitse tulee paljon kyselyitä. ”Kysyntä tiivistyy tähän loma-ajan kynnykselle tai jopa ihan loma-ajalle. Varmaan katsotaan paljon, millainen keli on ja tehdään päätöksiä sen puitteissa.”

Riikka Närä, 39, oli tyttärensä Enni Tuomaalan, 6, kanssa juuri lähdössä kissakahvilaan. He olivat yhden yön matkalla Jyväskylästä. Mukana olivat myös koirat Koska ja Rieha. Edellisenä päivänä he kävivät Ikeassa, hohtominigolfaamassa ja syömässä. ”Ja lelukaupassa! Se oli tärkein”, Närä sanoo. Suunnitelmissa on vielä käydä kissakahvilan jälkeen Vapriikissa ennen kotiinpaluuta. Närän mukaan hintojen nousu ei ole vaikuttanut, vaan kotimaan reissu olisi toteutettu joka tapauksessa.

Scandicin Tarvaisen mukaan varauksia tehdään yleensä jonkin verran aikaisemmin, jos tulossa on suuria tapahtumia. Lomalaisilla suunnitelmat saattavat kuitenkin tarkentua vasta aivan viime tingassa.

Viime hetken suunnitelmat huomaa myös lomalaisia haastatellessa: moni on 1–2 päivän matkalla ja saattaa tehdä päätöksen loman ohjelmasta vasta perillä kohteessa.

Hinnat eivät nousseet

Sokotelin hotelleissa talot ovat lähes täysiä, eli ajoittain hivotaan Sylvelinin mukaan jopa sadan prosentin täyttöastetta. Visit Tampereen Heino kertoo, että Tampereen hotellit ylipäätään ovat hieman koko maan keskiarvoa täydempiä. Keskimäärin syyslomalla Tampereella hotellien täyttöaste on 62 prosenttia, kun se on koko Suomessa 57,2.

Sari Kailanen, 45, oli tullut Joutsasta perheensä kanssa tiistaina Tampereelle. Mukana oli Eetu Kasakkamäki, 13. ”Kävimme Särkänniemessä eilen iltapäivästä ja ex tempore menimme vielä lätkämatsiin Ilves–Lukko. Ei ollut tarkoitus mennä, mutta katsoimme, että on uusi halli ja se on ihan vieressä.” Hintojen nousu ei ole vaikuttanut suunnitelmiin. Loman aikana suunnitelmissa on vielä käydä mummolassa ja Lahdessa.

Hotelleissa on varattu 10. lokakuuta alkaen öitä kuusi prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Jos vertaa aikaan ennen koronavuosia eli vuoteen 2019, kasvua on 15 prosenttia. ”Tosi hyvältä näyttää edellisiin vuosiin verrattuna”, Heino sanoo.

Eri puolilla Suomea syyslomaa vietetään myös ensi viikolla, joten syyslomakausi kestää yhteensä kaksi viikkoa. ”Kaupungissa on paljon lomailijoita. Kyllä sen näkee itsekin, kun kävelee kaupungilla”, Scandicin Tarvainen sanoo.

Elina Samppala, 38, lomaili maanantaista keskiviikkoon Tampereella lastensa Iinan, 7, ja Eemelin, 10, kanssa. Lasten serkut olivat yhtä aikaa lomalla Tampereella katsomassa jääkiekkoa. Tappara pelasi Nokia-areenalla maanantaina ja Ilves tiistaina. ”Serkut olivat varanneet liput molempiin matseihin, mutta Eemeli meni vain toiseen”, Elina Samppala sanoo. Lisäksi aika kului kaupungilla ja hotellihuoneen kylvyssä. Mukana matkassa olivat myös isä ja pikkusisko. Vaikuttiko hintojen nousu syyslomasuunnitelmiin? ”Tänne Tampereelle on Seinäjoelta kohtuullisen edukasta tulla, kun vain ajoissa varaa. Kyllähän totta kai hinnat vaikuttavat paljon siihen, mihin lähdetään.”

Radisson Blu Grand Hotel Tammer -hotellin operatiivinen päällikkö Juha Leppäniemi arvioi jo viime viikonloppuna, että syyslomakausi näyttää hyvältä.

”Meillä on muutenkin ollut myönteinen syksy. Viime vuonnakin oli hyvä syyslomakausi, ja nyt se on vielä parempi. Korona-aika on siis liiketoiminnallisesti selätetty, ja meillä on taas yhtä vilkasta kuin ennen koronaa.”

Leppäniemen mukaan ulkomaalaisia asiakkaita ei ole odotettavissa enempää tai vähempää kuin tavallisesti. Leppäniemen mukaan hotelli Tammerin huoneiden hinnat eivät ole sesongin aikaan kalliimpia kuin arkena.

”Hinta ei pomppaa ylöspäin, vaan pyrimme tekemään kampanjoita, joilla matkailijoita saa liikkeelle. Meillä oli muun muassa 3+1-päivät, joiden aikana sai tehtyä edullisempia majoitusvarauksia. Kampanja näkyikin varausten piristymisenä.”

Ritva Heininen, 81, oli lomalla lastenlastensa kanssa Helsingistä. He olivat käyneet Vapriikissa, Pyynikin näkötornissa munkkikahvilla, Kaupin urheilukeskuksessa ja syömässä. ”Poikani asuu täällä ja oli tietysti Lukon peliä katsomassa eilen”, Heininen sanoo. Ilves hävisi Lukolle 2–4. Lomalaiset olivat menossa Ideaparkin kautta kotiin. Hintojen nousu ei vaikuttanut paljon, sillä lomalla Tampereella oltiin vain yksi yö. ”Kun lähtee lomalle, kannattaa vähän uhrata. Kurja tulla ja pihistää joka asiasta.”

Keskihinta ja hotellien täyttöaste ovat pysyneet lähes samoina kuin viime vuonna, mutta huoneita on myyty hieman enemmän, kertoo Visit Tampereen Noora Heino. Hän perustaa tietonsa Benchmarking Alliancen matkailutietoihin. Kolme vuotta sitten huoneen keskihinta oli syysloman aikaan 98 euroa, kun se nyt on 107 euroa. Heinon mukaan tänä vuonna keskihinta on käynyt parhaimmillaan kesän aikana 137 eurossa.

Koronasta elpyminen näkyy

Myös pienemmissä hotelleissa kuten Lillan Hotel & Kök -putiikkihotellissa ovat apulaisravintolapäällikkö Mirella Viitalan mukaan käynnissä hyvät syyslomaviikot.

”Kapasiteetti on hyvin käytössä. Meillä on juuri uudistettu konsepti, ja ravintola on rakennettu uudelleen, joten ruokailu onnistuu viikon jokaisena päivänä”, Viitala kertoo.

Viitalan mukaan putiikkihotelliin on odotettavissa kotimaisia kävijöitä sekä Tampereen sisältä että muualta Suomesta. Myös kansainvälisiä vieraita saapuu pääosin Euroopan sisältä.

”Koronasta elpyminen näkyy jokaisessa tämän alan yrityksessä, ja myös meillä on toki nyt vilkkaampaa.”

Lähes kaikki hotellit kiittävät tapahtumia siitä, että ihmiset lähtevät syyslomalla liikkeelle. Sokotelin Sylvelinin mukaan areena ja sen tapahtumat näkyvät ihmisten liikkumisessa, mutta tarkkoja tietoja areenan vaikutuksista varauksiin ei ole.

Myös Särkänniemen Karmivaan karnevaaliin on lähtenyt hotelleista kävijöitä, ja viikonloppuna odotetaan lisää väkeä valtakunnallisille yrittäjäpäiville, joka on Suomen suurin yrittäjätapahtuma.