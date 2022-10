Näin hyvinvointialueen aloitus näkyy Tampereen budjetissa, josta lähtee 900 miljoonaa euroa: Ensi vuosi näyttää hämäävän hyvältä, sanoo talousjohtaja

Ensi vuoden jälkeen voi tulla hankalampaa, arvioi Tampereen talousjohtaja Jukka Männikkö.

Kun Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok.) maanantaina 24. lokakuuta julkistaa budjettiesityksensä vuodelle 2023, muutama asia on toisin kuin ennen.

”Budjettikirja on ohuempi”, vastaa Tampereen kaupungin talousjohtaja Jukka Männikkö kysymykseen siitä, mikä muuttuu, kun hyvinvointialueet aloittavat 1.1.2023 ja ottavat hoitaakseen sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen.

Ihan vertailun vuoksi: kuluvan vuoden budjettikirjassa on liitteineen 136 sivua, joista sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastuslaitoksen asioita käsitellään erillisinä kokonaisuuksina kahdeksan sivun verran. Kyllä kirjaan siis luettavaa edelleen jää.

Tuloja ja menoja Tampereen kaupungin budjetista lähtee noin 900 miljoonan euron edestä eli karkeasti arvioiden puolet. Kaupungin henkilöstö vähenee noin 5 800:lla soten ja pelastustoimen työntekijällä. Vuoden 2022 budjetissa kaupungin henkilöstömäärän suunniteltiin olevan noin 13 600. Ensi vuoden aikana loppuvat työt myös yhdeltä apulaispormestarilta ja sote-lautakunnalta.

Tampere nosti tiukan poliittisen väännön jälkeen veroprosenttiaan 0,5 prosenttiyksiköllä 20,25:een vuoden 2020 alusta. Ensi vuonna Tampereen veroprosentti putoaa 7,61:een. Kuntalaisen ei tosin kannata tätä erityisemmin juhlia, sillä valtiolle veroa maksetaan jatkossa vastaavasti enemmän.

Sama on luonnollisesti edessä muuallakin kuin Tampereella. ”Voi sanoa, että kuntien talous puolittuu vuodenvaihteessa”, sanoo kuntatalousasioiden johtaja Sanna Lehtonen Kuntaliitosta. Tosin kunnat ovat erilaisia. Esimerkiksi pienessä kunnassa, jossa ikäihmisiä on paljon, voi talousarvio supistua enemmänkin kuin puolet.

Ennustettavampaa taloutta

Tampere on käyttänyt rahaa investointeihin paljon viime vuosina. Esimerkiksi koulu- ja päiväkotiverkkoon on varattu vuosittain kymmeniä miljoonia. Vieläkö kaupunki pystyy investoimaan, kun tulot romahtavat, mutta velat eivät? ”Kun tuloja ja menoja lähtee yhtä paljon, vuosikate ei muutu eli on sama kyvykkyys hoitaa investointeja kuin tähänkin asti”, Männikkö vastaa.

Vuosikate tarkoittaa sitä euromäärää, joka tuloista jää juoksevien menojen jälkeen esimerkiksi investointeihin. Mihin vuosikate ei riitä, se maksetaan lainarahalla tai omaisuuden myyntituloilla. Männikön mukaan kuluvana vuonna Tampere ei ole tarvinnut investointeihin uutta lainaa rahoituslaitoksilta. Myyntituloja on saatu muun muassa sote-kiinteistöistä.

Sekä Lehtonen että Männikkö nostavat esiin, että soten siirryttyä hyvinvointialueille kuntien talouden ennakoiminen helpottuu. ”Sote-puoli on ollut kaikista hankalin ennustettava”, Männikkö sanoo. Palvelujen tarve on kasvanut niin, että vaikka euroja on lisätty, monena vuonna budjetti on silti ylittynyt Tampereella esimerkiksi vammaispalveluissa, psykososiaalisen tuen palveluissa, erikoissairaanhoidossa tai ikäihmisten palveluissa.

”Vaikka on yritetty kohdentaa resursseja sinne, niin vaikka on kuinka paljon lisätty, se ei ole ollut tarpeeksi. Ehkä se onnistuu hyvinvointialueella paremmin kuin täällä kunnissa”, Männikkö pohtii.

Hyvinvointialueen budjetin tekemisessä onkin epäilemättä kuumemmat paikat kuin kuntien. ”Vaikein hetki uudistuksen hetkellä on ihan varmasti hyvinvointialueella ja siinä talousarviotyössä”, sanoo Lehtonen.

Entä tulevat vuodet?

Ensi vuodesta alkaen Tampereen kaupungin suurin budjettierä on varhaiskasvatus ja perusopetus. Siellä tulevaisuuden palvelutarpeiden ennustaminen on helpompaa kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa. ”Väestöennusteet näyttävät, että tällä vuosikymmenellä peruskoululaisten määrä alkaa kääntyä meillä laskuun. Ikävä kyllä”, Männikkö sanoo.

Tämähän kuulostaa melkein siltä, että kunnilla ja niiden kirstun vartijoilla on edessä leppoisia aikoja.

Männiköstä ei. Soten jälkeenkin edessä on isoja valtakunnallisia uudistuksia, kuten työllisyyspalvelujen siirto kunnille. Myös kiinteistöverotukseen on valmisteltu uudistusta. Lisäksi ovat kuntien omat hankkeet ja selvitykset: Tampereella esimerkiksi pohditaan vesilaitoksen yhtiöittämistä.

Sen lisäksi kuntataloudessa on edessä hankalia vuosia, arvioi Männikkö. Ensi vuosi näyttää vielä hämäävän hyvältä. Vaikka kuntien veroprosenttia ja yhteisövero-osuutta leikataan, kunnat saavat verotuloja entisellä prosentilla joulukuulta ja lisäksi tältä vuodelta maksettavaksi tulevista jäännösveroista. Nämä ovat niin sanottua verohäntää.

Männikön mukaan myös kuluva vuosi näyttää kuntataloudessa todella hyvältä siksi, että kunnat ovat myyneet paljon sote-kiinteistöjään ja saavat niistä myyntivoittoja. Lisäksi yhteisöverotuotto on roimasti vuosi sitten arvioitua isompi. ”Kunnille tilitetään yli miljardi enemmän, vaikka kuntien jako-osuutta pienennettiin kahden koronakorotusvuoden jälkeen. Yritykset ovat maksaneet kaikki arviot ylittäen veroja. Se on yllättänyt kaikki”, Männikkö kuvaa.

Muuten tulevia vuosia katsotaan melkoisessa sumussa. ”Kuntien kannalta isoin kysymysmerkki on se, että vasta oikeastaan vuoden päästä tähän aikaan tiedetään, mitä uudistus talouden luvuissa ihan oikeasti tarkoitti”, Lehtonen sanoo. Vielä ei tiedetä esimerkiksi sitä, paljonko verotuloja leikataan tai paljonko uusi kunta saa valtionosuutta.

Valtionosuuksiin vaikuttaa esimerkiksi se, miten hyvin kuntien tämän vuoden sote-budjetit ovat pitäneet. Männikkö arvioi, että vuosista 2024–26 tulee kuntataloudessa hyvin hankalia. Kustannukset ja paikoin palvelutarpeetkin kasvavat, mutta kuntien verotulojen ennakoidaan laskevan ensi vuodesta.

Miten sote-uudistus vaikuttaa verovelvolliseen?

Tamperelaisen veronmaksajan kuntaveroprosentti laskee siis nykyisestä 20,25:stä 7,61:een, mutta samaan aikaan valtio verottaa vastaavasti tiukemmin. Vaikka verotuloja siirretään massiivisesti kunnilta valtiolle, uudistuksen lähtökohtana on ollut, että sote-uudistuksessa kokonaisverotuksen taso ei kiristy.

Erityisasiantuntija Pertti Nieminen valtiovarainministeriöstä kertoo, että valtion tuloveroasteikkoon ja verovelvolliselle myönnettäviin vähennyksiin on tehty niin sanottuja parametrien muutoksia, joilla on estetty verotuksen kiristyminen. ”Niitä on viilattu sillä tavalla, että on päästy siihen tulokseen, että se ei keskimäärin aiheuta verotuksen kiristymistä.”

Keskimäärin? Nieminen selventää, että tavoite on ollut se, että verotus ei keskimäärin kiristy enempää kuin 0,2 prosenttiyksikköä. Tässä tasossa pysymiseksi tehdään 300 miljoonan euron veronkevennys. ”Jollain tulotasolla, tietyillä tuloilla verotus voi keventyä jonkin verran ja jollain tulotasolla kiristyä alle 0,2 prosenttiyksikköä, mutta tämä on satunnaista ja johtuu parametreihin tehdyistä muutoksista”, Nieminen sanoo.

Lisäksi ensi vuoden verotukseen on tehty muitakin muutoksia kuten veroperusteiden indeksikorotus, jolla huomioidaan se, ettei verotus kiristy ansiotason nousun vuoksi. ”Tämä on kokonaisuus, jossa sote-uudistus on yksi osanen. Käytännössä soten takia verotus ei muutu kuin ehkä ihan minimaalisesti”, Nieminen summaa.

Verovelvollisen ei tarvitse sote-uudistuksen takia tehdä mitään uudella tavalla, vaikka maksetuista euroista valtio viekin suuremman osuuden. Esimerkiksi tuloveroasteikon tai vähennysten muutokset lasketaan verohallinnossa automaattisesti.