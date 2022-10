Valopolku avautui perjantaina ja on auki kymmenen iltaa. Mystinen, seikkailu, ja elämys olivat sanoja, joilla ensimmäiset vierailijat kuvailivat Valopolkua.

Tampereen Tohloppiin avautui Valopolku 14. lokakuuta perjantai-iltana. Se on maksutta kaikille auki 23. lokakuuta asti.

Peuran sarvista tehty kattokruunu metsän taivaalla. Lyhtyjä. Palloja. Nauhaa. Muurahaisia. Perhosen kotelo, hämähäkki ja kuoriainen. Jänis, karhu ja oravia.

Hiljaista musiikkia, runoja.

Valkoista, punaista, vähän vihreää ja sinistä valoa. Varjoja ja pimeyttä. Heijastuksia. Sammaleisia puun runkoja, neulasia, oksia, kiviä ja jäkälää. Mätänevän mullan tuoksu, lehtien kahina polulla.

Näistä aineksista syntyy Tampereen Tohlopin valopolun ihmeellinen maailma. Valopolku avautui perjantai-iltana ja ilahduttaa vierailijoita kymmenen iltaa 23. lokakuuta asti.

Valopuisto on valon, hämyn ja pimeyden vuoropuhelua.

Muurahaiset taivaltavat Valopuistossa.

Mikä? Tohlopin Valopolku Mitä: Vapaaehtoisvoimin toteutettu Valopolku, jossa teemana tänä vuonna hyönteiset. Missä: Tampereen Tohlopin metsässä lähellä Mediapolista ja Tohloppijärveä, osoitteessa Tohlopinranta 31. Milloin: 14.– 23. lokakuuta kello 18– 22. Pituus: Polun pituudeksi ilmoitetaan 1,5 kilometriä, mutta se ainakin tuntuu selvästi lyhyemmältä. Hinta: Maksuton. Halutessaan voi antaa vapaaehtoisen lahjoituksen, josta osa ohjataan Luonnonperintösäätiölle. Järjestäjä: Valotapahtuma ry. Kulku: Polku ei ole esteetön ja voi olla paikoin vaikeakulkuinen. Tapahtumaan kehotetaan tulemaan mieluiten julkisella liikenteellä. Lähde: Valotapahtuma-yhdistys

”Tekee mielelle hyvää”

”Kiva, että tehdään tällaista”, kiteyttää tamperelainen Eila Pyöriä, 78, joka on tullut kotoaan muutaman sadan metrin päästä aivan ensimmäisten joukossa katsomaan Valopolkua.

Hän aikoo tulla polulle vielä monta kertaa uudelleen. Niin hän teki myös vuosina 2018 ja 2019, jolloin Valopolku edellisen kerran järjestettiin. ”Tämä piristää syksyä ja tekee mielelle hyvää.”

Eila Pyöriä iloitsee Valopuistosta. ”Hyvä, että tapahtuma on tuotu luonnontilaiseen metsään.”

Valopuistossa on sadunhohtoinen tunnelma.

Pyöriä rohkaisee iäkkäitäkin Valopolulle. ”Pystyin kävelemään polun hyvin läpi, vaikka minulla on vähän polvivaivaa. Uskon tämän reitin sopivan iäkkäillekin. Kun Valopolku edelliskerran järjestettiin, polku oli vaikeampi kulkea, mutta nyt pahimpia paikkoja on näköjään korjattu.”

”Kaikki oravat”, ilmoittaa Saimi Aakula (oik.) suosikikseen valoteosten joukosta. Anni Aakula (2. vasemmalta) pitää perhosen kotelosta. Miia Pavela ja Aleksi Aakula toivat lapset seikkailemaan Valopuistoon avajaisiltana.

Viimeksi jonoa Winterin mutkaan asti

Myös Miia Pavela ja Aleksi Aakula ovat Valopolulla 2-vuotiaan Saimi Aakulan ja 4-vuotiaan Anni Aakulan kanssa tapahtuman aivan ensimmäisten vierailijoiden joukossa, sillä he haluavat nyt olla ajoissa. ”Edelliskerralla olimme Valopolulla viimeisenä päivänä ja silloin autojono oli Winterin mutkaan asti”, Miia Pavela kertoo.

”Valopuisto tuo valoa tähän pimeään aikaan. Lasten kanssa tämä polku on seikkailu”, Aleksi Aakula sanoo.

Lilia Salmela (vas.), Melissa Pehkonen, Ada Lehtinen, Eeli Salmela, Vanessa Pehkonen, Eveliina Pehkonen, Heidi Veija, Aapo Sillanpää, Mimosa Pehkonen, Ella Lehtinen, Siiri, Lehtinen, Erika Lehtinen ja Lumi-koira tulivat perjantaina porukalla Valopuistoon.

Ei paheksuntaa sähköstä

Nokialainen Suomen Jouluvalon yrittäjä Jari Antila sekä tamperelainen taiteilija Kari Manninen kuuluvat ryhmään, joka on vapaaehtoisvoimin toteuttanut Tampereen Tohlopin Valopolun. Manninen kertoo osan polun taideteoksista vaatineen etukäteen työtä satoja tunteja. Itse Valopolkua on rakennettu paikan päällä kaksi viime viikkoa, kun paikalle on tuotu teokset, vedetty sähköt ja haketettu kulkuväyliä.

Vuonna 2019 Valopolku keräsi peräti 40 000 kävijää, kertoi portille asennettu laskuri. ”En ihmettelisi, että tapahtumasta tulisi yhtä suosittu kuin edelliskerrallakin”, Antila ennustaa.

Antila ja Manninen kertovat Valopolun kuluttavan sähköä noin kuuden kilowatin verran illassa. Se on suurin piirtein saman verran kuin saunan kiuas veisi runsaassa kahdessa tunnissa. ”Valopuiston sähkönkulutusta ei ole paheksuttu. Tapahtuma on niin iso ilo isolle joukolle ihmisiä”, Antila sanoo.

Suomen Jouluvalojen yrittäjä Jari Antila (vas.) ja taiteilija Kari Manninen ovat tehneet vapaaehtoistyötä, jotta Tohloppiin on saatu Valopuisto. ”Kai tämä on puolihulluutta. Kun tähän on ryhtynyt, tähän jää koukkuun”, Antila perustelee.

”Metsä tekee niistä mystisen”

Jari Antila ja Kari Manninen katsovat Valopuiston tenhon syntyvän nimenomaan siitä, että teokset on sijoitettu metsään. ”Yleensä valoteokset ovat kaupungin kaduilla. Metsä tekee niistä mystisen”, Antila sanoo.

”Tärkeää on, että Valopuisto sijaitsee luonnontilaisessa metsässä eikä talousmetsässä. Pimeys ja valo tuovat luonnon muovaamat muodot ja värit esille. Kun siihen lisätään ihmisen oma mielikuvitus ja musiikkia, Valopuistosta tulee kokonaisvaltainen elämys”, Manninen kuvaa.

Valopolku on kulkijoilleen maksuton. Halutessaan voi antaa kannatusmaksun.