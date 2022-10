Sarjan Tampere-jakson voi jo katsoa tuotantoyhtiön verkkosivuilta. Lyhytelokuva tulee tekstitettynä Tampereen Ratikan verkkosivuille myöhemmin.

Aamulehti

Tampereen seudun joukkoliikenne (Nysse) on mukana BBC StoryWorksin tuottamassa kansainvälisessä The Way We Move -sarjassa. Tampere-jakso on osa online-sarjaa, jossa esitellään uusia tapoja liikkua kaupungeissa ympäri maailmaa.

Sarja koostuu ympäri maailmaa kuvatuista 3–5 minuutin pituisista lyhytelokuvista. Jaksoissa kerrotaan eri kaupunkien joukkoliikenteen ja sitä käyttävien ja suunnittelevien ihmisten tarinoita erilaisista näkökulmista. Sarjaa on kuvattu Tampereen lisäksi muun muassa Saksassa, Brasiliassa ja Singaporessa.

Voit katsoa sarjan Tampere-jakson tuotantoyhtiön verkkosivuilta täältä.

Tampereen joukkoliikennejohtaja Mika Periviita kertoo tiedotteessa, että videolla haluttiin tuoda esiin asukkaiden osallisuutta ja allianssimallilla tekemistä.

Tampereen seudun joukkoliikenteestä kertovan videon on tuottanut BBC StoryWorks Commercial Productions. Sarjan esittää Kansainvälinen joukkoliikenneliitto UITP, joka kiinnostui Tampereesta juuri ratikan ansiosta.

Suomeksi tekstitetty Tampere-jakso tulee nähtäville Tampereen Ratikan verkkosivuille 24. lokakuuta.