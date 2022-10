Tampereella myydään eniten tarjoavalle kolme suojeltua rakennusta, jotka päätyivät valtiolle törkeän rahanpesun seurauksena

Suojelluista rakennuksista kaksi on arkkitehti Birger Federleyn suunnittelemia. Kaikista kolmesta kiinteistöstä on jo jätetty yksi tarjous. Hintatason odotetaan vielä nousevan huomattavasti.

Näyttävin nyt myytävistä kohteista on tehtaan klubirakennus eli entinen pääinsinöörin asunto, joka on valmistunut vuonna 1918 tai 1919. Rakennus kuvattiin 1.11.2021.

Tampereen Niemenrannasta Näsijärven rantamaisemista on tullut myyntiin kolme suojeltua tiilirakennusta, joilla on varsin erikoinen tausta. Senaatti-kiinteistöt myy kiinteistöjä julkisella huutokaupalla Huutokaupat.com-sivustolla poliisin toimeksiannosta. Kiinteistöt tuomittiin valtiolle menetetyksi osana törkeää talousrikosvyyhtiä.

Metsä Boardin edeltäjä M-Real lopetti tehdastoiminnan Lielahdessa vuonna 2008. Sen jälkeen Niemenrantaan on rakennettu vanhojen suojeltujen rakennusten sekaan uusia asuntoja tuhansille asukkaille. Metsä Board myi vuosina 2014 ja 2015 nämä kolme suojeltua rakennusta tontteineen. Kiinteistöt osti kaksi yritystä, mutta rakennusten kaupat oli rahoitettu laittomilla varoilla. Rahat olivat peräisin vuonna 1972 syntyneeltä mieheltä, joka syyllistyi vuosien 2004–2015 aikana useisiin törkeisiin talousrikoksiin. Tuomiot ovat jo saaneet lainvoiman, joten kiinteistöt voidaan nyt myydä uusille omistajille.

Federleyn käsialaa

Huutokaupan kohteena olevista rakennuksista kaksi vanhinta ovat Tampereen merkittävimpiin arkkitehteihin kuuluvan Birger Federleyn käsialaa. Federley toimi Tampereen Lielahden tehdasyhdyskunnan arkkitehtina vuosina 1913–1932. Federley suunnitteli omien sanojensa mukaan kaiken, mitä Enqvist-yhtiö alueelle noina vuosina rakensi.

Enqvistin sellutehtaan pääinsinöörin asunnon julkisivu Näsijärvelle päin. Rakennus kuvattiin 1. marraskuuta 2021.

Näyttävin nyt myytävistä kohteista on tehtaan klubirakennus eli entinen pääinsinöörin asunto, joka on valmistunut 1920-luvun kynnyksellä. Valkeaksi rapatun, kaksikerroksisen kivirakennuksen pinta-ala on 420 neliömetriä. Koristeellinen asuintalo seisoo mäentöyräällä, josta on näkymä Näsijärvelle ja Näsinneulalle. Rakennus vaatii merkittävää kunnostusta ja korjausta. Siinä jo aiemmin aloitettu peruskorjaus on jäänyt kesken. Rakennuksesta on jo tehty yksi 202 000 euron tarjous.

Toinen myytävä kohde on 1920-luvulla valmistunut punatiilinen rakennus, joka on alun perin palvellut saunana. Rakennus kuvattiin 1. marraskuuta 2021.

Toinen myytävistä kohteista on vuonna 1920 valmistunut punatiilinen saunarakennus, jossa on alun perin ollut erilliset naisten ja miesten saunat pukuhuoneineen, pesutupa, mankelihuone sekä pakari ja puusepän työhuone. Massiivisen tiilirakennuksen pinta-ala on noin 300 neliömetriä, ja se on täydellistä peruskorjausta vaativassa kunnossa. Kiinteistöstä on tehty yksi 41 000 euron tarjous.

Kolmas kohde on 1940–1950-luvulla valmistunut kaksikerroksinen asuintalo. Rakennus kuvattiin 1. marraskuuta 2021.

Kolmas kohde on 1940–1950-luvulla valmistunut kaksikerroksinen asuinrakennus, jonka pinta-ala on noin 375 neliömetriä. Rakennus vaatii merkittävää kunnostusta ja korjausta. Siinä on aloitettu peruskorjaus, joka on jäänyt kesken. Talo on ollut tyhjillään ja ilman lämmitystä. Kiinteistöstä on jätetty yksi 82 000 euron tarjous.

Suojeltuja rakennuksia

Kaikki kolme rakennusta myydään tontteineen. Ne on suojeltu rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaina kohteina kaupunkikuvan säilymisen kannalta, eikä niitä saa purkaa. Tampereen kaupungin rakennustapaohjeen mukaan remontissa pitää pyrkiä rakennusten alkuperäisten piirteiden säilyttämiseen ja rakennusten pitämiseen asuinkäytössä.

Senaatti-kiinteistöjen myyntipäällikön Asko Taskilan mukaan asemakaavan suojelumerkinnät ja rakennustapaohje kertovat, millaista remonttia rakennuksille on mahdollista tehdä. ”Jos ryhdytään tekemään laajoja muutostöitä, suunnitelmat pitää rakennusluvan yhteydessä hyväksyttää kaupungilla.”

Taskila sanoo, että kaupat tehdään hinnan mukaan, eli korkein tarjous voittaa. ”Toki myyjällä on oikeus hylätä tai hyväksyä tarjous. Nyt tehdyt tarjoukset edustavat vasta lähtötasoa, josta hinnat tulevat vielä nousemaan huomattavasti.”

Huutokauppa päättyy 4. marraskuuta. Myyjä pidättää oikeuden lopettaa myynti tai jatkaa myyntiaikaa.